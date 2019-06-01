 Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка

Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.
Напоминаем, Кулеба занимал данную должность при президенте Порошенко и был уволен им 19 мая этого года.
Владимир Зеленский на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе заявил, что собирается значительно сократить Администрацию Президента Украины. Тут
01.06.19 15:31 Зеленский расширил структуру АП, - указ
https://www.facebook.com/ErichHartmannTV/videos/833457813719767/
И да. У "нормальной бабы" мужик в мятых костюмах и драных носках 5 лет не ходит.
Главное - быть Человеком! а не человеком порошенко.
Зєля на всі питання далдонить, як папуга: "Я вам дякую!", "Дуже дякую!" "Я почув вашу думку"... Все! Він дійсно ідіот, який не вміє навіть двух слів зв'язати самостійно! Там мізки не працюють від слова - зовсім! Лише монотонно бубонить завчений текст
Почитайте. Це якийсь цирк)) Парубій розказує зеленій шмарклі про закон, який не можна порушувати, а той йому про доцільність. На цьому фоні вривається Ляшко з претензіями про телефон і пряму трансляцію
https://www.slideshare.net/tsnua/21-2019-148308386?ref=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fpolitika%2Fv-ap-rozsekretili-stenogramu-zakritoyi-zastrichi-zelenskogo-z-kerivnictvom-radi-povniy-tekst-1354500.html&fbclid=IwAR1TCv5NKNRIj1v6_5Az5v90L6ZTKcydEUOpgSCraBAflXBQEOr2VuYjE44
ч е л о в е к -
ЕС - порошенко !
Мародеры всего света -
гей до купы -
ГЕЙ !
Вы уже переобулись в зеленые пионерские кеды ?
К с тати - 19 мая день Пионерии . ЗЕ и хотел назначить выборы .
Был п и о н е р о м .
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
https://www.facebook.com/kyivthe/posts/383174815723598
https://www.facebook.com/alterdubinskyi/videos/454308138730073/UzpfSTEwMDAwMjMxMjY2ODUwMjo3MDg0MjgzNTk1NzY0NzI/