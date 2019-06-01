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 Помощник председателя одного из судов Черкасщины попался на взятке 4,4 тыс. долл., - Нацполиция

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении помощнику председателя одного из судов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый наладил преступную схему по вымогательству и получению взяток за влияние на судей. Правоохранители задокументировали вымогательство и получения 4 400 долларов взяток за принятие положительных решений по 14 гражданским делам. За каждое положительное решение - 300 долларов и еще 200 долларов за "труд" взяточника.

Смотрите: Судья Раховского райсуда на Закарпатье попался на получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3130088
 
 
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Брехня! За такие деньги он и пальцем не пошевелит.
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У лісі під Дніпром знайшли тіло вбитого поліцейського.
Правоохоронець був прикутий до дерева, а на його голові був поліетиленовий пакет. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
Як зазначається, тіло чоловіка було знайдено з ознаками гнильних змін.
Труп правоохоронця відправили на експертизу для встановлення причини смерті. Розпочато досудове розслідування.
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вже платня у суддів від 60-70 тис грн. Ще мало?
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Зеля за базар отвечает!
Борется с коррупцией!!!
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такая борьба уже лет 5 идет, только при зеле такие новости читать стали?
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Для любителей телевидения придется писать слово "сарказм")))
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Помощник председателя одного из судов Черкасщины попался на взятке 4,4 тыс. долл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отделался легким испугом)))
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Помощник председателя одного из судов Черкасщины попался на взятке 4,4...его личная доля -0.4 Помічник голови одного із судів Черкащини попався на хабарі 4,4 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8271
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для того и нужны помощники.Кофе варят другие люди.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПомощник председателя одного из судов Черкасщины попался на взятке 4,4 тыс. долл., - Нацполиция
 
 
 
 
 
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