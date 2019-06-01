 Неприглашенный на СНБО Луценко сообщил, что хотел там рассказать: "Надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90% доходов "Нафтогаза"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Генпрокурор Юрий Луценко написал на странице в Facebook.

Он напомнил, что в пятницу, 31 мая, состоялось первое заседание СНБО под председательством Президента Зеленского, на котором рассматривали проблемы в области энергетики. Луценко отметил, что его не пригласили, хотя ему было что сказать.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее.

1. Если о деолигархизации говорить всерьез - надо наконец внести в проект Госбюджета ренту на добычу угля и руды так же, как существует рента на добычу газа. Именно это может стать источником социальной помощи шахтерам.

2. Россия накопила в европейских (важно - неукраинских) хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления ЕС. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90 (!)% доходов "Нафтогаза".

3. Незаконный отбор газа (проще говоря - кража) частными облгазами составила в этом году 5 млрд. К концу года объем хищений может составить 10 млрд кубов.

Очевидно, что надо не только ожидать действий от НАБУ, но и лишить наконец эти искусственные олигархические кормушки статуса поставки газа населению, что переносится уже с 2015 года.

4. В условиях объявленной РФ нефтяной блокады Украины надо в силу давно утвержденных санкций против "Роснефти" наконец передать в государственное управление целостный имущественный комплекс "ПрикарпатЗападтранс".

PS. О криминале Данилюка, связанном с недостоверным декларированием я бы пока промолчал", - написал Генпрокурор.

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