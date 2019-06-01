 Климкин: Заявление Бориса Шефира о войне, как и заявление Богдана о референдуме, - это тестовые шарики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью Радио НВ.

"Я считаю, что, знаете, как бильярд, это тестовые шарики. Сначала референдум пошел. Вот его вбросили, возникла дискуссия в обществе. А потом якобы это не референдум, а какой-то информационный. О чем неизвестно, поскольку какой может быть референдум? Референдум как побеждать? Референдум как сдаваться? Закона о референдуме нет", - заявил Климкин.

Глава МИД также рассказал, что ему больше всего не понравилось в интервью Бориса Шефира.

"Но здесь мне очень не нравится в этом интервью, на самом деле, одна фраза, и совсем другая фраза. Мне очень не нравится позиция, что это поможет остановить войну. То есть делается эта связь между языком и вообще языковыми вопросами и тем, как, собственно, Россия это воспринимает. Если вы послушаете хотя бы Лаврова на любой конференции министерской - все началось с языка ... Эта логика, на мой взгляд, очень опасна. А эти шарики тестовые - я к этому очень спокойно отношусь", - заявил он.

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Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по "Кварталу-95" Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это "первый шаг для того, чтобы завершить войну".

В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.