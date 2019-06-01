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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований. ФОТОрепортаж

Родственники заложников, правозащитники и общественные активисты выдвигают ряд требований к представителям власти.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы марша напоминают на странице события в Facebook:

5 лет войны с Россией.
98 политических заключенных Кремля.
120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО.
24 военнопленные моряки в Лефортово.
8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас неизвестна.

"Русский плен - это не просто незаконные заключения. Это пытки, насилие и нечеловеческие условия.
Каждый день пребывания там - страшная мука, которую переживает сегодня уже более двух сотен украинских граждан. Их освобождение должно быть приоритетом государства и международного сообщества", - подчеркивают организаторы марша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных

Также опубликованы требования родственников заложников, правозащитников и общественных активистов к представителям власти:

- Ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля. Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого содержат в Крыму и РФ. Уполномоченный будет отвечать за поиск путей освобождения заложников, создание гуманитарной переговорной платформы по освобождению заложников, привлечение при необходимости иностранных экспертов, национальных лидеров и лидеров мнений для участия в переговорном процессе, будет способствовать выполнению мероприятий по обеспечению государственной поддержки заложников и их семей. Проект полномочий и зоны ответственности данного должностного лица готов.

- Создать Координационный Совет по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля. Этот орган повысит эффективность работы всех участников данных процессов и консолидирует вокруг выполнения Стратегии поддержки и освобождения заложников. Проект положения о работе такого совета уже готов.

- Публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

- способствовать совершенствованию санкционной политики Украины относительно России и ее граждан, причастных к незаконному заключению, пыткам и другим формам преследования заложников Кремля.

- Поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятия EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, управляющих репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан.

- Публично поддержать законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также приводит положения о военных преступлений в соответствии с международным правом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 115 граждан Украины преследуются в оккупированном Крыму и на территории РФ по политическим мотивам, - правозащитники

Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 01
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 02
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 03
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 04
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 05
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 06
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 07
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 08
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 09
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 10
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 11
Марш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 12
Фото: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3130073
 
 
 Топ комментарии
 
В предыдущей Администрации этим занималась Ирина Геращенко, и часть заложников действительно удалось освободить.
Нынешнюю власть очень волнуют вопросы: удастся ли Бене отжать себе Приват-банк, и сколько гантелей осталось в тренировочном зале АП.
На украинских граждан, взятых в заложники агрессором, им наплевать.
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Цензор давай новость что Дзержинске, Нижегородской области, на заводе "Кристалл рванула взрывчатка!
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6147
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В результате трех взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области по предварительным данным пострадали четыре человека. У всех осколочные ранения. В цехе производились фугасные авиабомбы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6570
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Чекайте, то Порох же казав, що мертвечук йому потрібен, для того, щоб звільнити полонених, а ви верещали, що він співпрацює з х.йлом. А зараз мертвечук хАроший? Офігеть
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Мне похер мертвечуки, порошенки, *****....
Мне важно, что бы наши пленные были дома!
Офигела?
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ЭТО ВСЕ С ПОДАЧИ порошенко с его солидарностью---все эти годы почему то не митинговали ---?????
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А у этой братии не возникает вопрос, что все упомянутые - узники Кремля, а не Банковой? И когда порох подставил конкретно моряков - что-то не припомню маршей недовольных! Сенцов 5 лет чалится - ни одного "марша"!
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И что дальше? Дичь какая-то во главе сич
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5 лет войны с Россией.- почему за 5 лет не наказаны генералы,виновники в гибели украинских солдат,а так же в уничтожении складов?
98 политических заключенных Кремля. - почему за пять лет,Украина не смогла добиться в мире поддержки в освобождении политзаключенных,когда даже при Союзе Запад добивался освобождения дисседентов?
120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО. - почему Украина освобождала русских заблудившихся солдат,выдавала раше воевавших за Украину людей?
24 военнопленные моряки в Лефортово.- почему этих моряков послали на убой,зная что русские будут стрелять?
И почему ввели военное положение,а потом его отменили?
8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас - неизвестна.- почему в армии бардак,и почему Муженко и Полтарак за это не ответили?



Но как вижу, этим борцунам надо просто обвинить Зе в бездействии.......
Отсюда вопрос: " Кому это выгодно?
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А потому отправили моряков, рассчитывая на огневой контакт! В этом случае лоханки враз пошли бы ко дну , и военное положение дезавуировало б выборы. Но, слава Богу, моряки не стреляли...
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А тому що Міжнародний Трибунал виніс вердикт, що пуйло біснувате і винне в незаконному захопленні українських моряків. Але ж вата повинна відволікати увагу від "косяків" московського карли і перекладати неіснуючу провину на Пороха
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Один дурень може задати стільки питань за 10 хв., що і 100 мудреців не відповість за 10 днів.
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Ты так думаю из партии мудрецов имени Пеци Мародёра?
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Забувай про Пєцю. Розповідай про нових мародерів і відповіді питай у них на свої ідіотські запитання, ретранслятор сікільов-ТВ.
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потомушто было много много соевых свиноперемирий и мыролюбного реформизма.
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Кого выдали раше из воевавших за Украину?))))
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вы хоть на один митинг пришли лично или только по клаве стучать ?
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А скільки нині платять за участь в такому "мітингу"?
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немного. там на складах осталось много просроченных леденцов .вот ими и расплачиваются.
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Я думаю что таким как ты,там делать не х....р.
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И кто-то мне скажет, что Майдан стихийно случился, только по воле народа, недовольного ОТСРОЧКОЙ! подписания ассоциации? Так и эти - стихийно на "марш " вышли? Одно слово - народь: мягкий знак по-тихому убрали, шоб народь не шибко обижалась.
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то есть мы за деньги сегодня вышли как и на Майдан ? Брехунчик вы мелкий
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Звільняти полонених і заручників безперечно треба. Але не робити із них героїв тільки за фактом потрапляння в полон. Далеко не всі вони герої. Розбиратися треба з кожним окремо і дуже уважно. Придумувати цілий закон з цього приводу - це занадто.
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В Іловайську Петро Олексійович організував "зелений коридор" - військові загинули і потрапили в полон, в Дебальцево керував так , що військові загинули та потрапили в полон, а коли посилав моряків до полону, думав що когось із них ще й повбивають, а морякам пощастило. Чому ж до Петра Олексійовича ніяких питань не виникає?
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Чому в тебе суцільні цитати із рашаТВ, на зарплаті сидиш? Те, що є рішення трибуналу ООН по моряках і те, що зелений коридор розстріляли твої брати, порушивши слово офіцера, тобі пофіг? у всьому винен Порох
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Эта акция - напоминание всем ,что мы не забыли своих , что мы помним кто агрессор
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМарш за освобождение заложников Кремля прошел в Киеве, к власти выдвинули ряд требований. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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