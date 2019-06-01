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 Пьяный водитель погиб, съехав в реку с моста на Харьковщине

36-летний житель города Купянск, переезжая через мост на автомобиле, не справился с управлением и съехал в водоем.

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из салона автомобиля и утонул, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии в поселке Сенек Купянского района поступило в полицию 31 мая в 13:57. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Источник: https://censor.net.ua/n3130102
 
 
 Топ комментарии
 
просто гарячЕ...або зомлів ...або схотів скупатися.
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естественный отбор должен работать...иначе нафига его изобретали?
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80% местного населения бьіли за Колобородько😆
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просто гарячЕ...або зомлів ...або схотів скупатися.
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Та, таке буває..Іде такий собі дядько, нікого не чіпа, іде, іде... та враз.. якись шалений стовп дорогу перебіга, або ,як в даному випадку ,річка посеред дорозі зьявилася...
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надо лекции некоторым читать при жизни о безответственности, не только за чужую жизнь, но и за свою, может хоть кто-то поймет, а теперь уже как говорят Бог с ним...
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естественный отбор должен работать...иначе нафига его изобретали?
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Жаль что в отношении соевых придурков он дал сбой....
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зато я думаю,сработает на зелебенцах...на все сто. Пьяный водитель погиб, съехав в реку с моста на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5130да и на рускавамирцах неплохо работает
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ну, это жесткое правило
а жестко потому, что жертва пьяного не только он сам, но вы и я и наши дети вполне могут оказаться у него на пути, я сам сколько из за руля таких вытаскивал, на ногах не стоит, а лезет управлять авто
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между прочим он своей гибелью наверняка спас людей от смерти, которых он бы убил в следующий раз..
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админ почему Вы постоянно баните мои коменты? причем в 80% не по делу.. в цензоре все равно видно админмотивацию-запетю.
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админ как бы Вы отвечали, когда придурки ни за что в комментариях обсирают твой родной город.. у меня например это-Харьков. и меня банят когда я их пытаюсь на место поставить .. зато тех кто просто обсирал все население Харькова, их комментарии почему-то остаются... если Вы не в курсе, в Харькове так же любят Украину как и большинстве регионов Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный водитель погиб, съехав в реку с моста на Харьковщине
 
 
 
 
 
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