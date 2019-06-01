 Климкин рассказал о переговорах с Вакарчуком: "Я ищу реальную команду. Никаких финальных решений нет"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин рассказал в эфире "Радио НВ".
"Я ищу реальную команду. Вот мы говорили о БПП, и я не понимаю лидерских партий. Я считаю, что должны быть командные партии. Только команды способны перезагрузить эту украинскую политику... Пока я такой команды не нашел. Найду – буду идти дальше, нет – буду строить такую... Я говорил со Славой. Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений касательно этого нет", – сказал министр.
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По словам министра, он намерен идти в политику, имея "амбиции что-то здесь изменить".
"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует", - рассказал Климкин.
Про продажу 200+ танков (3 танковых полка или целая танковая дивизия) при толе, тоже не проблема найти инфу в нете. Про резервный корпус? Идея реализована и постепенно наполняется техникой. Что мешало заняться этим толе, чтоб не было много "надлишкового" вопрос.
прям как нашествие донецких во все даже районные структуры при янучаре.
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Назовите свою фамилию.
Прямо как "Порох" визжит: Меркель не торгуй с Путиным, а мы шо, а нам - выгодно. Но ты не тор.гуй, ибо дядя Трамп по портрету настучит - совсем мертвая будешь.
б*же, ну кто будет уважать страну, которая просит санкций для своего врага, и не может представитлея достойного выбрать? Как будто специально.
Интересно кого Зеля пропихнет на должность минМЗС - Лысого, аль Толстого?
Эй, букмекеры, вы как? Проржались? Давай работай теперь! Что значит "пошел на Путина"? Ээээ, алло, алло?
У нас тупо нету элиты. И уже не будет. Мечты о Европе = развод. Удержать бы то шо есть. Но даже "знаки" указывают на то шо мы будем ездить даже в Молдову на зарибки. взад этих дещиц и прочих - ибо факт один: Путина бы могли остановить буквально одним звонком. Но нет, Гундяй ездил в ватикан и лизался с Попой Римским. Спектакль идет.
да, чиновники везде же в мире живут во д.вор.цах.
"успешные" че.
Меркель докаж*д - посм. какая хата у нее - у нас любая ссудья ее обозвет нищебродкой.(презрительно)
Борец с преступным режимом!
не пойми шо за свои дньги. Которые кроме как воровать и запрещать не чего не могут.