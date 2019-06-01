 Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске

Об этом говорится в материале корреспондента Польского радио Мацея Ястшембского, информирует Цензор.НЕТ.
Представители польских следственных органов уже шестой день проводят осмотр обломков самолета Ту-154М, разбившегося на смоленском аэродроме 10 апреля 2010 года. В катастрофе погиб президент Лех Качиньский и еще 95 человек, которые сопровождали его в поездке в Катынь.
"Польские прокуроры и техники-криминалисты с понедельника изучают фрагменты обломков машины. Все действия выполняются под наблюдением сотрудников российского Следственного комитета. По информации, которую получило Польское радио, в субботу представители польских следственных органов должны закончить процедуру осмотра обломков самолета. Это тринадцатый визит представителей польской прокуратуры в Смоленск за девять лет, и второй за последние восемь месяцев. Россия, несмотря на усилия Польши, не хочет возвращать фрагменты Ту-154М и черных ящиков, утверждая, что это доказательства в следствии, которое продолжается до сих пор", - сообщил корреспондент.
Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.
В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.
Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.
Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.
А там - и все беды католиков в целом!
Обставить всё это трагичнее надо,
Чтоб видели паны из ихнего НАТО
И паны из Штатов увидели даже,
Что Польша веками была пострадавшей
От пьяных и диких безбожных соседей.
Теперь не отвертятся, сунулись в сети.
А после, прилюдно, еще хорошо бы,
Чтоб русские чмокнули польскую жопу.
Да я, чтоб участвовать в этой победе,
Примчусь из Варшавы на велосипеде!
Ответят, по полной, и Путин, и Сталин.
И ты предлагаешь, чтобы мы опоздали?!
За этим мы бросились в русские дали???
Снижайся скорее и жми на педали!
Увидел последним, покуда был жив -
В простом зипуне и в онучах, мужик:
С ухмылкой кривой под седыми усами,
Бредёт впереди самолёта Сусанин.
Оглянется дико в кромешном тумане -
И манит, и манит, и манит, и манит…
Когда мир узнает правду, русских будут рвать на куски голыми руками... Читать дальше...
По сообщению варшавского издания Gazeta Polska в номере от 14 сентября 2011 года, результаты анализа, проведенного профессором Веславом Биненденом, деканом факультета инженерного дела университета Акрона в штате Огайо показали, что польский Ту-154 не мог потерять крыло из-за столкновения с березой, как утверждают русские, а следовательно, отметим, был взорван тербандой ФСБ ракетой земля-воздух. Газета в частности пишет:
но кацапня там все хлоркой засыпала много лет назад....