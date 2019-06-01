EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3723  139
Все про:Зеленский (1589) кадры (468) указ (325) Кулеба Николай (23)

 Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатура уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа будет определятся после встречи с Зеленским, - Джемилев

"Президенту важно, чтобы в нашей стране о детях вспоминали не только 1 июня. Вместе с Владимиром Зеленским обсудили болезненные проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбук.

Напоминаем, Кулеба занимал данную должность при президенте Порошенко с декабря 2014 года и был уволен 19 мая этого года.

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130092
 
 
 Топ комментарии
 
1 червня - День захисту дітей! Бережімо найдорожчих...

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка - Цензор.НЕТ 4537
 показать весь комментарий
 
Алгоритм должен быть простым, нужно вернуть тех кого Петя убрал, а тех кого он оставил нужно убрать.
 показать весь комментарий
 
Нормально.
Главное - быть Человеком! а не человеком порошенко.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
К для новоявленного бота --
ВСЕ учащиеся 5-х 6-х классов , имевшие оценки по школе "4" и "5" в СрСр

принимались в п и о не р ы и 19 мая всегда ходили на пионерские костры !
Значит
все , еще дожившие до сегодняшнего "светлого будущего" -коммуняки..
От армии не косили и светлое будущее приближали , как могли .
Зато ничего и не получили. Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 4757
Справка -Пенсион в Израиле $ 1500 долларов USA , 6 000 тысяч шекелей ,
плюс украинская пенсия по Указу Яблуковича .
За 40 лет трудового стажа пенсион у этих пионеров - 58 долларов .
Это победа современной демократии в Украине .
 показать весь комментарий
 
Він сам. Його музична булава - в штанях.
 показать весь комментарий
 
Абсолютное ничтожество и пустое место, как и его должность.
 показать весь комментарий
 
 
Вместо того чтобы просто бздеть здесь на этом форуме и называть кого-то ничтожеством, для начала хотя бы поинтересуйся биографией этого Человека. С начала 2000-годов, в то время когда такие куски органического материала как ты просто лежали на диване этот человек, после работы, вместе с другими волонтёрами занимался проблемами беспризорных детей в Киеве. Они их отыскивали таких детей по канализационным люкам и определяли их в семьи чтобы эти дети могли иметь место где поесть и поспать. Он разработал модель реабилитации детей беспризорников и открыл сеть центров по идентификации и работе с ними. Он был активистом который доносил до ведома киевский властей проблемы детей в неблагополучных семьях и требовал от них реакции на такие проблемы и их решение. Позже он стал начальником службы по беспризорным детям в Киевской администрации проделав там огромную работу уменьшив число неопределённых детей в Киеве в пять раз !!!!. Потом был назначен Порошенком на должность уполномоченного. А чего добился ты?
 показать весь комментарий
 
Согласно новой редакции "Украинского правописания" в разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» говорится, что все фамилии с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий. А в антропонимах, заканчивающихся на -ск (ий), -цк (ий), обязан стоять мягкий знак.
Так что теперь не Владимир Зеленский, а Владимир Зеленьский!
 показать весь комментарий
 
 
а,що, презедент вже здав аналізи у VADA, що ви собі таке дозволяєте?
 показать весь комментарий
 
 
Чим Кулеба займається? На чорта цей дармоїд потрібен, незрозуміло?! Бачив кілька разів по телебаченню. ніякої конкретики, так, ляпає язиком і все. Мало нам "карпачової" №3, давайте ще кулеб порозводимо! Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 1123
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНиколай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх