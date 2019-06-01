 В мае боевые потери наемников РФ на Донбассе в 4 раза превысили украинские, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украина в зоне ООС: общие потери 14 человек, из них 9 - боевые, 5 - не боевые. Потери установлены поименно и официально, данные публичны и проверяемые. К сожалению, наши войска потеряли также 8 пленных, которые сами приехали к врагу по непонятному стечению обстоятельств.
Оккупационные войска РФ на Донбассе: общие потери по данным соцсетей противника, подтвержденных фотографиями и профилями в социальных сетях - 49 человек. Данные не окончательные, можно предположить, что ликвидировано 54 наемника. Официальные сообщения ВС РФ данные о действительных потерях скрывают, однако свидетельства из интернета позволяют представить реальную картину", - пишет журналист.
Подтвержденные боевые потери противника в мае составили 40 человек, не боевые - 9 (согласно данным, которые не вызывают сомнения, когда известны полные личные данные, фотография, место захоронения).
"Таким образом, соотношение боевых потерь ВСУ и ВС РФ на Донбассе - 9:40. То есть за гибель каждого украинского Воина было уничтожено минимум 4 российских наемника", - говорится в сообщении.
Также Бутусов привел статистику видов воздействия, которые стали причиной гибели украинских Воинов:
- от выстрелов снайпера - 5,
- от минометных осколков - 2,
- в ближнем бою во время разведывательного поиска - 1,
- от подрыва на мине во время разведывательного поиска - 1
Как отметил главред Цензор.НЕТ, несмотря на глупейший инцидент, когда 8 военных сами приехали в плен к врагу, эффективность боевых действий ВСУ в мае 2019 на самом деле резко возросла. Потери противника стали значительно выше.
До земли поклон вам !
Файно-происходит от немецког fain(прекрасно).
(Википедия).
Ну шо , думаєте Валентинович звільнився!
От бляха бестолковое знание всего сущего....
Слон жалуется - "Полдня старался, пока слониху удовлетворил...", а заяц: "Да всё нормально... От зайчих отбоя нет... Правда, когда от лисиц убегаю, так яйца мешают - на поворотах заносит...".
И в 1 и 2 мировую она разлагающе действовала на солдат.
Ай да Вова ,, красавчег . . Ты разве с этим не согласен , трололо зелёное . ? .
Так что теперь не Владимир Зеленский, а Владимир Зеленьский!
https://myrotvorets.news/rossyiskye-naemnyky-lykvydyrovanny/
магомаев поет в КВН.
В.Высоцкий .
Что считать не существующие потери врага.
Со своими пострадавшми за 5 лет войны надо разобраться .Конечно Ю.Бутусов не любит критики (справедливой) и подтвержденной документально. Пример -
(за мои посты по сдачм Крыма и. о .
президента Турчинова и по первому заму РНБО Свинарчуку..
Банит.
Израильские клиники берут за лечение каждого нашего раненного бойца по $ 140 000 долларов USA.
За протезы по $ 45 000 ??
Почем бы при новой власти не перепрофилировать пару заводов ВПК на производство титановых протезов для наших героев.
А мародеры !
и только так!
Как рашен спецназ лёг в землю сырую, так и соотношение стало 1:4. А раньше было 1:444.