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 Английский клуб "Ливерпуль" шестой раз за свою историю выиграл Лигу чемпионов

Решающий матч еврокубкового сезона состоялся в субботу вечером в Мадриде. Победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018-2019 годов стал английский "Ливерпуль".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в финале "Ливерпуль" обыграл другой английский клуб "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Уже на второй минуте главная звезда "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах открыл счет, реализовав пенальти.

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После этого на поле шла упорная борьба. Во втором тайме "Тоттенхэм" создал несколько опасных моментов. Но на 87-й минуте вышедший на замену бельгийский нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги забил второй гол своей команды и принес ей окончательную победу.

"Ливерпуль" стал победителем турнира в 6-й раз. Больше побед только у мадридского "Реала" - 13 и у итальянского "Милана" - 7. По 5 раз Кубок чемпионов завоевывали "Барселона" и "Бавария".

Источник: https://censor.net.ua/n3130118
 
 
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