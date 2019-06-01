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Все про:дети (3549) детдом (21) Супрун Ульяна (507)

 С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун

До 2020 года все детские дома будут работать в обычном режиме, но параллельно будет вестись работа, чтобы всех оставшихся без родительской опеки детей устроить в семьи.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество детей в интернатах к 2020 году уменьшится на 10%, - Минсоцполитики

Отмечается, что до 2023 года на месте детдомов будут созданы паллиативно-реабилитационные центры с количеством мест, рассчитанным в соответствии с потребностями общества.

"В созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативу. Центр также может оказывать услуги по респису - временной передышке родителей ребенка с инвалидностью", - сообщила глава Минздрава.

С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун 01
С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун 02

Также читайте: Комитет Кабмина при личном содействии Кубива одобрил законопроект, который оставляет Феофанию и учреждения Академии медицинских наук для "своих", - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3130105
 
 
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Хорошая мысль сделать на базе детских домов респисы. Во многих странах эта служба помогает оказать помощь семьям с больными детками, большей частью психологическую.
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От цікаво, кріейтори заголовків Цензора читають текст чи ні?

«Отмечается, что до 2023 года на месте детдомов будут созданы паллиативно-реабилитационные центры с количеством мест, рассчитанным в соответствии с потребностями общества. Источник: https://censor.net.ua/n3130105
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Какое отношение этот женоподобный ужас имеет к детям и их социальной защите?
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Бред какой-то. Опять разломает всё и ничего не построит. Какое отношение она имеет к детдомам? А про "стимулы" для уродов-родителей оставить новорожденного ребенка живым Доктор Смерть подумала?
В Европе открывают бебибоксы, а у нас закрывают детдома.... И только "в исключительных случаях" новорожденный, не нужный своим родителям ребенок, будет иметь шанс на жизнь...
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Внимание всем участникам форума.!!! На "ЦН" появился супер стукач с ником "Юрик Свой". За сутки С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун - Цензор.НЕТ 1386 ДЕСЯТЬ жалоб админам на Двадцать С 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун - Цензор.НЕТ 8385 участников форума!!! Общее презрение доносчику
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А він ще й не під одним ніком скаржиться. Я чотири нарахував.
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Давно нужно было это сделать. До 2014 года на государственном делалось всё чтобы загнать детей в интернаты и получать откаты на поставках и обеспечении. Из выделенных денег на содержание детей до них доходили лишь деньги на зарплаты персоналу. Дети спали на просцаных матрасах и питались очень скудно, в основном из подсобных хозяйств и средств иностранных добротворительных организаций. Хотя не питание выделялась внушительная сумма. Поэтому корупционеры кто обворовывал детей и их боты сейчас начнут громко визжать по этому поводу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 2020 года в Украине детей не будут принимать в детдома, - Супрун
 
 
 
 
 
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