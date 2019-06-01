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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3317) пункт пропуска (506)

 КПВВ на Донбассе перешли на летний график работы

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы - с 6:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Согласно распоряжению командующего операции объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на летний график работы. С 1 июня контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках: с 6:00 до 20:00", – сказано в сообщении.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на летний режим работы будут переведены: КПВВ "Золотое" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск"; КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут"; КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово"; КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)"; КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь"; КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

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Источник: https://censor.net.ua/n3130069
 
 
 Топ комментарии
 
зачем они перешли?

Соевые давайте начинайте тошнить что тамжынашилюди - переместители грузов. что дамбас всю галактику кормит, что онижыбратья свиномыролюбцам навекъ.
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слова опыт в нашем языке есть несколько названий - одно из них - дослід , или другой смысл - досвід
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зачем они перешли?

Соевые давайте начинайте тошнить что тамжынашилюди - переместители грузов. что дамбас всю галактику кормит, что онижыбратья свиномыролюбцам навекъ.
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как на украинский слово "опыт" переведёшь?
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слова опыт в нашем языке есть несколько названий - одно из них - дослід , или другой смысл - досвід
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верно. но очень многие в эту мою ловушку попадаются. я бы сказал, что удивительно много.
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Так и переведи, если неправильно. Мы научимся.
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в вопросе была маленькая ловушка. ты в неё попалась.

правильный ответ ты уже видела.
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Вот если б ты ещё объяснил, когда *дослiд и когда * досвiд, было б больше толку.
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у каждого свои представления о толке
досвiд - это жизненный и др. опыт
дослiд - это эксперимент, причём слово это очень школьное
в целом это тест на то, ходил человек в школу в Украине или нет
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