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 За сутки ранен один украинский воин, уничтожены два наемника РФ, террористы совершили 15 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 15 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – говорится в сводке.

Все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь обстрелы позиций ООС зафиксированы: дважды вблизи Новоселовки Второй - из артиллерийских систем калибра 122-мм и вооружения боевых машин пехоты; у Песок - из минометов калибра 82-мм; четыре раза вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Красногоровки, Водяного и Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - из стрелкового оружия.

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По данным украинской разведки, 1 июня два наемника РФ было уничтожено, еще двое - ранены.

Вместе с тем, с начала текущих суток террористы дважды обстреляли позиции ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи Новгородского из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3130121
 
 
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Одужання всім українцям пораненим на війні
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спасибо, что живые!
пораненому соколу найскорішого одужання
-2 и 2+- .. - то нормально!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки ранен один украинский воин, уничтожены два наемника РФ, террористы совершили 15 обстрелов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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