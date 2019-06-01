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Все про:взрыв (4272) завод (363) Россия (72928)

 Взрывы на заводе "Кристалл" в российском Дзержинске: к медикам за помощью обратились 85 человек

В Дзержинске Нижегородской области РФ в результате взрывов на территории ГосНИИ "Кристалл", которое занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ для военных целей, пострадали 85 человек.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ, передает Цензор.НЕТ.

"По последним данным: в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города. По состоянию на 22:15 на стационарном лечении состоит 16 человек, из них 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 - средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", - говорится в сообщении.

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Напомним, два взрыва произошли в западной части Дзержинска в Нижегородской области РФ в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл"

Источник: https://censor.net.ua/n3130111
 
   
 Топ комментарии
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))) и шоб не меньше чем по два фуфырика за приём.
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Шкода шо їх там всіх не розірвало.Меньше дітей в Сирії загине від їхніх бомб.
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это ни кому не интересно что там творится в России
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_Отчего же? Взрыв военного завода рашистов - это очень даже интересно. И позитивно. Чем больше путлеровцев сдохнет, тем более лучше.
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не скажи. Вот если в году эдак 43-44м прочел, что где-то в Гиммлербурге у фрицыков накрылся оружейный завод, разве не интересно?
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Шо там Жека Вольнов?
Вів прямий репортаж, чи ні?

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Не пропусти завтрашний стрим в 18:00 на котором мы будем выяснять последствия Хлопка в ДЗЕРЖИНСКЕ. Жми НАПОМНИТЬ https://www.youtube.com/c/prankota/live
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а когда потрошенко ответит за взрывы складов в Украине?
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А куда Порошенко передал деньги с ротердама плюс?
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Деньги с ротердама плюс всегда были у Ахметова. Теперь этими деньгами будет заправлять то который тебя в зад сношает. Баюка КАЛомойша.
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А почему акции Ахметова оказались у Порошенко?
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
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Скоро Порошенко посадят и наведут порядок
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Чекайте і мрійте про це. Але не забувайте про цьому харчуватися, бо вам довго очікувати😁
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маю надію що не будеш кричати що нема впроваджень проти порошенка ?
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ЗЕбіл, ринок е/е ще більш шкідливий для заводів Коломоя. Він же в своїх інтерв'ю розказував, що негоже Ахметову заробляти одному, а треба ділитися
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ЗЕбіл, впровадження ринку електроенергії 1 липня автоматично скасовує Роттердам+, але вся ЗеКоманда рве жопу аби відстрочити цю подію, задіяли навіть РНБО. Тобто вроттердам таки корисний, просто порохоботи не так зрозуміли зефанів та перековєркали?
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А кому пепо передал баксы с черных кейсов?
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Если бы Порошенко хотел помочь армии ,не делал бы это на камеры,а Зеленский просто кушает ,это все что нашли на него болезненные?
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Ща откушают своих грязных бомб, как жители донгураса, лугандона и Сирии
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Періодично на хімічних підприємствах бувають вибухи, які неможливо заздалегідь передбачити! Розумію, що там працюють вороги, але поки розглядаю цей випадок вибуху, як порушення правил безпеки на виробництві.
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Поки-що природа- матінка толерантна до агрессора, та 40 -ві роки нагадують про справедливість...
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Природа-матінка вже не є толерантною до агресора. Чув я розповідь від удмуртки про те, що раніше була чиста земля та найкращий мед у світі, Степан там добувають нафту і їхній нарід майже знищили😣
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Я промовчу про зелябобів, що обирають клована Верховним, який тупо здає нахер Україну ригам та рашкованам! Невже ви сліпі й глухі, ***? А мізки включити, нє?
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Если у тебя вместо мозгов вата, это неудивительно от тебя услышать такой коментарий.
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Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його мавпочкою?
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Шо там зе бєня..Сабалєзнуєт кацапам???? Траур апявіл???
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Бєні потрібні гроші, а там хоч вибухи на Дзержинську😣
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Не получит он грошей. Разденет его суд штата Делавэр до нитки, вместе с его подельниками.
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Добре, якщо саме так відбудеться. У нас в Україні вже нема судів😒
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Разденут и его, и Боголюбова, и ещё трёх подельников. А то эти ушлёпки держат все деньги в американских банках, рассматривая Украину как дойную корову (хотя она и так по уши в долгах). Откуда вообще такие уроды берутся; это просто жэсть.
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Де беруться ці "уроди"? Мабуть треба писати з цього приводу ціле наукове дослідження. Але простіше можна говорити про людські гріхи, які задокументовані у Біблії.
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шо там медведчук еще ездит по ночам к порошенко?
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Якщо Порошенко використав Медведчука, якого ненавидить, то Медведчук буде спілкуватися з Порошенком?
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Тобі треба розповідати, як зробити фотожаби? Зміни нік, бо ти не татарин за своєю суттю.
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Прізвище Єлажев не татарське, а російське.
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Что уже с стресса вышел, начал опять грязью всех обливать, что же ты за человек такой гнилой.
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Славік, тебе брудом обливати- марна справа. Бруднішим все одно не станеш.
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Росіяни частково тюркю, але вони забули своє коріння. Тобто вони манкурти.
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это фотошоп,в реальности,он лизал ботинки куйлу
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Не було цього, але даю 10 хвилин, щоб ви довели своє твердження.
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Буде те, що в черговий раз усі переконаються хто ви є.
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о чем договраивались Медведчук с Порошенко нам не известно,но склады в Украине взрывались регулярно и катера оказались в плену
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Бабушка Кончита, тем временем устраивает девичники в АП по ночам
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Да, абявил...у тебя месяц выходных, праздник.
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Петя хотел тоже править как в Африке,но не получилось,народ его вымел Вибухи на заводі "Кристал" у російському Дзержинську: до медиків за допомогою звернулися 85 осіб - Цензор.НЕТ 2608
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Це тому, що він демократично передав владу.
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Толку от него никакого не было, вот и уволили.
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Або літаком хтось прилетить із однієї південної країни😒
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не моё общество, но мне нет доверия ему и об этом писал и раньше, возможно ошибаюсь, но его действия при оккупации Крыма были выгодны рашке, трудно сказать, это его рашка хитро использовала или таки он сотрудничал с рашкой.
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ой ой ойии, а сколько ещё не вернётся с "якобы дачи"
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У властелинов мира с искусственным интеллектом второй прорыв за один день! В Адыгее пассажирский поезд, на нерегулируемом переезде врезался в грузовик и загорелся

https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1134875739122221056
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Сожалею, что такая беда случилась...
Нет, правда, вот по-человечески жалко!
Очень жаль, что не сдохло пару сотен мразей, производящих оружия для убийства наших сыновей!
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на правах утки говорят что скопытилось около 125 любителей колорадок.
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А в мацкве часом нема такого же предприятия?
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Зачем так сразу, когда хорошие новости, надо радоватся.
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Спочатку заявляли про двох поранених. Не здивуюся якщо невдовзі виявиться що пара сотень росіян відправилася в пекло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрывы на заводе "Кристалл" в российском Дзержинске: к медикам за помощью обратились 85 человек
 
 
 
 
 
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