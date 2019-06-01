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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (206) Климкин (2188)

 Климкин рассказал о переговорах с Вакарчуком: "Я ищу реальную команду. Никаких финальных решений нет"

Министр иностранных дел Павел Климкин вел переговоры о присоединении к партии "Голос" с ее лидером Святославом Вакарчуком, однако ни к каким решениям они не пришли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин рассказал в эфире "Радио НВ".

"Я ищу реальную команду. Вот мы говорили о БПП, и я не понимаю лидерских партий. Я считаю, что должны быть командные партии. Только команды способны перезагрузить эту украинскую политику... Пока я такой команды не нашел. Найду – буду идти дальше, нет – буду строить такую... Я говорил со Славой. Я его очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений касательно этого нет", – сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах

По словам министра, он намерен идти в политику, имея "амбиции что-то здесь изменить".

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует", - рассказал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый верит в союз с Вакарчуком в стенах парламента

Источник: https://censor.net.ua/n3130066
 
 
 Топ комментарии
 
Клімкін це бездарний дипломат і нікчемний міністр, про яку подальшу політичну кар'єру може говорити цей політичний банкрут та агент фсб? Він буде обузою для будь якої політичної сили!
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Все эти потужные реформаторы что-то очень уж обеспокоены вопросом трудоустройства.
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Продаётся один картавый голос.

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Клімкін це бездарний дипломат і нікчемний міністр, про яку подальшу політичну кар'єру може говорити цей політичний банкрут та агент фсб? Він буде обузою для будь якої політичної сили!
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Агент ФСБ это толя гриценко, который порезал последние дальнобойные ОТРК, не поставив на вооружение новые. Также он не продвинул идею резервного корпуса, под который можно было отремонтировать и поставить в резерв технику, а не продавать целыми комплетами танковых дивизий. Теперь же другой агент Зелепут, продолжает клепать катера на предприятии своего кореша Тигипко, который после парламентских выборов будет у него премьером.
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З якого ж це ствола таку інформацію насосав, телепень? Звіздіти - не мішки таскати ? Дивися, бо від такої брехні язиком вдавишся.
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Какая именно? Про снятие с дежурства ОТРК Ельбрус с подальшей утилизацией при Толе. Единственная ракета которая могла поразить аеродромы противника на расстоянии 300 км. Вообще единственное вооружение сдерживания, не пытаясь модернезировать, не поставили в резерв, не использовали как учебную мишень, а просто прорезали - это не вредительство?
Про продажу 200+ танков (3 танковых полка или целая танковая дивизия) при толе, тоже не проблема найти инфу в нете. Про резервный корпус? Идея реализована и постепенно наполняется техникой. Что мешало заняться этим толе, чтоб не было много "надлишкового" вопрос.
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Гм , а цікаво , особливо відносно "Кавалєра Почесного Легіону " пана тібібка . Це гібрид комсомольця і хапуги , ліквідував в Україні виробництво водостійкого цементу, за що Франція і вручила йому ордена . А французька фірма , яка випускала такий цемент, підняла на нього ціну в десять разів . Тобто : " Не хочеш не бери " . А як елегантно воно продало свого банка ! Від цієї акції багатостраждальний бюджет України заполучив фіг цілих і фіг десятих доларів , та і в гривнях теж стільки отримано .
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Робить вигляд, що він дуже крутий молодець, всі шоколадник так роблять і свмі собі ціну набівають, але ж українці не дурні
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Все эти потужные реформаторы что-то очень уж обеспокоены вопросом трудоустройства.
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та да...куда ж приткнуться,когда все друзьями децтва,совладельцами да 95 кварталом занято... Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає" - Цензор.НЕТ 171
прям как нашествие донецких во все даже районные структуры при янучаре.
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А ты куда пойдешь? По профессии Зелеботом там или в Польшу?
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мне пофиг...я где был -там и буду.а вот чо ты станешь петь через пол-года или год? Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає" - Цензор.НЕТ 4701натуру не пропьешь,все равно будешь всем недовольный-а надо будет хвалить все промахи и предательства зелебени.
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А шо , квартал 95 не гумовий і всі бажаючі не поміщаються ?
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а сколько стоит годичный контракт с ботом "Тру-ля-ля Ля-ля"? по-немецки и по-украински он могЁт?
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растолковывать германским флажка кто есть кто в ФРГ обязанность украинцев/Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ.Это- путинская шлюха.
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Славко имеет хорошие шансы пролететь - по опросам за него готовы голосовать 3,3% от имеющих право голоса.
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Не понимаю зачем нам еще раз там Вакарчук. При всем моем уважении к его творчеству, но прошлая его каденция в парламенте ругательства вызывает. Вакарчук просидел там ровно год чтобы получить депутатские льготы и сбежал, но надо понимать что эти льготы и его пребывание в парламенте оплачены с кошелька украинского народа.
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Хуже - он провел в Раду других депутатов (за которых не голосовали, но люди понадеялись на Славка и поэтому партия получила много дополнительных голосов).
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Хорошо бы ещё падубия в эту партию, шоб картавили в одном месте...
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Клімкін, свого часу, зробив дуже багато, щоб країну агресора обклали санкціями, як плішивого шакала. Честь йому і хвала за це. Побільше б таких, відданих своїй країні і народу дипломатів, тоді і на зовнішньому політичному фронті ніколи не було б ніяких проблем.
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нормально...он и на внутреннем фронте пригодится.и вполне мог бы вывести партию вакарчука в люди.но славик видать опасается за свой авторитет Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає" - Цензор.НЕТ 7390
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сути не меняет , они теперь всю дорогу буду бєпєпє.
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не следует Климкину пачкаться, Вакарчук одобрял расправу над Музычко, он дрянь
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Климкин бесхребетное и бзделоватое...по-сути отбыл свой срок меж струек...генерировал правда какие-то звуки, но так, чтобы никого не обидеть...проехал тихим цапом...ганьба таким "политикам"...
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30сек. послушал..... "лицо страны" - картавый карлик-кацап, "борется" за Украину..... И побоку КАК это выглядит.
Прямо как "Порох" визжит: Меркель не торгуй с Путиным, а мы шо, а нам - выгодно. Но ты не тор.гуй, ибо дядя Трамп по портрету настучит - совсем мертвая будешь.
б*же, ну кто будет уважать страну, которая просит санкций для своего врага, и не может представитлея достойного выбрать? Как будто специально.
Интересно кого Зеля пропихнет на должность минМЗС - Лысого, аль Толстого?
Эй, букмекеры, вы как? Проржались? Давай работай теперь! Что значит "пошел на Путина"? Ээээ, алло, алло?
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надеюсь Андрея Дещицу пропихнет на должность мин МЗС
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да там одна сотона - шо в пиджаке, шо в вышиванке.
У нас тупо нету элиты. И уже не будет. Мечты о Европе = развод. Удержать бы то шо есть. Но даже "знаки" указывают на то шо мы будем ездить даже в Молдову на зарибки. взад этих дещиц и прочих - ибо факт один: Путина бы могли остановить буквально одним звонком. Но нет, Гундяй ездил в ватикан и лизался с Попой Римским. Спектакль идет.
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О быдло подтянулось с говнометами , лить дерьмо на успешных людей . Своих то достижений нет лузеры. Есть факты сотрудничества с ФСБ факты в студию. Мое мнение лучший министр иностранных дел за всю историю Украины , есть другие примеры ?
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лить дерьмо на успешных людей\\\\\\\\\\

