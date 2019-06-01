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 Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу, где в понедельник, 3 июня, начнутся устные слушания Международного Суда ООН относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу в Гааге рассказал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка.

"Окончательный список станет известен в понедельник. По предварительным данным, да, будет достаточно многочисленная делегация (российская сторона. - Ред.), более 40 человек. Украинская делегация будет существенно меньше, но список немножко больше, чем записано в Указе Президента, поскольку к нему присоединится вся наша юридическая команда", - рассказал Качка.

По его словам, в Гаагу приехала не вся команда. Многие люди работают дистанционно.

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"У нас есть представители МИД и профильных министерств, ведомств, которые постоянно с нами взаимодействуют по отработке тактики, сбору доказательств", - сказал Качка.

Украинскую делегацию возглавляет Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу Украина против Российской Федерации.

Как сообщал Укринформ, слушания состоятся 3 -7 июня относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикция) по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Постоянная палата третейского суда в Гааге с 10 по 14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Постоянная палата третейского суда действует во Дворце мира - в том же здании, что и Международный суд ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3130081
 
 
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Зеркаль умничка - рви русню Надеюсь theбиллы не успеют подгадить.

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 705
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Дзержинск, 14.20 в ожидании следующего взрыва - IgorGirkin

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 7660
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Зеркаль умничка - рви русню Надеюсь theбиллы не успеют подгадить.

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 705
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До сраки карі очі...
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В Дзержинске Нижегородской обл. на заводе "Кристалл" взорвались 3 ватных пукана. На месте работают 350 спасателей и 10 единиц техники.
Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 3837
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Ну с такой-то репой только и слушать))
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А ********** по барабану хоть Гаага, хоть кряква. Покажут новый мультик о супер-гипер ракете с лазерным ускорителем, Европа забудет о Гааге и начнут строить новый газовый поток.
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Дзержинск, 14.20 в ожидании следующего взрыва - IgorGirkin

Украинская делегация прибыла на слушания в Гаагу - Цензор.НЕТ 7660
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация прибыла на слушания в Гаагу
 
 
 
 
 
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