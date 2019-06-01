 Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Мостовая.
Состоится он, правда, уже после встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре.
По ее словам, ясно одно: это будет не обмен флюидами, а состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе.
"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность, — отмечает Мостовая, — Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?"
Не говоря уже о том, сколько Порошенко заплатили за эту ложь про Джулиани по иску в суде. Напомнить или сам знаешь сколько ВВС отвалить пришлось за клевету?)))
In our News at Ten bulletin and in an online article published on 23 May 2018 we incorrectly reported that Petro Poroshenko, the President of the Ukraine, had procured or authorised a corrupt payment of $400,000 to be made to Michael Cohen, the personal lawyer of Donald Trump, to extend a brief meeting between Mr Poroshenko and President Trump, that had already been agreed, into more substantial talks.
We believed that the publications made a less serious allegation against Mr Poroshenko, but in the light of a finding by the High Court that the allegation was as set out above, we are happy to accept that this allegation was untrue. We apologise to Mr Poroshenko for any distress caused and have agreed to pay him damages, legal costs and have participated in a joint statement in open court.
Ми (ВВС) ВИБАЧАЄМОСЯ ПЕРЕД ПАНОМ ПОРОШЕНКОМ за будь-які негативні наслідки і погодилися виплатити йому збитки, судові витрати і взяли участь у спільній заяві у відкритому судовому засіданні.
для этого не обязательно врать про пороха. можно более коротким путем...)))
короче некогда мне))))
элитыбыдлоты
режиссер Александр Сокуров (с)
Зеленский получает сам официальное приглашение от Трампа.
В этом вся разница.
....увидел 75%,
но
не понимает сути укрменталитета -
енти 75% за зеленского -это было 76% против порошенка.
....но против порошенка енто не означает заруский мир
И это будет продолжаться, пока беню и сытника не отправят в США.
Тебя ж уже перебросили на Казахстан, всилу умственной отсталости!
- збирайте гроші на піджачок і галстук.
4 ч. ·
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)
* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
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Плачевно показали себе всі ці типу "несистемні політики".
Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
А петро як не ломився до Вашингтону останній час, так і не прийняли. Не захотіли навіть зустрітися з мародером.