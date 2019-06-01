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Все про:Донбасс (18638) Бутусов Юрий (1730) потери (1557) наемники РФ (842)

 В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов

В мае 2019 года подтвержденные потери оккупационные войск РФ на Донбассе составили 49 человек, что в 4 раза больше потерь с украинской стороны.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украина в зоне ООС: общие потери 14 человек, из них 9 - боевые, 5 - не боевые. Потери установлены поименно и официально, данные публичны и проверяемые. К сожалению, наши войска потеряли также 8 пленных, которые сами приехали к врагу по непонятному стечению обстоятельств.

Оккупационные войска РФ на Донбассе: общие потери по данным соцсетей противника, подтвержденных фотографиями и профилями в социальных сетях - 49 человек. Данные не окончательные, можно предположить, что ликвидировано 54 наемника. Официальные сообщения ВС РФ данные о действительных потерях скрывают, однако свидетельства из интернета позволяют представить реальную картину", - пишет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте боя с вражеской ДРГ обнаружено тело сапера 54-й ОМБр Степанченко, пропавшего без вести 27 мая возле Попасной

Подтвержденные боевые потери противника в мае составили 40 человек, не боевые - 9 (согласно данным, которые не вызывают сомнения, когда известны полные личные данные, фотография, место захоронения).

"Таким образом, соотношение боевых потерь ВСУ и ВС РФ на Донбассе - 9:40. То есть за гибель каждого украинского Воина было уничтожено минимум 4 российских наемника", - говорится в сообщении.

Также Бутусов привел статистику видов воздействия, которые стали причиной гибели украинских Воинов:

  • от выстрелов снайпера - 5, 
  • от минометных осколков - 2, 
  • в ближнем бою во время разведывательного поиска - 1,
  • от подрыва на мине во время разведывательного поиска - 1

Также читайте: Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов

Как отметил главред Цензор.НЕТ, несмотря на глупейший инцидент, когда 8 военных сами приехали в плен к врагу, эффективность боевых действий ВСУ в мае 2019 на самом деле резко возросла. Потери противника стали значительно выше.

Источник: https://censor.net.ua/n3130091
 
   
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Спасибо вам дорогие вы наши защитники ! Вы у нас надежда и опора, только вы !
До земли поклон вам !
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"Звезду Смерти", "Игорёк", уже протестировал? Пора! Дело за приказом Зеленского.... И сотни тысяч космических истребителей воспарят над Донбассом, а "лучи смерти" подожгут Кремль!!!...
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Пора в Конституцию Украины вносить такую статью: Уничтожение российских оккупантов и наемников на территории Украины - святая и почетная обязанность каждого гражданина Украины.

