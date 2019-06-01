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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7507) СНБО (3210) энергетика (1070) Данилюк (205)

 Неприглашенный на СНБО Луценко сообщил, что хотел там рассказать: "Надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза"

Также необходимо внести в проект Государственного бюджета ренту на добычу угля и руды, как существует рента на добычу газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко написал на странице в Facebook.

Он напомнил, что в пятницу, 31 мая, состоялось первое заседание СНБО под председательством Президента Зеленского, на котором рассматривали проблемы в области энергетики. Луценко отметил, что его не пригласили, хотя ему было что сказать.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее.

1. Если о деолигархизации говорить всерьез - надо наконец внести в проект Госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам.

2. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90 (!)% доходов "Нафтогаза".

3. Незаконный отбор газа (проще говоря - кража) частными облгазами составила в этом году 5 млрд. К концу года объем хищений может составить 10 млрд кубов.

Очевидно, что надо не только ожидать действий от НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года.

4. В условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украины надо в силу давно утвержденных санкций против "Роснефти" наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс "ПрикарпатЗападтранс".

PS. О криминале Данилюка, связанном с недостоверным декларированием я бы пока промолчал", - написал Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство членов СНБО выступают за перенос сроков запуска нового рынка электроэнергии, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3130084
 
   
 Топ комментарии
 
Послали алкаша в эротическое пешее путишествие и правильно поступили. А нафтогаз это госпредприятие и нужно отбирать 100% доходов, а потом начислять им среднюю зп по стране
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А про розслідування вбивства Шеремета та Гонгадзе Луценко нічого не хотів доповісти на засіданні РНБОУ? Посадіть цього клоуна та агента фсб на довічне в тюрму, а краще пристреліть як собаку!
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у ниво цирроз при посадке начинается. Так что низзя
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А про розслідування вбивства Шеремета та Гонгадзе Луценко нічого не хотів доповісти на засіданні РНБОУ? Посадіть цього клоуна та агента фсб на довічне в тюрму, а краще пристреліть як собаку!
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Ренту на добичу газу потрібно ліквідувати, а експорт газу заборонити, тоді ціни на газ в Україні зменшаться в рази!
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как было при яныке - ты это - по ходу уже дописался ))))
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у ниво цирроз при посадке начинается. Так что низзя
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Во-первых, что он может сказать,если по Шеремету само следствие признало, что зашло в тупик? И причем тут Гонгадзе? Во-вторых, вы действительно считаете, что это самые приоритетные вопросы, которые должно обсуждать СНБО?
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Юра-стакан ещё и энергетик без диплома и опыта работы ...сказочный невежа и бездарь.
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На паРаше "Газпром" царь и бог - кремлёвская ОПГ(кооператив "Озеро" сидит на трубе всерьёз и надолго.. Не то, что в Украине.
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Поменять гада, вот тогда новый и честный точно найдет убийцу Гонгадзе.
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предложения луценки зраде сразу не понравились...как это ренту?как это отдать нефтегазу деньги?как это в государственное управление?не...там гонгадзе не расследован
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О криминале Данилюка, связанном с недостоверным декларированием я бы пока промолчал", - написал Генпрокурор. Источник: https://censor.net.ua/n3130084
от и обьяснение такой нелюбви клованов к луцу)
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У них стойкая ненависть ко всем, кто работал во времена Порошенко. Неважно, что за человек и его деятельность, главное, что он не из "новых" лиц.))
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когда Вы пишите слово "клованов " вы мне представляетесь как выживший из ума дед недовольный на весь мир и специально каверкающий слова, что по его мнению должно еще больше кого-то оскорбить. вообщем Вы выглядите старым придурковатым пердуном.
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Послали алкаша в эротическое пешее путишествие и правильно поступили. А нафтогаз это госпредприятие и нужно отбирать 100% доходов, а потом начислять им среднюю зп по стране
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1. - заплатит конечный потребитель - мы.

2. - Коболев знает?

3. - т.е. ты знал и молчал?

4. - чтобы усугубить кризис...

Это точно алкоголь был?
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А как можно стать ГЕНПРОКУРОРОМ не имея НИ опыта ни ОБРАЗОВАНИЯ он не сказал!!!
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зайки, - после последних назначений буратины вам лучше би молчать)
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Ну можно же возглавить СБУ соучредителю 95 квартала только с опытом из шоубизнеса, почему нет?
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как по другому может вести себя ничтожество
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Ничтожество и дегенерат,как большинство жидо-большевиков.
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вы это шо то против руководства Украиной людьми этой национальности шо то имеете? - а не антисемит ли вы ?
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Иди нах.. рассказчик грёбаный ! А раньше почему хлебало не рассказывало ?
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да ты шо? а че свыне за три года не рассказал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеприглашенный на СНБО Луценко сообщил, что хотел там рассказать: "Надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза"
 
 
 
 
 
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