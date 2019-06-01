 Цирковое шоу устроили 1 июня для маленьких пациентов больницы "ОХМАТДЕТ". ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в фонде, на спектакле во внутреннем дворике отделения онкогематологии собралось более 50 детей с родителями и медицинским персоналом. Их развлекали фокусники, клоуны и тролли. Ходулисты стали любимцами не только маленьких пациентов, но и врачей.

Самые младшие дети развлекались на аттракционах, все гости праздника получили подарки и сделали фото в яркой фотозоне.

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"Детство ассоциируется с весельем, волшебными героями и вкусностями. Но детство больных детей проходит в палатах, с мучительными процедурами и множеством запретов. Это неправильно, ведь дети должны оставаться детьми даже в больнице. Фонд "Таблеточки" регулярно организует активности для детей в отделениях "ОХМАТДЕТ" - творческие мастер-классы, празднование дней рождений, в начале весны мы запустили больничную клоунаду. Сегодня мы устроили праздник для всех детей в "ОХМАТДЕТ", чтобы подарить им улыбки, которые лечат не хуже лекарства", - комментирует лидер команды коммуникаций фонда "Таблеточки" Ольга Мазур.

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Напомним, Международный день защиты детей учрежден в 1949 году, отмечается в Украине ежегодно с 1998 года.

"Таблеточки" - благотворительный фонд, который защищает интересы онкобольных детей. С 2011 года существования фонд предоставил адресную помощь более чем 3500 детям.