https://myrotvorets.news/rossyiskye-naemnyky-lykvydyrovanny/

У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5176
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Спасибо вам дорогие вы наши защитники ! Вы у нас надежда и опора, только вы !
До земли поклон вам !
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Біля Желобка Луганської області терористи обстрілюють населені пункти які знаходяться на їх території, щоб підготвувати інформаційне поле для наступу терористів! В цій зоні за нашими окопами в кілометрі проходить річка Сіверський Донець, яка є природною перешкодою для перекидання резервів ЗСУ на передову і ця обставини дуже підходить російським терористам для організації переможного наступу на позиції ЗСУ. Неможливість перекинути танки до наших окопів, робить неможливою контратаку ЗСУ у випадку провального наступу терористів. Отже російським міжнародним терористам і головному міжнародному терористу путіну потрібна гучна перемога на фронті в ОРДЛО і для цього обрали район Желобка! Зараз Генштаб ЗСУ має спланувати і провести військову операцію в районі Желобка, щоб відсунути позиції терористів на кілька кілометрів, щоб унеможливити наступ терористів і притискання наших підрозділів до річки Сіверський Донець і як наслідок їх розгром та полон! Хомчак має зараз показати свій полководчеський талант, якого в нього немає!
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Файно-добре,гарно,приемно.
Файно-происходит от немецког fain(прекрасно).
(Википедия).
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ЗСУ досі не виконали головне завдання - не придушили активність терористів на лінії зіткнення! Тому кількість вбитих терористів не має значення, поки не виконується головне завдання - тотальне панування на лінії зіткнення! Потрібно створити нові війська - війська безпілотних засобів розвідки та ураження, щоб знищувати терористів ще до того як вони почнуть стріляти по нашим підрозділам та населеним пунктам! Саме наявність в небі українських ударних безпілотників на всій протяжності лінії фронту в 450км має зупиняти терористів від агресивних дій! А для цього потрібно постійно тримати в небі сотні розвідувальних та ударних БПЛА, а для цього потрібен окремий рід військ, які будуть в складі армійських корпусів нести бойове чергування на лінії фронту, на узбережжі Азовського і Чорного морів та по всьому кордону з Кримом, рф, Білоруссю та Придністров'ям! Зеленський має дати завдання Хомчаку негайно розпочати створення нових військ і створення військової супутникової системи зв'язку для роботи безпілотників не тільки над Україною а над всією територією європейської частини росії, Кавказом, Придністров'єм, Чорним та Азовським морем!!!!!
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"Звезду Смерти", "Игорёк", уже протестировал? Пора! Дело за приказом Зеленского.... И сотни тысяч космических истребителей воспарят над Донбассом, а "лучи смерти" подожгут Кремль!!!...
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Это было первое тестирование "Молота звёзд"... "Игор Л" постарался... Куда до него Турчинову...
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Как я понял, выше Игорь L отметился? На ТЛФ не видно.
От бляха бестолковое знание всего сущего....
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не надо гнобить Игоря! Человек видно -- переживает за страну... ну, а если немного заносит на поворотах -- ну, то таке....)
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Анекдот знаешь, про то, как слон с зайцем "хозяйством" менялся?
Слон жалуется - "Полдня старался, пока слониху удовлетворил...", а заяц: "Да всё нормально... От зайчих отбоя нет... Правда, когда от лисиц убегаю, так яйца мешают - на поворотах заносит...".
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Як треба всі знають. Але зараз головне зібрати грошей для бєні за Приват і трудоустроїти Квартал. Зачекайте з хотєлкамі.
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Лучше бы украинских потерь вообще не было. Но увы...
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Так и должно быть,там каждый куст пристрелян а лапотные постоянно свежее мясо на убой гонят.Жаль что в 14-ом не дали их всех выбить наши рошеновские стратеги.. В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5242
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Странно . Разворованная Порохом "до нитки" армия воюет всё лучше и лучше . ! Или её нынешний уровень боеспособности это уже заслуги Зе .? В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3299 .
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Та ви що? Там за Пороха такі зубожіння і зрада - аж сльози течуть! Хлопці голі й босі, на озброєнні кривий стовбур зі збитою комашкою та трьома набоями в крамницях, а то й цибуля зі стрілами! Як тут відчиняти цупкий вогонь? А ялини солдати гнилу капусту та зітхання, що потім рідкий стілець! І хутро бригади свинарчуки розмародерили! Це лише парфуми з пекла могли надіслати нашій армії такі борошна! Якби 73% не змінили державний будуй - все, злили б усіх у казанах!
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Сегодняшняя сводка про обстрел Водяного не показывает никакого высокого уровня боеспособности - 1,5 часа под обстрелом сидели . А где же радары , ответный огонь ? Полтора часа это не 5 минут .
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Щас войну можно смело назвать -"окопная война".
И в 1 и 2 мировую она разлагающе действовала на солдат.
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С этим согласен . Где то года полтора назад , я читал интервью одного американского полковника , побывавшего в , тогда ещё зоне АТО , на передке наших войск . Так вот он говорил ( имея в виду окопную войну ) - за свою карьеру я прошёл через множество горячих точек , но такой тяжёлой , в моральном плане , войны ещё нигде не видел . И сейчас поражён высоким моральным духом украинских солдат . У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4776 .
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Хоч питання не до мене, АЛЕ: за певні вчинки попередників не можна прасувати по голові, проте кореневу зміну української армії неможливо відхиляти. А ось справи нового президента - поки що метушня пхає в основному. А очолити державу під час війни - це не тин сечі на аналіз здавати, це сувора справа, що вимагає фортеці нервів, рішучості, розуму та ініциативи...
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Думаю что это Зе ,, всего за две недели своего прызыдэнцтва так укрепил армию У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 824 .. Из голой -босой и простоволосой , наухналь обокраденной барыгами армии , за две недели всего!! ,склепал армию которая сепарне теперь , не даёт головы поднять .

