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Все про:NASA (74) космос (603) Луна (14)

 В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило соглашение с тремя компаниями о доставке грузов на Луну. Первый корабль запустит Orbit Beyond в сентябре 2020 года.

Как сообщает Громадське со ссылкой на The New York Times, NASA планирует отправить на спутник Земли серию небольших роботизированных спусковых аппаратов с грузом, в частности с оборудованием и устройствами для экспериментов, передает Цензор.НЕТ.

31 мая агентство обнародовало первые заказы для поставок на поверхность Луны: их получили компании Astrobotic Technology из Питтсбурга, Intuitive Machines с Хьюстона и Orbit Beyond из Эдисона, штат Нью-Йорк.

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Представители NASA сообщили, что разработают, построят и будут управлять аппаратами сами перечисленные компании, что позволит выполнить работу в короткий срок за меньшую цену.

"NASA здесь просто клиент. Участие NASA - выполнять роль пассажира на заднем сидении", - отметил Крис Калберт, руководитель программы.

Первым в сентябре 2020 году отправится аппарат компании Orbit Beyond, который доставит 4 груза на Mare Imbrium ("Море Дождей") - лавовое плато, которое является одним из крупнейших лунных кратеров.

Летом 2021 года должен полететь корабль Astrobotic, который получил 79,5 миллиона долларов и должен доставить 14 грузов в кратер Lacus Mortis ("Озеро смерти").

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Intuitive Machines получила 77 млн долларов на разработку аппарата и доставку пяти грузов на Oceanus Procellarum ("Море штормов").

Напомним, NASA планирует в 2028 году отправить на Луну миссию космонавтов, среди которых впервые в истории будет женщина.

Источник: https://censor.net.ua/n3130112
 
 
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Зе заберіть астронавтом на Місяць, будь ласка!
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Молодец! Хороший коммент! Возьми с полочки "рошенку"
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Наса - "отстой".Вот пэтя построит в Тернополе космопорт,ото порохоботы будут на космас летать.Маски с Илонами - отдыхают.
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передовые страны заниматся томосами,а не на луну летают,глупости все
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там на темной стороне луны могут быть не только неземные цивилизации, но и припеваючи жить потомки гитлера, основная база которых находится под льдом Антарктиды В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну - Цензор.НЕТ 885
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Ливерпуль выиграл ЛЧ, победив в финале лондонский Тоттенхем в Мадриде
В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну - Цензор.НЕТ 4520
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Собственно, американцы нацелились на добычу гелия-3. Это неисчерпаемый источник энергии, который, в перспективе, отправит на свалку экономической истории всех кто живёт выкачкой и продажей углеводородов.
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если бы тебе в 80-м году рассказали про смартфоны у каждого в кармане ?
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Заявление правильное, но в очень отдалённой перспективе.
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Ну а ивреи скоро будут размножаться почкованием. Скоро будет ......ждёмсс! Удачи В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну - Цензор.НЕТ 8508
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Всё же лицензию на выход в эфир нужно давать после психиатрической экспертизы. Вам в этой очереди - одно из почётных первых мест.
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Заберите будь ласка астронавтом на Луну Кондитера , рошен и х.йла вместе с их святыми семействами . Но прикол в том что новость хорошая. а поРошеновские кретины её НЕ поймут , к запоребриковым приматам это отношение НЕ имеет у них Гагарин ПЕРВЫЙ на все веки , больше нема кому .....((
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Teбе кто-то в кастрюлю с борщом торт закинул что ли ? Охолонись.
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Рогозін, Дімон, чув ?
Ти ж колонізувати Місяць мав у 2020, москалям наобіцяв ... Забув ? В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну - Цензор.НЕТ 689
Давай - до праці, і переселяй туди усіх своїх москалів.
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Саме вчасно. Там якісь дивні спалахи спостерігаються. Всі астрономи в шоці.
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зеля что ты творишь))
Вашингтон может предоставить Киеву статус главного военно-политического союзника США вне НАТО Что это означает? Статус должен упростить процедуру передачи США оборонных средств Украине. Действовать он будет до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО
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Предлагаю этим трём компаниям сменить марку груза и сделать этот груз единым: выслать всех рашистов туда... без права на возвращение! В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну - Цензор.НЕТ 7684
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ 2020 году NASA возобновит полеты на Луну
 
 
 
 
 
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