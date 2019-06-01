 Зеленский расширил структуру АП, - указ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие изменения внесены указом №347/2019 от 31 мая, опубликованном на сайте Президента.

Изменения внесены в утвержденное от 2 апреля 2010 г. Положение об Администрации президента Украины и указ от 14 июля 2014 года "Вопросы администрации президента Украины".

Отметим, ранее из этих должностей в структуру АП входили только советник и пресс-секретарь президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Cуд отказался начинать производство о незаконности назначения Богдана главой АП