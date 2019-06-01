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 Политика Украины
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Все про:референдум (1225) Климкин (2188) Шефир (11)

 Климкин: Заявление Бориса Шефира о войне, как и заявление Богдана о референдуме, - это тестовые шарики

Заявления партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира о войне с Россией и заявление главы Администрации президента Андрея Богдана о референдуме по миру с Россией можно сравнить с тестовыми шариками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью Радио НВ.

"Я считаю, что, знаете, как бильярд, это тестовые шарики. Сначала референдум пошел. Вот его вбросили, возникла дискуссия в обществе. А потом якобы это не референдум, а какой-то информационный. О чем неизвестно, поскольку какой может быть референдум? Референдум как побеждать? Референдум как сдаваться? Закона о референдуме нет", - заявил Климкин.

Глава МИД также рассказал, что ему больше всего не понравилось в интервью Бориса Шефира.

"Но здесь мне очень не нравится в этом интервью, на самом деле, одна фраза, и совсем другая фраза. Мне очень не нравится позиция, что это поможет остановить войну. То есть делается эта связь между языком и вообще языковыми вопросами и тем, как, собственно, Россия это воспринимает. Если вы послушаете хотя бы Лаврова на любой конференции министерской - все началось с языка ... Эта логика, на мой взгляд, очень опасна. А эти шарики тестовые - я к этому очень спокойно отношусь", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резонансное интервью соратника Зеленского Шефира - классическая иллюстрация проблемы нехватки коммуникации, - дипломат Яременко

Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".

В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3130076
 
   
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щас срача будет страниц на десять..
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чугункин дибил? он до сих пор в шарики играется? как и вся остальная шайка мыролюбцев.
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Ему еще не объяснили каково его мнение. Методички не так быстро делаются.
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надо просто ипашить русню без разбора.
А в аду шайтаны сами разберутся кто хороший кацап а кто плохой.
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Спокойно он относится... А вот я взбешён! Климкин: Заявление Бориса Шефира о войне, как и заявление Богдана о референдуме, - это тестовые шарики - Цензор.НЕТ 5252
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У Климкина шарики за ролики закатились. Климкин: Заявление Бориса Шефира о войне, как и заявление Богдана о референдуме, - это тестовые шарики - Цензор.НЕТ 1015
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в натуре..
это ж надо быть таким о...евшим поцом,чтобы требовать украинского языка в Украине для украинцев...
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А какое дело салаутдинам до украинского языка?
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Паша успокойся, этот шифер имеет такое же отношение к политике, как морская свинка к морю.
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так я не пойму - кто на кого работает - зеленский на него или он на зеленского - Боря таи пробил почву ,ну как перед эти Богдан - теперь не кто не будет голосовать за Слугу народа - а созыв СНБО из за Бени и использование СБУ это вообще классика рейдерства -Моисей думайте и не участвуйте в этом - потом реально самому стыдно будет
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Война идет. Россия готовится к массовой мобилизации Министерство обороны РФ предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»...

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раньше начнет -раньше закончит..
а там -демобилизация,денацификация,репарация..
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не у нас СНБО электричеством из за Бени занимается,вместе с СБУ зеленского - такого не было даже при яныке
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Какой закон о референдуме,если у народа вообще ни о чем не спрашивают
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А эти шарики тестовые - я к этому очень спокойно отношусь", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3130076\\\\\\\\\\

Что-то пообещали?
А нет чтобы бросить удостоверение и прямо сказать что мы уже сотни лет "договаривались". Результат понятен - скот оккупирует нас, а потом гонит на свою войну.
дупломат прям от боха Климкин: Заявление Бориса Шефира о войне, как и заявление Богдана о референдуме, - это тестовые шарики - Цензор.НЕТ 9607
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Как минимум ввод миротворцев должен быть. Если швейцарцы таскают тоннами свою гумпомощь в Дыру - пусть сами ее и охраняют, туда же 24%-ных можно взять.
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Грустно Климке в Мордовию уезжать. Оно и понятно
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"Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенноелие там нет" (с)
Пора отвыкать от методов порохоботов во всем искать двойной и тройной смысл. Люди скалазли что они думают, всего то....
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Я надеюсь Святослав его к себе не возьмет... хотя одного "IT-шника"( новое лицо ) из команды бывшего гаранта уже взял...
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правдение пороха-это вам не шарики... это огромные валуны против Украины и народа!!!
и соевое чмо должно ответить сполна за свое правление!!!
если этого не будет-разлчаруюсь и забухаю...)))
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Проснулся. Только уже пора уходить )))
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Климкин прав. Еще много времени потребуется для устаканивания, вначале определение статуса, затем формирование мнений, пока дойдет до конкретных дел много еще может кардинально поменяться.
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Спасибо Кэпу, если б еще петро слушал, что люди, а не свинарчуки, ахметки и так далее, думают, то может и выиграл бы выборы
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ваше время порохоотсосовких ****** слава Богу уже заканчивается...)))
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
Вчера в 01:04 ·
поскольку времени немного
инсайд я матом поясню
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но одной из главных целей мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, не перевод "Сватов" на язык суахили, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в АО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это придётся в одиночку, ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
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еще пять-семь заявлений шиферов, зельцманов, кацманов, других пархатых, и зеленая сопля будет ездить не с тремя автобусами нацгвардии, а с двадцатью-тридцатью. всякое бывает, по дороге украинцы могут тестовые шарики отрезать. долго терпеть это существо никто не будет.
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Зеленский - главный тестовый шарик. Анальный.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин: Заявление Бориса Шефира о войне, как и заявление Богдана о референдуме, - это тестовые шарики
 
 
 
 
 
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