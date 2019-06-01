 Зеленский расширил структуру АП, - указ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая, опубликованном на сайте Президента.
Изменения внесены в утвержденное от 2 апреля 2010 г. Положение об Администрации президента Украины и указ от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".
Отметим, ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.
Неужели не ясно, новое лицо в политике ещё только УЧИТЬСЯ!!!!
Учится оно пока указы подписывать)))
- чтобы он на вас учился?
НИ ОДИН ИСТОЧНИК В ГОСДЕПЕ США не подтверждает наличие каких бы то ни было договоренностей о визите Зеленского или наличие личного приглашения Дональда Трампа.
Вас нагло обманули !
Г-н Зеленский прекратите превращать политику в шоу уродов !
Ми вже повідомляли про несподіванний і не запланований дзвінок голови правління "Газпрому" Олексія Міллера до президента України Володимира Зеленського. Нам стали відомі подробиці цієї розмови.
Джерело (мова оригіналу)
"Миллер в категорической форме предостерег Зеленского от любых попыток ареста со стороны Украины имущества "Газпрома за рубежом. Он заявил что такие попытки будут иметь для Украины экономические и политические последствия, а лично для Зеленского и репутационные. Эти тезисы в различных вариантах он повторял фактически на протяжении всего общения. Разговаривать с Миллером Зеленскому было сложно, ибо звонок был неожиданным и материалом собственно он не владел. После разговора Зеленский вызвал Данилюка и создал рабочую группу в составе Данилюк, Макарова, Пристайко, Богдан для решения вопроса по ситуации. Ни Витренко ( * прим. наша - головний переговорщик від України по газових питаннях). ни главы "Нефтегаза" Коболева не пригласили.
А то держат ее в себе которую новость, план не выполнен, давление скачет. И это в их-то годы.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-my-ochen-hotim-sokratit-administraciyu-prezidenta-905560.html
Аууууууу............. зе-бенята, лапшу снимать с ушей успеваете или прилипло намертво
Катають кульки про "паміріцца з братьямі" та дають тепленькі посади кунакам.
Для декого епоха зубожіння точно скінчилася.