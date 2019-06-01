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 Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований. ФОТОрепортаж

Родственники заложников, правозащитники и общественные активисты выдвигают ряд требований к представителям власти.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы марша напоминают на странице события в Facebook:

5 лет войны с Россией.
98 политических заключенных Кремля.
120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО.
24 военнопленные моряки в Лефортово.
8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас неизвестна.

"Русский плен - это не просто незаконные заключения. Это пытки, насилие и нечеловеческие условия.
Каждый день пребывания там - страшная мука, которую переживает сегодня уже более двух сотен украинских граждан. Их освобождение должно быть приоритетом государства и международного сообщества", - подчеркивают организаторы марша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных

Также опубликованы требования родственников заложников, правозащитников и общественных активистов к представителям власти:

- Ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля. Этот человек и его команда будут работать над разработкой стратегии освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого содержат в Крыму и РФ. Уполномоченный будет отвечать за поиск путей освобождения заложников, создание гуманитарной переговорной платформы по освобождению заложников, привлечение при необходимости иностранных экспертов, национальных лидеров и лидеров мнений для участия в переговорном процессе, будет способствовать выполнению мероприятий по обеспечению государственной поддержки заложников и их семей. Проект полномочий и зоны ответственности данного должностного лица готов.

- Создать Координационный Совет по вопросам освобождения заложников при Администрации Президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие по направлению поддержки и освобождения украинских заложников Кремля. Этот орган повысит эффективность работы всех участников данных процессов и консолидирует вокруг выполнения Стратегии поддержки и освобождения заложников. Проект положения о работе такого совета уже готов.

- Публично поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

- способствовать совершенствованию санкционной политики Украины относительно России и ее граждан, причастных к незаконному заключению, пыткам и другим формам преследования заложников Кремля.

- Поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятия EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, управляющих репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан.

- Публично поддержать законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также приводит положения о военных преступлений в соответствии с международным правом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 115 граждан Украины преследуются в оккупированном Крыму и на территории РФ по политическим мотивам, - правозащитники

Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 01
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 02
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 03
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 04
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 05
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 06
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 07
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 08
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 09
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 10
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 11
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований 12
Фото: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3130073
 
   
 Топ комментарии
 
В предыдущей Администрации этим занималась Ирина Геращенко, и часть заложников действительно удалось освободить.
Нынешнюю власть очень волнуют вопросы: удастся ли Бене отжать себе Приват-банк, и сколько гантелей осталось в тренировочном зале АП.
На украинских граждан, взятых в заложники агрессором, им наплевать.
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В результате трех взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области по предварительным данным пострадали четыре человека. У всех осколочные ранения. В цехе производились фугасные авиабомбы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6570
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Цензор давай новость что Дзержинске, Нижегородской области, на заводе "Кристалл рванула взрывчатка!
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6147
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Совет форумчанПравила форума
 
Они вообще вкурсе что политзаключенных удерживает Кремль а не Банковая?)
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В предыдущей Администрации этим занималась Ирина Геращенко, и часть заложников действительно удалось освободить.
Нынешнюю власть очень волнуют вопросы: удастся ли Бене отжать себе Приват-банк, и сколько гантелей осталось в тренировочном зале АП.
На украинских граждан, взятых в заложники агрессором, им наплевать.
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государственная политика в австралии по отношению к коренным жителям аборигенам..... называлась ассимиляция коренных жителей австралии продолжалась до 1970г а в некоторых районах и дольше детей аборигенов силой отбирали у их родителей и переселяли в другие районы страны. сейчас их называют потерянное поколение. долгое время австралийское правительство отказывалось приносить публичные извинения за геноцид . это ваше отношение к людям ............. и вот этот потомок скотовозов теперь рассказывает нам как жить.
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А Торнадо и почти ДЕСЯТЬ тысяч добровольцев сидят в Украине по тюрмам - это тоже кремль?!
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Торнадо мародёры ,все сидят за дело и правильно
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Идиот !!!! Нет НИ ОДНОГО доказательства их вины кроме остановки контрабанды с Лугандона и они Патриоты а ты мудило и жертва инфовбросов!!!
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О как... Может еще раскажешь, что президент не сажает, не регулирует цены на ЖКХ и газ, не устанавливает уровень ЗП бюджетникам. Порохобот...
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Цензор давай новость что Дзержинске, Нижегородской области, на заводе "Кристалл рванула взрывчатка!
Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6147
 показать весь комментарий
 
 
В результате трех взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области по предварительным данным пострадали четыре человека. У всех осколочные ранения. В цехе производились фугасные авиабомбы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Марш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований - Цензор.НЕТ 6570
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Охрана завода Кристалл в Нижегородской области отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей, так как «это закрытая территория». В цехах бушует огонь, также там хранились готовые авиационные бомбы. На заводе производят одну из самых мощных авиабомб - ФАБ-500.
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Новости 'кишечных паразитов' мало интересны, разве что там генерал фсб во время инспекции подорвался, тогда ...
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а цьому в якому закладі вчать, можна поцікавитися?
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По подворотням в основном. Пошлялся трошки - можно и в кресло президента страны. А что, дело не хитрое. Да???
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блин, от на первый взгляд вроде правильные весчи...но как все по дебильному...власти - это кто такое? Кто эти требования выполнять должен КОНКРЕТНО? Чем больше вчитываешься - тем больше бреда....Создать при АП совет который будет объединять общественников и министерства...ага щаз...и кто ему такие полномочия выделит, этому совету ? А про тему Публично признать....это вообще перл...шо надо - пост в ФБ бацать или как?
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Приглашение Зеленского анонсированное Юлией Мостовой в "Зеркале недели" и реакция администрации Зеленского с торжественными благодарностями Дональду Трампу на страницах Фейсбука - ярчайший пример беззаcтенчивой лжи одних и абсолютного дилетантизма других.

