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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:МИД (5004) моряки (781) Россия (72928) Климкин (2192)

 МИД Украины просит партнеров давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, - Климкин

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ожидает от России выполнения решения Международного трибунала по освобождению украинских военнопленных моряков

МИД Украины просит партнеров давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, - Климкин 01

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3130110
 
   
 Топ комментарии
 
Паходу, в кацапском Дзержинске при взрыве на заводе по производству авиабомб задвухсотились 125 казламордых кацапов... Х.З. правда, нет...
Но еси шо, то бабы ищё нарожают, да, казламордые ??? МИД Украины просит партнеров давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, - Климкин - Цензор.НЕТ 8089
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Совет форумчанПравила форума
 
А чому це не може бути правдою, грузин Джугашвілі також був вбивцею, до того ж паталогичним, ось і Беня про це каже, що у Міхо вбивства в голові. А Беня розумний єврей...

https://twitter.com/DunlopDueler/status/1134395227698016257
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З ФБ. Перечень стран, которые стали лучше жить благодаря помощи роиссии:
1.
Как видите, слова здесь не нужны.
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Климкин дибил чтоль?РФ не входит в список стран подчиняющихся решению Гамбурга.Они в свое время подавали заявку,но не ратифицировали.
Суд провели чисто формально,изначально зная,что их решение ничего не значит.
С Гаагой та же фигня
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А МИД Украины не пробовал перекрыть поставку вооружения в Приднестровье через Украину? Я Удивляюсь етому маразму
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Если много увидешь долго жить не будешь
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я чисто теоретически. ну какие-то ящики, на которых не написано, ни что в них, ни для кого они. так?
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Нет теоретически не получится. , там москали с москальским акцентом и снаряды москальсие
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Ну вот началось... у сбу пукан рвет!!! начали искать меня
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только смотри окуратно., их СБУ охроняет
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Этих партньров (путлера) путлер на трубу насадил и... н-да.
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правильный был бы заголовок "МИД Украины просит бизнес партнеров РФ давить на РФ"
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Паходу, в кацапском Дзержинске при взрыве на заводе по производству авиабомб задвухсотились 125 казламордых кацапов... Х.З. правда, нет...
Но еси шо, то бабы ищё нарожают, да, казламордые ???
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Хорошо бы, если правда. Поделом тварям!
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поменять на мародера панамского всех заключенных
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Дивно ,щось забагато "росо-туристо" заблукали на тему...
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Соєвий зрадник!!!!!!!!!!! На смітник соєфих!!!!!!!!!!!!
У нас мір і рєфєрєндам с кацапомразямі..уже давно проста пєрєсталі стрєлять..На браттєв дафіть сабрался..соєфий!!!!!!!!!!!
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Ну вот не стёб? МИД просит партнёров надавить на РФ! И как пошли давить... . А те как давай пугатся, сдаваться, соглашаться. Как же осточертело.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Украины просит партнеров давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге, - Климкин
 
 
 
 
 
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