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 Политика Украины, Экономика
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Все про:СНБО (3210) шахтеры (520) энергетика (1070) Данилюк Александр (339)

 Погашение долгов перед шахтерами, работа "Воды Донбасса" и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО

Во время совещания членов СНБО с руководителями энергетической отрасли удалось выявить несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности.

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ.

Также во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы, отметил Данилюк.

В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт. "Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей", - добавил он.

По словам Данилюка, относительно критической ситуации с функционированием предприятия "Вода Донбасса" - правительство ее решит быстрее. "Это - возобановление водоснабжения для более 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - заверил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган

На совещании также оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки.

"Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения", - написал секретарь СНБО.

Также читайте: Большинство членов СНБО выступают за перенос сроков запуска нового рынка электроэнергии, - Данилюк

Погашение долгов перед шахтерами, работа Воды Донбасса и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неприглашенный на СНБО Луценко сообщил, что хотел там рассказать: "Надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза"

Источник: https://censor.net.ua/n3130098
 
   
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нам не теми потрібні, а ваші рішення щодо них
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п'ять років непотрібні були, а тут приспічило
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а ты чего за всех тогда расписываешься, кому и что нужно? пиши тогда тоже от своего имени и про себя Погашение долгов перед шахтерами, работа "Воды Донбасса" и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО - Цензор.НЕТ 1246
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Тобто РНБОУ перетворився з органу який займається питаннями національної безпеки та оборони на дублера уряду? Це помилкова стратегія! Потрібно примушувати уряд працювати, а не намагатись дублювати його роботу! Президент має всі необхідні повноваження щоб ставити завдання уряду та міністрам, давати доручення та видавати укази по всіх питаннях які уряд не вирішує! Перекладання на РНБОУ відповідальність за прийняття рішень це дурна практика старих партійних діячів компартії радянського союзу! Не потрібно повторювати старих помилок старих ідіотів! РНБОУ має займатись своїми питаннями, а примушувати уряд працювати має безпосередньо Президент України, як гарант Конституції України! Не РНБОУ має приймати рішення за уряд, а уряд має приймати відповідльні і фахові рішення, а неприйняття рішень урядом буде розцінюватись як злочин, як саботаж та диверсія!
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Кабмин - надлишкова структура.и коррумпована.Ликвидувать
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тоня а чего ж ты так жопу рвала за барыгу а сейчас тебе решения неоходимы?чего от марадера ничего не требовала а наоборот защищала?
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О кацапи знову улюблену тему дуп піднімають, ви б за Придністров'є турбувалися
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ты не виляй а отвечай на вопрос как ты которая всячески защищала марадера и его ротердам+ и остальные достижения барыги можешь теперь требовать от новой власти принятия решений во всем том что марадер-барыгу и ко натворили?что за лицемерие ?
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"Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная"

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Зеленский: Я куплю квартиру. Что вы мне… Интервью тут ведете? Я вас спрашиваю. Давайте с вами, Прямой канал, 50 на 50 скинемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

https://news.liga.net/politics/video/zelenskiy-vstupil-v-perepalku-s-jurnalistkoy-pryamogo-video

Отгадайте с первого раза - где Голобородько, а где Зе-беня.
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брехуни ! ... коли буде зниження комунальних та підвищення зарплатні вчителям до 4000$ ?!?
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Что б 4 000 $ зарплаты получать,нужно работать на 4 000 $ .А пока вы работаете на 300 $ .
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І що, воду Донбасу без уряду ніяк? Значить там вже нічого не функціонує. А не функціонувати воно може по двох причинах - або виконавчих механізмів нема, або кадрів нема. Такі дрібниці з прожитковими стандартами вже давно на конвеєрі мають стояти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПогашение долгов перед шахтерами, работа "Воды Донбасса" и новый рынок электроэнегии, - Данилюк назвал темы вчерашнего совещания СНБО
 
 
 
 
 
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