НИ ОДИН ИСТОЧНИК В ГОСДЕПЕ США не подтверждает наличие каких бы то ни было договоронностей о визите Зеленского или наличие личного приглашения Дональда Трампа. Вас нагло обманули !

Г-н Зеленский прекратите превращать политику в шоу уродов !
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НИ ОДИН ИСТОЧНИК В ГОСДЕПЕ США не подтверждает А кого ты конкретно спрашивал, кто твои источники?
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Адреса, пароли явки? Не жирно ли?

Мне не верите - ваше право. Простой вопрос - а КАК пригласил Трамп Зеленского?
Письменно ? нет бумаги
По телефону ? очень смешно. Или Трамп позволил Юлии Мостовой, которая все это выдумала?
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Подожди. Ты писал Вас нагло обманули ! Значит, ты уверен на 100%, что приглашения не было, так? А что будет, если приглашение через часик-другой подтвердит Волкер? Обещаешь удалиться из форума?
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Они приглашение через Укрпошту отправили, ждем опубликование письма в "Голос Украины" Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 2283
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Где и и как капитуляция.Армия воюет с сепарами,больница Мечникова спасает наших Героев.О чем Вы вообще?????
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Параша не признает международное право.Тут только один рецепт.Не признавать их граждан,но увы мир забыл,что такое гитлер и ***** не видит в упор.Об Украину у ***** все сломалось.А дальше все от нас зависит.
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мир забыл,что такое гитлер и ***** не видит в упор.\\\\\\\\\

Ты такой вумный, используешь ВСЕ производства Запада и визжишь что Запад очень тупой? ..... Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 1879
......
Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 8890
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Бійці марш-батальонів вирішили, що Кремль знаходиться у Києві?
Вимог щодо деокупації Кримняша вони там нікому не висунули?
Може хоч припинення вогню в Лугандоні повимагали?
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Так будуть галасувати до другого пришестя, а ***** це тільки в радість.
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У них выбор простой: отпустить моряков, или постепенно лишиться доступа к международным портам.
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" Хорошее наследство " досталось Зеленскому от порошенко.
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Не вибрали мародера, а вибрали молодого, робочого прензидента, який за місяць закінчить війну і визволить всіх військовополонених, Він бьілолага не спить і все робить, щоб визволити. Бачите, навіть хотів здатися, через мир і навіть референдум підготували.Визвав всіх спеців, які цю війну починали, може вони знають, як її завершити? Бачили, як разом з Богданом "качались" в "нічний час" замість сну в спортзалі? Це для того, щоб йти визволяти. Це не просто так. Тримайтеся кацапи.
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не понял. а где они все были раньше? почему требования предъявляют к штейну а не к свиномыролюбцу - любителю соевых перемирий и реформизма?
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Беня эту войну развязал, пусть теперь освобождает пленных.
Предлагаю обменять его, зельцмана разумкова и другую мешпуху.
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Этим детям так запудрили мозги, что они верят, что пленных освободил Порошенко, а не Медведчук.
Марш за звільнення заручників Кремля відбувається в Києві, до влади висунули низку вимог - Цензор.НЕТ 6779
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Мне не важно, какая именно фамилия.
Мне важен результат!
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ЭТО ВСЕ С ПОДАЧИ порошенко с его солидарностью---все эти годы почему то не митинговали ---?????
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А у этой братии не возникает вопрос, что все упомянутые - узники Кремля, а не Банковой? И когда порох подставил конкретно моряков - что-то не припомню маршей недовольных! Сенцов 5 лет чалится - ни одного "марша"!
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И что дальше? Дичь какая-то во главе сич
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5 лет войны с Россией.- почему за 5 лет не наказаны генералы,виновники в гибели украинских солдат,а так же в уничтожении складов?
98 политических заключенных Кремля. - почему за пять лет,Украина не смогла добиться в мире поддержки в освобождении политзаключенных,когда даже при Союзе Запад добивался освобождения дисседентов?
120 военных и гражданских пленных в ОРДЛО. - почему Украина освобождала русских заблудившихся солдат,выдавала раше воевавших за Украину людей?
24 военнопленные моряки в Лефортово.- почему этих моряков послали на убой,зная что русские будут стрелять?
И почему ввели военное положение,а потом его отменили?
8 захваченных в плен военных, судьбы которых сейчас - неизвестна.- почему в армии бардак,и почему Муженко и Полтарак за это не ответили?



Но как вижу, этим борцунам надо просто обвинить Зе в бездействии.......
Отсюда вопрос: " Кому это выгодно?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМарш за освобождение заложников Кремля проходит в Киеве, к власти выдвинули ряд требований. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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