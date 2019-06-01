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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1525) Зеленский (1589)

 Зеленский расширил структуру АП, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в структуру Администрации Президента должности своего первого помощника, помощников, представитель президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая, опубликованном на сайте Президента.

Изменения внесены в утвержденное от 2 апреля 2010 г. Положение об Администрации президента Украины и указ от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".

Отметим, ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Cуд отказался начинать производство о незаконности назначения Богдана главой АП

Источник: https://censor.net.ua/n3130085
 
   
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Та вы достали уже!
Неужели не ясно, новое лицо в политике ещё только УЧИТЬСЯ!!!!

Учится оно пока указы подписывать)))
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Ну он за эти пару дней уже лучше сделал чем папередник, по крайней мере не делал как папередник
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зеля виполняет предвиборние обещания)


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Вам нравится быть тренажером
- чтобы он на вас учился?

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Приглашение Зеленского анонсированное Юлией Мостовой в "Зеркале недели" и реакция администрации Зеленского - ярчайший пример беззастенчивой лжи одних и абсолютного дилетантизма других.
НИ ОДИН ИСТОЧНИК В ГОСДЕПЕ США не подтверждает наличие каких бы то ни было договоренностей о визите Зеленского или наличие личного приглашения Дональда Трампа.
Вас нагло обманули ! Зеленский расширил структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 4389
Г-н Зеленский прекратите превращать политику в шоу уродов !
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01.06.2019 07-43
Ми вже повідомляли про несподіванний і не запланований дзвінок голови правління "Газпрому" Олексія Міллера до президента України Володимира Зеленського. Нам стали відомі подробиці цієї розмови.
Джерело (мова оригіналу)
"Миллер в категорической форме предостерег Зеленского от любых попыток ареста со стороны Украины имущества "Газпрома за рубежом. Он заявил что такие попытки будут иметь для Украины экономические и политические последствия, а лично для Зеленского и репутационные. Эти тезисы в различных вариантах он повторял фактически на протяжении всего общения. Разговаривать с Миллером Зеленскому было сложно, ибо звонок был неожиданным и материалом собственно он не владел. После разговора Зеленский вызвал Данилюка и создал рабочую группу в составе Данилюк, Макарова, Пристайко, Богдан для решения вопроса по ситуации. Ни Витренко ( * прим. наша - головний переговорщик від України по газових питаннях). ни главы "Нефтегаза" Коболева не пригласили.
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Не всі друзі по кварталу ще працевлаштовані. Такий він "слуга народу".
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Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить.
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Столько же как и раньше, меняется только структура - количество советников и т.д. остается тем же.
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Дайте Петиным адептам место излить зраду
А то держат ее в себе которую новость, план не выполнен, давление скачет. И это в их-то годы.
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Все свои уже не влазят,решительный бой с кумовство.
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Гуляй рванина от рубля и выше. Дизель шоу исчо не трудоустроено
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский на брифинге 21 апреля в своем избирательном штабе заявил, что собирается перенести Администрацию Президента Украины с Банковой в другое место и значительно ее сократить. Трансляция брифинга доступна на YouTube-канале "Зе!Президент".
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-my-ochen-hotim-sokratit-administraciyu-prezidenta-905560.html

Аууууууу............. зе-бенята, лапшу снимать с ушей успеваете или прилипло намертво Зеленский расширил структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 3190
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скачивать надо такое видео и хранить. с Ютюба оно может быстро исчезнуть. если не знаешь как, подскажу.
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они с нею родились. с нею и в гроб лягут. Гуппи Зеленский расширил структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 4703 все по приколу

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По деньгам там как? На уровне нацбанка или слабее?
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Жити по новому? Ну-ну! Что скажите, зебилы Зеленский расширил структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 8463? И это ваша ПАБЕДА?
Зеленский расширил структуру АП, - указ - Цензор.НЕТ 7880
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Завидуй, порохобот, ведь ЗЕ переизбирется на второй срок. А вы задолбетесь пыль смоктать.
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Или юлебот, бойкобот, не так суть важно.
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Ты к этому моменту уже подохнеш от голоду.
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Ну чтьожє,падвідьом ітогі...
Катають кульки про "паміріцца з братьямі" та дають тепленькі посади кунакам.
Для декого епоха зубожіння точно скінчилася.
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