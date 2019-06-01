 Наемники РФ обстреляли Сентяновку на оккупированной Луганщине и пытаются обвинить в этом ВСУ, - СЦКК. КАРТА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 31 мая, 29 мая в н. п. Сентяновка, что на временно неподконтрольной правительству Украины территории к западу от Луганска члены патруля Миссии видели повреждения 6 домов, из которых 3 расположены на северной стороне улицы Шевченко, а еще 3 - на южной стороне этой же улице.

В то же время, команда СММ отметила, что с северной стороны указанной улице, в помещении летней кухни одноэтажного жилого дома № 18А, разбиты два оконных стекла. Также наблюдатели видели следы от попадания снарядов на стенах летней кухни и дома. В поле ориентировочно 50 м к северу от дома наблюдатели увидели две воронки. По их оценке, повреждения были недавними, однако определить тип примененного вооружения и направление огня не удалось.

Кроме того, на улице Шевченко 18Б, наблюдатели заметили, что с восточной стороны два оконных стекла одноэтажного жилого дома разбиты, а на улице Шевченко 14 члены патруля Миссии видели два следа от попадания снарядов и 7 разбитых внешних стекол в двух окнах одноэтажного жилого дома.

Неподалеку от дома на улице Шевченко 16, наблюдатели ОБСЕ обнаружили разрушенный бетонный фундамент деревянной опоры линии электропередачи. По оценке СММ, повреждения возникли недавно в результате обстрела, однако установить тип примененного оружия и направление огня также не удалось.

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С южной стороны улицы наблюдатели увидели 2 пробоины металлических ворот у одноэтажного жилого дома № 5. Члены патруля СММ видели 22 следа от попадания снарядов на северной стороне бетонного забора примерно в 5 метрах от одноэтажного жилого дома №7. На улице Шевченко 9, наблюдатели отметили еще 2 треснувших оконных стекла с северной стороны одноэтажного жилого дома.

По оценке СММ, все описанные выше повреждения домов вызванны попаданием осколков. Это подтвердили супруги, которые представились жителями улицы. Они сообщили о том, что рано утром 29 мая слышали звуки обстрела.

Стоит отметить, что оккупационные войска РФ чтобы скрыть преступные намерения и обстрелы мирных строений вблизи Первомайска, открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ.

В свою очередь, совершая полет беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Первомайск, что на неподконтрольной правительству Украины территории к западу от Луганска, членам патруля Миссии удалось зафиксировать 20 очередей из стрелкового оружия По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 200 м к северо-востоку от позиции патруля. Наблюдатели благополучно приземлили аппарат и поканули этот район.

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При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины.

"Подтверждением указанного могут служить выводы сделаные из ниже приведенной информации, а это невозможность определения типа вооружения, которое применялось и направление стрельбы, отсутствие случаев открытия ответного огня со стороны ВСУ в первой половине суток 29 мая. А также отсутствие запросов СММ ОБСЕ из района указанного населенного пункта на установление тишины или прекращения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении СЦКК.

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