 Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу в Гааге рассказал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

"Окончательный список станет известен в понедельник. По предварительным данным, да, будет достаточно многочисленная делегация (российская сторона. - Ред.), более 40 человек. Украинская делегация будет существенно меньше, но список немножко больше, чем записано в Указе Президента, поскольку к нему присоединится вся наша юридическая команда", - рассказал Качка.

По его словам, в Гаагу приехала не вся команда. Многие люди работают дистанционно.

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"У нас есть представители МИД и профильных министерств, ведомств, которые постоянно с нами взаимодействуют по отработке тактики, сбору доказательств", - сказал Качка.

Украинскую делегацию возглавляет Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу Украина против Российской Федерации.

Как сообщал Укринформ, слушания состоятся 3 -7 июня относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Постоянная палата третейского суда действует во Дворце мира - в том же здании, что и Международный суд ООН.