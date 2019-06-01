 Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государственный секретарь Майкл Помпео провел вчера встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие российской агрессии", - говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства США.

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Сообщается также, что стороны обсудили усиление угроз со стороны иранского режима в регионе и необходимость противодействия ракетной активности Ирана и его агрессивным действиям. Кроме того, речь шла об усилиях по политическому урегулированию в Афганистане.

Напоминаем, в пятницу состоялся первый визит государственного секретаря США Помпео в этой должности в Германию, где он провел встречи с министром иностранных дел страны Хайко Маасом и федеральным канцлером Ангелой Меркель.

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