да, чиновники везде же в мире живут во д.вор.цах.
"успешные" че.
Меркель докаж*д - посм. какая хата у нее - у нас любая ссудья ее обозвет нищебродкой.(презрительно)
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В Украине воруют все те кто ворует моющие средства завидуют тем , кто ворует нефть . Кого не поставь на должность будет воровать.
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ты не хихикай...это как раз твоя профильная специальность-лить дерьмо Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає" - Цензор.НЕТ 7120
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На политика нужно учиться ,а не назначаться
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Это чудо при Овоще было замминистра, потом к нам приехало послом.
Борец с преступным режимом!
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Чугункин возомнил себя великим политическим деятелем, не может найти партию своих масштабов. Выпишите ему лекарства и все пройдет.
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вот зачем забивать людям головы этой бездарью шестеркой мародера
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В БЕС не берут? Клімкін розповів про переговори з Вакарчуком: "Я шукаю реальну команду. Жодних фінальних рішень немає" - Цензор.НЕТ 173 Хотя Вакарчук не лучше.
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З такою партєйкою Клімкін пролетить як фанера над ЦВК.
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Там ещё есть партия "сосулька" оли поляковой, может климкину там попробовать?
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Если бы Порошенко в 2014-м году перенес президентскую администрацию в Липецк, то сейчас при отходе нанес бы огромный материальный ущерб противнику.
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Представитель от територии должен получать дерективы от громад и ехать в Киев их выполнять.А от туда привозить законопректы и идеи для рассмотрения в громадах. И чья версия лутче тот и поедит представителем на новую сессию. А не оплачивать олигархичных
не пойми шо за свои дньги. Которые кроме как воровать и запрещать не чего не могут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин рассказал о переговорах с Вакарчуком: "Я ищу реальную команду. Никаких финальных решений нет"
 
 
 
 
 
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