 Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы "ОХМАТДЕТ". ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в фонде, на спектакле во внутреннем дворике отделения онкогематологии собралось более 50 детей с родителями и медицинским персоналом. Их развлекали фокусники, клоуны и тролли. Ходулисты стали любимцами не только маленьких пациентов, но и врачей.
Самые младшие дети развлекались на аттракционах, все гости праздника получили подарки и сделали фото в яркой фотозоне.
"Детство ассоциируется с весельем, волшебными героями и вкусностями. Но детство больных детей проходит в палатах, с мучительными процедурами и множеством запретов. Это неправильно, ведь дети должны оставаться детьми даже в больнице. Фонд "Таблеточки" регулярно организует активности для детей в отделениях "ОХМАТДЕТ" - творческие мастер-классы, празднование дней рождений, в начале весны мы запустили больничную клоунаду. Сегодня мы устроили праздник для всех детей в "ОХМАТДЕТ", чтобы подарить им улыбки, которые лечат не хуже лекарства", - комментирует лидер команды коммуникаций фонда "Таблеточки" Ольга Мазур.
Напомним, Международный день защиты детей учрежден в 1949 году, отмечается в Украине ежегодно с 1998 года.
"Таблеточки" - благотворительный фонд, который защищает интересы онкобольных детей. С 2011 года существования фонд предоставил адресную помощь более чем 3500 детям.
Російський фонд «Історична пам'ять» уперше опублікував радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР та Німеччиною, що був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього.
и никто не подумал на президента(бывшего, всех бывших), а троллей и тут много на сайте. кто мне ответит - тролль)
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Петр Порошенко: все, что мы делаем - ради наших детей (видео)
https://www.rbc.ua/rus/styler/petr-poroshenko-vse-delaem-radi-nashih-detey-1559400156.html