 Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка (обновлено)

Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.
"Президенту важно, чтобы в нашей стране о детях вспоминали не только 1 июня. Вместе с Владимиром Зеленским обсудили болезненные проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбук.
Напоминаем, Кулеба занимал данную должность при президенте Порошенко с декабря 2014 года и был уволен 19 мая этого года.
ВСЕ учащиеся 5-х 6-х классов , имевшие оценки по школе "4" и "5" в СрСр
принимались в п и о не р ы и 19 мая всегда ходили на пионерские костры !
Значит
все , еще дожившие до сегодняшнего "светлого будущего" -коммуняки..
От армии не косили и светлое будущее приближали , как могли .
Зато ничего и не получили.
Справка -Пенсион в Израиле $ 1500 долларов USA , 6 000 тысяч шекелей ,
плюс украинская пенсия по Указу Яблуковича .
За 40 лет трудового стажа пенсион у этих пионеров - 58 долларов .
Это победа современной демократии в Украине .
https://www.facebook.com/alterdubinskyi/videos/454308138730073/UzpfSTEwMDAwMjMxMjY2ODUwMjo3MDg0MjgzNTk1NzY0NzI/
Так что теперь не Владимир Зеленский, а Владимир Зеленьский!