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 На Буковине трое пограничников попались на взятке 45 тыс. грн за помощь в контрабанде сигарет в Румынию, - военная прокуратура

Правоохранителями пресечена противоправная деятельность группы военнослужащих Черновицкого пограничного отряда, которые организовали системное взяточничество.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

На Буковине трое пограничников попались на взятке 45 тыс. грн за помощь в контрабанде сигарет в Румынию, - военная прокуратура 01

В течение апреля - мая 2019 года трое пограничников за 45 тыс грн взятки способствовали в перемещении через границу Украины в Румынию без пограничного и таможенного контроля вне пунктов пропуска более 25 тыс. пачек сигарет. Указанные средства правонарушители разделили между собой.

На Буковине трое пограничников попались на взятке 45 тыс. грн за помощь в контрабанде сигарет в Румынию, - военная прокуратура 02

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В настоящее время указанным инспекторам пограничной службы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решаются вопросы об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

На Буковине трое пограничников попались на взятке 45 тыс. грн за помощь в контрабанде сигарет в Румынию, - военная прокуратура 03

Кроме того, проводится комплекс первоочередных следственных действий для установления других фигурантов противоправного механизма, в т.ч. причастность к указанной схеме руководства отделов пограничной службы "Селятино" и "Красноильск".

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Источник: https://censor.net.ua/n3130074
 
   
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Пацаны воюют и гибнут на Востоке, а подонки крышуют контробанду. Не правильно, как-то...
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На Востоке где гибнут пацаны, их начальство также крышует контрабанду.
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