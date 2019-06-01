 Климкин рассказал о переговорах с Вакарчуком: "Я ищу реальную команду. Никаких финальных решений нет"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин рассказал в эфире "Радио НВ".

"Я ищу реальную команду. Вот мы говорили о БПП, и я не понимаю лидерских партий. Я считаю, что должны быть командные партии. Только команды способны перезагрузить эту украинскую политику... Пока я такой команды не нашел. Найду – буду идти дальше, нет – буду строить такую... Я говорил со Славой. Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений касательно этого нет", – сказал министр.

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По словам министра, он намерен идти в политику, имея "амбиции что-то здесь изменить".

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует", - рассказал Климкин.

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