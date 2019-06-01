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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1589) кадры (468) указ (325) Кулеба Николай (23)

 Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатура уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа будет определятся после встречи с Зеленским, - Джемилев

Напоминаем, Кулеба занимал данную должность при президенте Порошенко и был уволен им 19 мая этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3130092
 
 
 Топ комментарии
 
Алгоритм должен быть простым, нужно вернуть тех кого Петя убрал, а тех кого он оставил нужно убрать.
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1 червня - День захисту дітей! Бережімо найдорожчих...

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка - Цензор.НЕТ 4537
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кого он убрал перед уходом, когда концы прятал.
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1 червня - День захисту дітей! Бережімо найдорожчих...

Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка - Цензор.НЕТ 4537
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Ти лучше расскажи как так получилось? Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 289

Владимир Зеленский на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе заявил, что собирается значительно сократить Администрацию Президента Украины. Тут

01.06.19 15:31 Зеленский расширил структуру АП, - указ
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он имел ввиду сократить порошенковских холуев, с чем прекрасно справился.
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Алгоритм должен быть простым, нужно вернуть тех кого Петя убрал, а тех кого он оставил нужно убрать.
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Шокина обратно в генпрокуроры. Наливайченка в СБУ. Их пэця тоже убрал. Ура,товарисчи! Простой алгоритм.
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кого он убрал перед уходом, когда концы прятал.
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Коломойськи ж казав, що це все для заплутування слідів. А насправді Слуга в цей час їде на роботу іншим маршрутом на велосипеді

https://www.facebook.com/ErichHartmannTV/videos/833457813719767/
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Замглавы СБУ и вора демчину например. Вернуть? И как интересно ему мешал "прятать концы" им же уполномоченный по правам ребёнка?
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Шокина убрал не мародер порошенко, а Байден, который сам публично об этом говорил и не раз Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 3833
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Шокина пэпка убрал по требованию США!
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особенно тех убрать, кого Петя нарградил перед уходом. А его хранника разжаловать.
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Ага, расскажи. Значит, у нас в Украине все "баба ненормальные", раз этот бизнес возле станций метро такой прибыльный. Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 871
И да. У "нормальной бабы" мужик в мятых костюмах и драных носках 5 лет не ходит. Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 1870
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Судячи з фейсбуку Зеленського, у нас війни і не було ніколи

Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 3483
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Нормально.
Главное - быть Человеком! а не человеком порошенко.
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Бгг Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 9243
Зєля на всі питання далдонить, як папуга: "Я вам дякую!", "Дуже дякую!" "Я почув вашу думку"... Все! Він дійсно ідіот, який не вміє навіть двух слів зв'язати самостійно! Там мізки не працюють від слова - зовсім! Лише монотонно бубонить завчений текст

Почитайте. Це якийсь цирк)) Парубій розказує зеленій шмарклі про закон, який не можна порушувати, а той йому про доцільність. На цьому фоні вривається Ляшко з претензіями про телефон і пряму трансляцію

https://www.slideshare.net/tsnua/21-2019-148308386?ref=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fpolitika%2Fv-ap-rozsekretili-stenogramu-zakritoyi-zastrichi-zelenskogo-z-kerivnictvom-radi-povniy-tekst-1354500.html&fbclid=IwAR1TCv5NKNRIj1v6_5Az5v90L6ZTKcydEUOpgSCraBAflXBQEOr2VuYjE44
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Максиме, я згоден: за певні вчинки попередників не можна прасувати по голові. Але справи нового президента - поки що метушня пхає та відвертий фейспалм. Чомусь пригадую його тин сечі на аналіз. А де його справи, де фортеця нервів, рішучість та ініциативи?
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ну хоть одна здравая мысль у зе появилась. я думал он и техничек будет менять потому что они мыли полы по которым ходил порох)))) а кулеба действительно спец в своем деле, занимается правами детей и ничем больше. никакой политики
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Так это же

ч е л о в е к -
ЕС - порошенко !
Мародеры всего света -
гей до купы -
ГЕЙ !
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Игорь Д.

Вы уже переобулись в зеленые пионерские кеды ?
К с тати - 19 мая день Пионерии . ЗЕ и хотел назначить выборы .
Был п и о н е р о м .

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
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пионеры не носили зеленых кед.. а ваши познания в пионерских песнях наводит на мысль о вашем камуняцком прошлом Миколу Кулебу знову призначено Уповноваженим Президента з прав дитини - Цензор.НЕТ 3355
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Він сам. Його музична булава - в штанях.
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Абсолютное ничтожество и пустое место, как и его должность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНиколай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка
 
 
 
 
 
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