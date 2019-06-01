 Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске

Об этом говорится в материале корреспондента Польского радио Мацея Ястшембского, информирует Цензор.НЕТ.

Представители польских следственных органов уже шестой день проводят осмотр обломков самолета Ту-154М, разбившегося на смоленском аэродроме 10 апреля 2010 года. В катастрофе погиб президент Лех Качиньский и еще 95 человек, которые сопровождали его в поездке в Катынь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заявила, что допустит польских следователей к обломкам президентского самолета Качиньского

"Польские прокуроры и техники-криминалисты с понедельника изучают фрагменты обломков машины. Все действия выполняются под наблюдением сотрудников российского Следственного комитета. По информации, которую получило Польское радио, в субботу представители польских следственных органов должны закончить процедуру осмотра обломков самолета. Это тринадцатый визит представителей польской прокуратуры в Смоленск за девять лет, и второй за последние восемь месяцев. Россия, несмотря на усилия Польши, не хочет возвращать фрагменты Ту-154М и черных ящиков, утверждая, что это доказательства в следствии, которое продолжается до сих пор", - сообщил корреспондент.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

Также читайте: Экс-президента Польши Коморовского вызвали на допрос в прокуратуру по делу Смоленской катастрофы

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.