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Все про:Зеленский (1589) Трамп (2263)

 Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели"

В результате усилий Волкера, Перри, Чалого и Тэйлора окно возможностей для встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом не закрылось: Владимир Зеленский вчера получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Мостовая.

Состоится он, правда, уже после встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре.

По ее словам, ясно одно: это будет не обмен флюидами, а состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе.

"При этом нужно помнить, что для Трампа Украина — "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" — олдскульная нудность, — отмечает Мостовая, — Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?"

Источник: https://censor.net.ua/n3130064
 
   
 Топ комментарии
 
Это вот тут не подал наверное
Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 8720
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А порошенко Трамп даже руки не подал.
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Мостовая, не неси чушь . Конечно же первый вопрос Трампа будет: Володья, ты есть готов продать нам немножко своя Родина? Ньедра, землю, и обьязательно твой газовый труба в обмьен на стекляный бусы и огненный вода?)))
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Даже Петя такого не удостаивлся, приходилось башлять Дужлиани только за одно фото.
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Ага, а за это видео даже не представляю сколько заплатил https://www.facebook.com/watch/?v=1582982735069771
Не говоря уже о том, сколько Порошенко заплатили за эту ложь про Джулиани по иску в суде. Напомнить или сам знаешь сколько ВВС отвалить пришлось за клевету?)))
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твой Петя гонялся за Трампом по всем сортирам.
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Судя по твоей осведомленности ты в этих сортирах унитазы драил.
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Не подозревала, что в Белом доме сортир в овальном кабинете расположен. Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 2449
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Мадам,а сколько заплатил за встречу Порошенко
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Вопрос неправильно поставлен. Спросить надо - сколько Порошенко заплатили за эту встречу. Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 7936
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Не знаю скіко заплатив Порошенко, а от Порошенку за цю зустріч ВВС непогано відкашляло...
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Thursday 28th March 2019: News at Ten, BBC One and BBC News Online, 23 May 2018

In our News at Ten bulletin and in an online article published on 23 May 2018 we incorrectly reported that Petro Poroshenko, the President of the Ukraine, had procured or authorised a corrupt payment of $400,000 to be made to Michael Cohen, the personal lawyer of Donald Trump, to extend a brief meeting between Mr Poroshenko and President Trump, that had already been agreed, into more substantial talks.
We believed that the publications made a less serious allegation against Mr Poroshenko, but in the light of a finding by the High Court that the allegation was as set out above, we are happy to accept that this allegation was untrue. We apologise to Mr Poroshenko for any distress caused and have agreed to pay him damages, legal costs and have participated in a joint statement in open court.

Ми (ВВС) ВИБАЧАЄМОСЯ ПЕРЕД ПАНОМ ПОРОШЕНКОМ за будь-які негативні наслідки і погодилися виплатити йому збитки, судові витрати і взяли участь у спільній заяві у відкритому судовому засіданні.
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BBC уже заплатило...волонтерам..) вы тоже мечтаете пожертвовать волонтерам...
для этого не обязательно врать про пороха. можно более коротким путем...)))
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Кондитер на заднице волосьі рвет. Лез из шкурьі и нифига. А тут сами просят
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ага, пригласил, на потом, не знаю когда, люди просили за вас....
короче некогда мне))))
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Ой, Трамп, пожалей пострадавшие пуканы порохоботов ))
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так вони в унісон з ольгінськими хають Трампа. між ними вже різниці не видно.
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Хрясь порохососів сцаною ганчіркою по пиках................
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У них, очень тяжелые времена. Методичку, не возможно создать, т.к. приходится переписывать ее 3-4 раза на день, не успевают и не знают чем дальше срать. По этому переходят на личности просто - 24% элиты быдлоты
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Любо-мило глянуть на взрывы пердаков порохоботов Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 6342
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Американський зеленський запросив українського
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24% остатка мозга?
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Візу в США тобі тепер не дадуть.Повезуть без візи,по ордеру...
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Успешный амереканский народ приветствует украинских выборцив Зеленского. И уважает выбор порохоботов котрые дньги любят больше чем какого то Зеленского.
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пркольно, еслиу Зели скажут, что у него не открылось окно возможностей.
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Беня злой на штаты и фбр в частности - может и запретить ехать зели - но мы это увидим в ближайшее время))))))
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будешь грубить - опять пойдешь отдыхать - я понятно пишу ?
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А так это скальпели снимаешь с неугодных
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Я купил себе в коллекцию зелёные и патриотичные часы Восток Амфибия. Совпадение? Не думаю!
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дак это типа кацапия сделано в китае ?
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Часы (включая механизм) сделаны в Чистополе (Россия). В Белоруссии тоже производят оригинальные часы.
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Предыдущие часы Восток работают уже год, посмотрим что будет с новыми. Они не точные, но посмотрим.
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Таких волшебных Восток не производит. Увы.
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Рояль у Трампа може навіть і є, тому що він багата людина. А ще, він Президент США. Тому в нього ще є ВМС, ВВС і армія, ФБР, ЦРУ, а також англійська мова, і віра))) І питати будуть - хто за останні років 10-15 вкрав американськи гроши? І гроши точно вкрав не Зеленський. Тому він спокійно може поїхати в США і подивитись в очі президенту США.
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Там розсідують бєніни махінації в яких брав участь і кловун.
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Да угомонитесь вы уже с Беней ! Если бы у штатов реально было на Беню , то его бы ещё с Израиля на тарелочке с голубой коемочкой доставили
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Израиль никого не выдает. Даже США. Пора бы уже знать.
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Ох ты и наивный Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 3360 Это миф для богатых шлимазлов.
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_У некоторых, прочитавших про приглашение Зели в Вашингтон, может приключиться захватывающая диарея. Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 1440
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Порошенко заплатил деньги чтобы встретиться и поручкаться 5 минут с Трампом.
Зеленский получает сам официальное приглашение от Трампа.
В этом вся разница.
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Я думаю тут подковерные игры Порошенко сыграли свою роль
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Шо ж тут выть ватарошеновская будет ??? трамп -зебил ?))) а куйло скоро у рошенок чемпионом понимаю будет )
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получит наставления от путинга и будет давить,
....увидел 75%,
но
не понимает сути укрменталитета -

