 В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну

Как сообщает Громадське со ссылкой на The New York Times, NASA планирует отправить на спутник Земли серию небольших роботизированных спусковых аппаратов с грузом, в частности с оборудованием и устройствами для экспериментов, передает Цензор.НЕТ.
31 мая агентство обнародовало первые заказы для поставок на поверхность Луны: их получили компании Astrobotic Technology из Питтсбурга, Intuitive Machines с Хьюстона и Orbit Beyond из Эдисона, штат Нью-Йорк.
Представители NASA сообщили, что разработают, построят и будут управлять аппаратами сами перечисленные компании, что позволит выполнить работу в короткий срок за меньшую цену.
"NASA здесь просто клиент. Участие NASA - выполнять роль пассажира на заднем сидении", - отметил Крис Калберт, руководитель программы.
Первым в сентябре 2020 году отправится аппарат компании Orbit Beyond, который доставит 4 груза на Mare Imbrium ("Море Дождей") - лавовое плато, которое является одним из крупнейших лунных кратеров.
Летом 2021 года должен полететь корабль Astrobotic, который получил 79,5 миллиона долларов и должен доставить 14 грузов в кратер Lacus Mortis ("Озеро смерти").
Intuitive Machines получила 77 млн долларов на разработку аппарата и доставку пяти грузов на Oceanus Procellarum ("Море штормов").
Напомним, NASA планирует в 2028 году отправить на Луну миссию космонавтов, среди которых впервые в истории будет женщина.
Ти ж колонізувати Місяць мав у 2020, москалям наобіцяв ... Забув ?
Давай - до праці, і переселяй туди усіх своїх москалів.
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