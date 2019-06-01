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 Экономика, За рубежом
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Все про:Конгресс США (420) санкции (7386) США (15014) Северный поток (464)

 Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2"

Конгресс Соединенных Штатов Америки опубликовал законопроект о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", законопроект обнародован на сайте Конгресса США.

Санкции предлагается вводить против компаний, которые на тех или иных условиях предоставляют свои суда для прокладки нефтепровода на глубине от 100 футов ниже уровня моря. Также ограничения могут распространяться на страховщиков таких судов.

Согласно законопроекту, президент США может ввести в отношении нарушителя пять и более видов санкций. Документ предполагает, среди прочего, отказ в выдаче визы директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в компаниях из санкционного списка, запрет на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США, а также на инвестиции в капитал. Кроме того, может вводиться запрет на экспорт товаров и технологий в адрес компании, попавшей под санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сроки строительства "Северного потока-2" перенесли

Участникам строительства "Северного потока 2" также грозит запрет на заключение контрактов с правительством США для поставок товаров и услуг. Финансовым институтам США могут запрещать выдачу кредитов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев.

О готовящихся санкциях против строительства "Северного потока 2" сообщалось 21 мая.

Газопровод "Северный поток-2" планировался по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с главами МИД Швеции и Польши: Надеюсь на продолжение санкций против РФ, пока все украинские территории не будут возвращены

Источник: https://censor.net.ua/n3130065
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас союзники путлера в Европе - особливо фрицы - вой поднимут.
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Кнечно Петро, а так же обосцал всем подъезды Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8299
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сам то пробовал?ну,перерегистрировать имущество под санкциями? Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 963мир по другому устроен,не как кацапстан.
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Кнечно Петро, а так же обосцал всем подъезды Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8299
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это экс-гидрант с анализами обiсц@@@явся. Обещал через 2 недели результаты показать... или не сдал ваще, или результаты позитивные.
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Да,торт уже не тот ,где то прокис,где то заплесневел,где то забродил...
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Это как типо хулигану, ссыщему в подъездах сказать: мы можем дать тебе затрещину, а можем и не дать. "гаранты" бл. Может еще Украине нужно диверсифицировать рынок нефтепродуктов? Вообще обнаглели, "союзнички".)
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Сейчас союзники путлера в Европе - особливо фрицы - вой поднимут.
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Короче санкции ниочем. Берешь шарашкину контору регистрируешь на Кипре, делаешь все что хочешь хоть людей в Гулаге сжигаешь и против етой конторы вводят санкции, а ты ее завтра закрываешь и перерегистрируешь на другое име с другим названием так как Петя перерегисрировал свои партии.
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сам то пробовал?ну,перерегистрировать имущество под санкциями? Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 963мир по другому устроен,не как кацапстан.
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По кипрским офшорам нонешний "гидрант" спец большой.
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Alex Tom - "...нонешний "гидрант" спец большой.". И по роялю также Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2871
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...что ж ты тут на цензоре такими идеями разбрасываешься?!!!!!!...бегом гони свое резюме в пиндосовский минфин, минюст и белый хаус...набрался образования высокого в своих мухосранских универах, а людям омериканским подмогнуть не хочешь!!! ...трампа надоумь сменить фамилию на ТРАМПлин и можно будет потом опять пиндосами командовать, а еще лучше пусть у ***** с медвежонком расспросят и поучатся: сначала один сверху, а второй вицеком-презиком снизу, а потом снова перевернутся...ну и тебе, эрзя, шнобелевскую в виде благодарства от омериканскага нородца,,,не даром же штаны протирал в профтехущилище...стал таким вумным...
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так країни дають свою прибережну територію під трубу - там собака зарита.
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Меня поражает как искренне и страстно Украина борется против агрессорского СП-2, но при этом воодушевлённо болеет за поставки газа из США.

