 Николай Кулеба снова назначен Уполномоченным Президента по правам ребенка

Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.

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Напоминаем, Кулеба занимал данную должность при президенте Порошенко и был уволен им 19 мая этого года.