енти 75% за зеленского -это было 76% против порошенка.

....но против порошенка енто не означает заруский мир
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Прислонит к ройялю и вызовет пару здоровенных негров.
И это будет продолжаться, пока беню и сытника не отправят в США.
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О, скунс пригожинский наказан дежурством в выходные.
Тебя ж уже перебросили на Казахстан, всилу умственной отсталости!
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Продекламируй, щирокаренной, что-нибудь о Лыбеди из творчества Турненева
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Осторожный оптимизм, однако. Время расставит всё по местам - будем поглядеть на результат, ждать осталось немного.
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....о урегулированию конфликта в Донбассе.... -Цензор опять постит новости с кацапских сайтов? Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 6338

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Есть много вопросов к администрации страны-гаранта по Будапештскому меморандуму. Госпожа Мостовая неправильно приоритеты расставляет.
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Идиотские комменты порохоботов рассмешили. Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 4201
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Волонтери, Зеленський їде до Трампа ...
- збирайте гроші на піджачок і галстук.
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отэта зеля фан поймал, поедет с концертом у белый дом
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Оденит ли он костюм ,вот в чем вопрос!А если оденит,то типа трампа очень уважает?А те с кем он встреяался в рубашке не стоят уважения?
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Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?"
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Владимир Зеленский вчера получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Состоится он, правда, уже после встречи американского президента с российским. Возможно, в августе-сентябре.
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И двери Зеленскому в Белый Дом открыты,и статус"главного союзника США" Украина получит и даже США оплатит замену росоружия в Евространах.Одно маленькое "но" потребуется отмена безвизового режима с оккупантом,чтобы не барыжили "на крови",как предыдущие "петриоты".Задачка,однако или всё-же проверка на "вшивость"?
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
4 ч. ·
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь проверять их по нескольким источникам)

* * *
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иглочки министры двух крупнейших европейских держав?
Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?
Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".
Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, а именно судьба этой структуры.
Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.
Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.
Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в лице Германии и Франции в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.
В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.
Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.
Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в ОО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.
Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у его друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это ему придётся в одиночку. Ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.
Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
Не теряющий оптимизма в любой ситуации, Helgi Sharp.
P.S. Предвосхищая вопрос: нет, депозит из ПБ пока не забирал - нелюбовь к нынешней власти у меня отдельно, финансовая стабильность Украины - отдельно.)
Ещё сорри за то, что ВРЕМЕННО ограничил комментарии.
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и тут у пэци от этой новости лопнул пердак .
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При этом нужно помнить, что для Трампа Украина - "фишка" на американо-российском переговорном столе. Там еще есть "фишки" Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти "мост между Россией и Европой", "буферная зона, защищающая Европу от России" - олдскульная нудность. Порошенко не устаивал Трампа тем что торговать Украиной не соизволил создавая Армию а "Шаурмен" как марионетка олигарха Коломойского готов исполнить любую его команду . Ради бизнес-интересов Бени можно стать на колени и перед Пуйлом.
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Так быстро? пеця ждал ждал, ждал ждал, ждал ждал....😷
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Кто вы мистер "Х" ? Ответ -никто и ничто . Вы "Шаурмен" и шут . Место ваше на сцене 95 квартала.
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Кто мониторы сп*издил в администрации президента порошенко ?
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КАК ПО ЛЕНИНУ,ГОСУДАРСТВОМ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ СТРЯПУХА-КОМИК -ДОМОХОЗЯЙКА... и т.д. и т.п.
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Весь Трамповий "гріт егейн" пройшов під "ковпаком" Мюлера дном в рейтингах, шо Макрон спалив Нотр-Дам, постійні протести, шо Курц - взагалі вилетів з позором за зговор з кацапами.
Плачевно показали себе всі ці типу "несистемні політики".
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Украина не сцена 95 квартала а народ не шуты и клоуны. Только сплотившись вокруг Порошенко патриоты Украины не допустят реваншу и отката назад.
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Бу га га. То че ты не сплатился в Черкасах, когда нацкорпус ссаными трапками пецю ганял?😷
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У порохатого скота сейчас разорвет на куски... Как же так, а сколько хрюкали, что Зеленский враг Трампа!
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какая зрада порохоботская! Трамп - ватник и наркоман))
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А верку сердючку в прессекретари во будет весело. Политикой должны заниматься политики а шуты веселить народ.
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Первый в мире президент-шут - это уже украинская реальность
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.
Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, Зеленский также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
А петро як не ломився до Вашингтону останній час, так і не прийняли. Не захотіли навіть зустрітися з мародером.
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Клоун да еще и крепостной. