 Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", законопроект обнародован на сайте Конгресса США.
Санкции предлагается вводить против компаний, которые на тех или иных условиях предоставляют свои суда для прокладки нефтепровода на глубине от 100 футов ниже уровня моря. Также ограничения могут распространяться на страховщиков таких судов.
Согласно законопроекту, президент США может ввести в отношении нарушителя пять и более видов санкций. Документ предполагает, среди прочего, отказ в выдаче визы директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в компаниях из санкционного списка, запрет на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США, а также на инвестиции в капитал. Кроме того, может вводиться запрет на экспорт товаров и технологий в адрес компании, попавшей под санкции.
Участникам строительства "Северного потока 2" также грозит запрет на заключение контрактов с правительством США для поставок товаров и услуг. Финансовым институтам США могут запрещать выдачу кредитов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев.
О готовящихся санкциях против строительства "Северного потока 2" сообщалось 21 мая.
Газопровод "Северный поток-2" планировался по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
какиз рашки пишешь
В любом случае, украинской ГТС конец.
Не надо думать, что их просто разворовывали. Их разворовывали не просто так, это вошло в привычку. И теперь эти деньги возьмут с вас. Потому что привычка - это вторая натура.
когда цена на газ опуситься до 100 баксов там каждый цент затрат считаеться кретичным.
за СП-2 нужно еще и проценты по кредитам платить а в ПукинГазе долгов на 50 лярдов зеленых
А то уже взасос с ху@лом целуются.😁
Мерзкая и наглая страна!
Санкции ввели по сути не за что. Они и через твою страну переступят если им будет выгодно.
и не "не за что".и "ни за что"
Обстановка накаляется.
В Конгресс США внесен законопроект о предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО, до ее вступления в Альянс.
Киев получит высокоточное оружие, доступ к разведанным по перемещению армий РФ и киберзащиту.
Подождите...а как-же армия-мова-вира-порошенкоцеевропа и вот это вот все?
друзьяи партнёры в борьбе с российской чумой .
Готовьтесь покупать ГСМ и газ втридорога у друзей