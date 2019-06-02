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Все про:дети (3549) семья (207) статистика (409) Министерство социальной политики (628)

 За пять лет в Украине количество многодетных семей увеличилось почти на 15 тысяч, - Минсоцполитики

За последние пять лет в Украине почти на 15 тысяч увеличилось количество многодетных семей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент обеспечения прав детей и оздоровления Министерства социальной политики, пишет УНН.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2019 года многодетных семей в Украине насчитывалось 338 тыс. 513.

В 2018 году этот показатель был меньше на 4 тыс. 646 и составлял 333 тыс. 867.

В начале февраля 2014 года в стране было зарегистрировано 323 тыс. 575 семей, где есть три и более детей.

Таким образом, за пять лет в украинском государстве количество многодетных семей возросло на 14 тыс. 938.

В статье 13 Закона Украины "Об охране детства" установлено, что многодетной семьей называют брак, который зарегистрирован официально и где вместе с супругами на одной площади проживают три и больше детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности в Киеве начался фестиваль "Все вместе - за семью". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3130122
 
 
 Топ комментарии
 
Ситий голодному не товарищ,ви відірвані від реалій життя прикоритники,думаєте що Українці їдять ті самі бутерброди з ікрою що і ви?Ні Українці вже на БОРЩІ економлять,бо цибуля та капуста не доступна по ціні.
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Цифри на вкрадених Петром серверах РНБО.
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наверное это татары, цыгане или другие не украинцы...
Украинцы жалуются постоянно на нищету, тяжелую долю и невозможность оплатить коммуналку...
Поэтому 1 максимум 2 ребенка и ежегодный отдых в Турции или Египте... За пять лет в Украине количество многодетных семей увеличилось почти на 15 тысяч. - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8989
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У якому банку?))Я тобі звичайно вірю,як Пушиліну,може навіть більше))
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Не слухай їх, воги з космосу, або вигаданої країни Тілімілітрямдія, а не з України, люди тяжко працюють за гроші, ціни ростуть ( і це пр порошенку) які Турціїї тут би хоч в Кирилівку поїхати, а всі тут трутні які на нас з тобою їздять і невиробляють нічого, а злизують вершки. Їм реальний стан гароду не зррзуміти, як би так все гарно було то 5 млн. в польшу б не виїхало.
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Я цих двох знаю вже давно,декілька років))
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Я також.? Ідіотів 90%, мало хто "трезво" реально пише, якісь тупі закидон і язвітєльності і все, на більше ума не вистачає.
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Розумію тебе, але це не у всіх, хоча і економлять.
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Ну ти і злий! Годуєш ******** ікрою та баликами? Вони у своїй більшості ще більш бідніші за середньостатичного Українця, бо за копійки цілодобово ******* петрика та його спину нижче поясниці.
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Нехай жруть,може луснуть))
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гарна статистика, позитивна!
а простіше аби ляпнути - точніше запіяритися!
балаболити - це вам не промисловість розвивати)))
тут мати потрібно - хист і ізик) без кості)))
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И в основном такие семьи неблагополучные. И в основном плодят нищету и сидят на соцпособии. И в дальнейшем создают еще массу проблем. Эти семьи, безусловно, крайне важны для демографии и лиц, непосредственно занимающимися ими. Но лучше бы сосредоточить внимание на покидающих Украину в поисках работы и лучшей жизни за рубежом. Или уже поздно думать об этом?
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Ось мені цікаво що всі шукають кращого життя по закордонах. А хто ж влаштував там таке життя, чи воно їм з неба впало?
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Пішов ти на х....й, неблагополучні, в основному всі порядні і благополучні, тєлік менше дивись і на циган.
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Без перепису населення - це все липа і провокація . Зручно для маніпуляцій і крадіжок .
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Пусть расскажет что это за семьи. Это же сплошь алкаши и наркоманы, за небольшим исключением, плодящие детей ради детских,а когда деньги заканчиваются, их дети оказываются в интернатах и детдомах, опять на шее налогоплательщиков, к тому же гены берут своё и они, вырастая, стангвятся такими же как их родители, порочный круг. Так что нечем хвастать "маложрущему" Реве и ко...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа пять лет в Украине количество многодетных семей увеличилось почти на 15 тысяч, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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