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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Качиньский (332) Польша (4778) расследование (2525) Смоленск (113)

 Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске

В Смоленске с понедельника работает группа польских экспертов и прокуроров.

Об этом говорится в материале корреспондента Польского радио Мацея Ястшембского, информирует Цензор.НЕТ.

Представители польских следственных органов уже шестой день проводят осмотр обломков самолета Ту-154М, разбившегося на смоленском аэродроме 10 апреля 2010 года. В катастрофе погиб президент Лех Качиньский и еще 95 человек, которые сопровождали его в поездке в Катынь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия заявила, что допустит польских следователей к обломкам президентского самолета Качиньского

"Польские прокуроры и техники-криминалисты с понедельника изучают фрагменты обломков машины. Все действия выполняются под наблюдением сотрудников российского Следственного комитета. По информации, которую получило Польское радио, в субботу представители польских следственных органов должны закончить процедуру осмотра обломков самолета. Это тринадцатый визит представителей польской прокуратуры в Смоленск за девять лет, и второй за последние восемь месяцев. Россия, несмотря на усилия Польши, не хочет возвращать фрагменты Ту-154М и черных ящиков, утверждая, что это доказательства в следствии, которое продолжается до сих пор", - сообщил корреспондент.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

Также читайте: Экс-президента Польши Коморовского вызвали на допрос в прокуратуру по делу Смоленской катастрофы

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130106
 
 
 Топ комментарии
 
судя по сроку который уже прошел с даты катастрофы, это должны быть либо археологи, либо палеонтологи Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске - Цензор.НЕТ 3669
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Когда РФ виновата, она всегда препятствует всему.
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судя по сроку который уже прошел с даты катастрофы, это должны быть либо археологи, либо палеонтологи Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске - Цензор.НЕТ 3669
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Спокійно, тролику. Смоленський математик, він же вправний фотограф, встиг зафіксувати все що потрібно і побудувати 3D реконструкцію усіх еволюцій літака за останні здається 22 секунди польоту. Його матеріали у тому же 2010 році потрапили і до корпорації Боїнг, і до ІКАО, і до польської прокуратури. Це на порядок збільшило проблем кацапський фальсифікаторам.
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я совершенно спокоен бот, а вот ты, судя по обращению ко мне, слишком возбужден Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську - Цензор.НЕТ 8398
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Насиплять у кишені і висновок буде, як раша скаже; - винні метеоумови.
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Оперативно то як.головне вчасно і швидко.
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Сегодня признают расстрел офицеров,
А там - и все беды католиков в целом!
Обставить всё это трагичнее надо,
Чтоб видели паны из ихнего НАТО
И паны из Штатов увидели даже,
Что Польша веками была пострадавшей
От пьяных и диких безбожных соседей.
Теперь не отвертятся, сунулись в сети.

А после, прилюдно, еще хорошо бы,
Чтоб русские чмокнули польскую жопу.
Да я, чтоб участвовать в этой победе,
Примчусь из Варшавы на велосипеде!
Ответят, по полной, и Путин, и Сталин.
И ты предлагаешь, чтобы мы опоздали?!
За этим мы бросились в русские дали???
Снижайся скорее и жми на педали!
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шо нить откопают...если был взрыв-на обломках следы остались,никаким дождем ,снегом и ветром убрать невозможно.
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Народный избранник Качиньский наш Лев
Увидел последним, покуда был жив -
В простом зипуне и в онучах, мужик:
С ухмылкой кривой под седыми усами,
Бредёт впереди самолёта Сусанин.
Оглянется дико в кромешном тумане -
И манит, и манит, и манит, и манит…
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Хорошая работа. Ни за что не отвечать, ничего не разрабатывать, ни чего не производить - так просто потрындеть. И получать за хождение по лесу 3-4 тысячи баксов в месяц.
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Туман под Смоленском
Когда мир узнает правду, русских будут рвать на куски голыми руками... Читать дальше...
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Пока у них есть ядреная бомба (и, таки, не одна) никто их рвать не будет.
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_Есть только одно реальное решение, на которое не готов жадный Запад: придушить рашистов до потери сознания. В противном случае будет ядерная война. Но... жадность фраера сгубила.
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Русские непрерывно врут!
По сообщению варшавского издания Gazeta Polska в номере от 14 сентября 2011 года, результаты анализа, проведенного профессором Веславом Биненденом, деканом факультета инженерного дела университета Акрона в штате Огайо показали, что польский Ту-154 не мог потерять крыло из-за столкновения с березой, как утверждают русские, а следовательно, отметим, был взорван тербандой ФСБ ракетой земля-воздух. Газета в частности пишет:
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Там давно уже подчистили,полякам поэтому разрешили досматривать самолет
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Когда РФ виновата, она всегда препятствует всему.
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удачи конечно,,,
но кацапня там все хлоркой засыпала много лет назад....
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кацапье там уже и обломками другого самолета подменили.Для уголовной шайки это что два пальца...А вот какое может быть следствие девять лет??.Причина понятна хотя и труднодоказуема.
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Ну, это очень спорно. Потому, что практически каждая деталь на самолете имеет свой номер.
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Полякам вообще не стыдно? Или она так расследуют, как наши гибель Небесной Сотни?
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Через столько лет там только валежник собрать можно
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Всем всё и так понятно . Росийские спецслужбы взорвали самолёт президента Польщи и правительства . Потому , что Польша пошла против канонов московского кремля и ещё ( посмела трогать незыблемые скрепы кгб , - тысячные расстрелы поляков на захваченных землях в 1939 - 40 годах ) .
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Осмотрят мох и ягель. Искуствено посаженные.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске
 
 
 
 
 
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