Ай да Вова ,, красавчег . У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2798 . Ты разве с этим не согласен , трололо зелёное . ? У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7726 .
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Согласно новой редакции "Украинского правописания" в разделе «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями» говорится, что все фамилии с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий. А в антропонимах, заканчивающихся на -ск (ий), -цк (ий), обязан стоять мягкий знак.
Так что теперь не Владимир Зеленский, а Владимир Зеленьский!
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Слава Україні! Смерть рашистським окупантам!
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"В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов" - но если учесть, что с нашей стороны погибают лучшие люди, патриоты Украины, а с той стороны всякое, никому не нужное отребье, деклассированный элемент, то к сожалению, соотношение не в нашу пользу.
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А кроме отребья у РФ уже нет ничего. 2014-2016 поглотил самые боеспособные подразделения.
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Кацап производится на свет,чтобы сдыхать,как собака. Да и куда возвращаться? Избы давно на дрова попилили за кредиты или сожгли.
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Пора в Конституцию Украины вносить такую статью: Уничтожение российских оккупантов и наемников на территории Украины - святая и почетная обязанность каждого гражданина Украины.

https://myrotvorets.news/rossyiskye-naemnyky-lykvydyrovanny/

У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5176
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как то сложно и длинно звучит. стоит заменить формулировку роисяських окупантов на русню.
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Нужно добавить:сепарпов,шпионов и провокаторов!
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.....с т о негодяев захвачены в плен и

магомаев поет в КВН.

В.Высоцкий .
Что считать не существующие потери врага.
Со своими пострадавшми за 5 лет войны надо разобраться .Конечно Ю.Бутусов не любит критики (справедливой) и подтвержденной документально. Пример -
(за мои посты по сдачм Крыма и. о .
президента Турчинова и по первому заму РНБО Свинарчуку..

Банит.
Израильские клиники берут за лечение каждого нашего раненного бойца по $ 140 000 долларов USA.
За протезы по $ 45 000 ??
Почем бы при новой власти не перепрофилировать пару заводов ВПК на производство титановых протезов для наших героев.
А мародеры !
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Подкинь рацуху,только не здесь.Может прислушаются.
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очень хочется услышать людей которые кричат, что у нас перемирие одностороннее
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На перегной кацапо-фашистких мразей!
и только так! У травні бойові втрати найманців РФ на Донбасі вчетверо перевищили українські, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4007
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Ну это результат сражений за ДАП. В этом аэропорту весь рашинский спецназ положили. Они воевать не умеют. И просто на пулемётные гнёзда шли в штыковую атаку. Тупые вообще писец. Наркоманы по сути, просто пьяные все были.

Как рашен спецназ лёг в землю сырую, так и соотношение стало 1:4. А раньше было 1:444.
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Донбассу надо давать автономию, русский язык и возможно официально ввести двойное гражданство. Иначе этот конфликт растянется на многие десятилетия. Это будет иметь чудовищные последствия для нашей экономики. Я уже не говорю о том, что никто даже рассматривать не будет вступление Украины в ЕС или НАТО пока на ее территории идет вооруженный конфликт.
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мертвяками мірятись - все одно що мірятись вдрізаними членами. Ага, Бутусов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов
 
 
 
 
 
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