В любом случае, украинской ГТС конец.
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Договор заканчивается в этом году. Это три миллиарда долларов в год. Это в минус.

Не надо думать, что их просто разворовывали. Их разворовывали не просто так, это вошло в привычку. И теперь эти деньги возьмут с вас. Потому что привычка - это вторая натура.
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с чего бы это?закачаем в ПГХ и будем качать с запада на восток американский газ.так шо гтс в любом случае нужна. Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7087а кацапия в любом случае без денюшок
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Да вы уже и уголь из Пенсильвании закупаете. И газ из США сможете купить. Тут спору нет, страна то богатая и богатеет.
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без проблем,кацапа...где дешевле и продавец не поехавший крышей .а то за дешево можно себе головную боль купить
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с какой стати?
когда цена на газ опуситься до 100 баксов там каждый цент затрат считаеться кретичным.
за СП-2 нужно еще и проценты по кредитам платить а в ПукинГазе долгов на 50 лярдов зеленых
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Ну когда цена на нефть опустится до 10... И вообще все в долгах, дурики строят чего-то. Вот ты согласился бы в аналитике Газпрома... Всё бы наладилось.
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Супер! Хоть побеспокоят торгашей немецких.
А то уже взасос с ху@лом целуются.😁
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правильно делают! чего им не целоваться, если в Украине оказалось 73% тупых дегенератов, хохлов на услужении у жидов, мечтающих о дефолте и рюзьке язике, сватах и зарыганных шоу по телевизору Г+Г.
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Хорош бухать со своими шефами, твои тупые высеры ни к чему.😡
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Ещё вчера этот Попандопало в дёсна целовался с Хайко Маасом, а сегодня на тебе подарок.
Мерзкая и наглая страна!
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Срал я на твою расеюшку, ну и тебя зацепило брызгами.

Санкции ввели по сути не за что. Они и через твою страну переступят если им будет выгодно.
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кацапа,какать надо в отведенных для этого местах.а не как вы привыкли.а также подтирать попу и потом мыть руки. Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9997
и не "не за что".и "ни за что"
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Он правильно написал, а с твоей поправкой меняется смысл.
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еще один знаток расейской словесности? Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3221
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А кто ещё? Неужели, ты себя считаешь таковым?...
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А дойчи с кацапами слушают эти бесчисленные проекты да строят.
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Американцы "вжучили" немцам и французам! Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4434
Обстановка накаляется.
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Миром правит капитал..Идёт борьба за рынки сбыта газа...Американцы заинтересованы сбывать свой газ в Европу, который дороже рассейского..Скорее всего, несмотря на американские санкции, северный поток 2 , достроен будет...Ибо, на сегодняшний день, газ из РФ, дешевле американского сжиженного.
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Скорее всего бывшая комсомолка Меркель то же не сидит без дела и такой вариант был у нее просчитан. Скорее всего тут амбиции после которых сразу экономика.
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Мелко. Вот с Китаем у США началась третья мировая экономическая война. В Китае даже гимн этой войны придумали. А Цензор ни слова об этих грандиозных событиях которые скажутся на будущем всего мира.


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О-о дурачье , санкции точечные тупо против тех , кто тянет рашке трубу . Если они уйдут то всьо , трубу будут тянуть джамшуты
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Украина может стать де-факто странной НАТО в этом году.
В Конгресс США внесен законопроект о предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО, до ее вступления в Альянс.
Киев получит высокоточное оружие, доступ к разведанным по перемещению армий РФ и киберзащиту.
Подождите...а как-же армия-мова-вира-порошенкоцеевропа и вот это вот все?
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Классные санкции . Европа себя показала как кусок жирующего корупционного гавна .Украина и США друзья и партнёры в борьбе с российской чумой .
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Украина и США друзья и партнёры в борьбе с российской чумой .

Готовьтесь покупать ГСМ и газ втридорога у друзей Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2735
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКонгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2"
 
 
 
 
 
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