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Все про:День защиты детей (11) ОХМАТДЕТ (94) праздник (1499) фонд (80)

 Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы "ОХМАТДЕТ". ФОТОрепортаж

Первого июня, в Международный день защиты детей, благотворительный фонд "Таблеточки" устроил цирковое шоу в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ".

Как сообщили Цензор.НЕТ в фонде, на спектакле во внутреннем дворике отделения онкогематологии собралось более 50 детей с родителями и медицинским персоналом. Их развлекали фокусники, клоуны и тролли. Ходулисты стали любимцами не только маленьких пациентов, но и врачей.

Самые младшие дети развлекались на аттракционах, все гости праздника получили подарки и сделали фото в яркой фотозоне.

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"Детство ассоциируется с весельем, волшебными героями и вкусностями. Но детство больных детей проходит в палатах, с мучительными процедурами и множеством запретов. Это неправильно, ведь дети должны оставаться детьми даже в больнице. Фонд "Таблеточки" регулярно организует активности для детей в отделениях "ОХМАТДЕТ" - творческие мастер-классы, празднование дней рождений, в начале весны мы запустили больничную клоунаду. Сегодня мы устроили праздник для всех детей в "ОХМАТДЕТ", чтобы подарить им улыбки, которые лечат не хуже лекарства", - комментирует лидер команды коммуникаций фонда "Таблеточки" Ольга Мазур.

Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы ОХМАТДЕТ 01

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Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы ОХМАТДЕТ 02
Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы ОХМАТДЕТ 03
Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы ОХМАТДЕТ 04
Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы ОХМАТДЕТ 05

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Напомним, Международный день защиты детей учрежден в 1949 году, отмечается в Украине ежегодно с 1998 года.

"Таблеточки" - благотворительный фонд, который защищает интересы онкобольных детей. С 2011 года существования фонд предоставил адресную помощь более чем 3500 детям.

Источник: https://censor.net.ua/n3130094
 
   
 Топ комментарии
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Що, взагалі новини скінчилися? Вже краще про неіснуючі ядерні бомби, ніж про те, що тато Васі машинку купив.
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ну, а как без пианиста на празднике. Переодели правда и выкупали . Сняли засмальцованую рубашку, чтоб деток не пугать.
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Фото: вперше опубліковані оригінали «Пакту Молотова-Ріббентропа»
Російський фонд «Історична пам'ять» уперше опублікував радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР та Німеччиною, що був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього.
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клоуны и тролли\\\\\\\\

и никто не подумал на президента(бывшего, всех бывших), а троллей и тут много на сайте. кто мне ответит - тролль) Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы "ОХМАТДЕТ" - Цензор.НЕТ 8955
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а не пошёл бы ты к нехорошей маме,щи хлебать с мудями...
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Это чмо правильно сказало, что оно не делает, только делает ради себя и своих детей.
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Петр Порошенко: все, что мы делаем - ради наших детей (видео)

https://www.rbc.ua/rus/styler/petr-poroshenko-vse-delaem-radi-nashih-detey-1559400156.html
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А при чем тут Порошенко? Скорее вопрос сейчас другой надо задать. Или пять лет еще собираетесь с Петей бегать по форуму?
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"С Петей бегаете по форумы" ты и твои дружбаны-боты. А мы- отслеживаем ситуацию. Как только он сядет, так сразу и забудем.
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Значит не будет тебе покоя всю оставшуюся жизнь. Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ" - Цензор.НЕТ 2899
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Кстати, а когда с Зе-беней начнете отслеживать ситуацию. Как провел день Порошенко понятно, а что делал сегодня Зе-беня? В заботах о чужих детях или всё-таки о своих?
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Чем бабки тратить на расширение своей администрации , лучше бы Зеленый о таких детях подумал. А то "Таблеточки" большие патриоты Украины, чем ее през со своей командой непристроенных скоморохов, стилистов, статистов и просто лядей Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы "ОХМАТДЕТ" - Цензор.НЕТ 8246

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Зе-пре-дент був присутнім? Ні??!!! Клоунада не повна! Краще би тим діточкам забезпечили гарне лікування тут в Україні. Щоб не возити кола-світу за шалені гроші, а тут впроваджували провідні технології лікування!!!
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напиши од этой американо-рошеновской ведьме, которая выполняет обязанности министра Циркове шоу влаштували 1 червня для маленьких пацієнтів лікарні "ОХМАТДИТ" - Цензор.НЕТ 4238
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хорошо, что мародера порошенко не было, а то после его посещений детских учреждений они загораются.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажЦирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы "ОХМАТДЕТ". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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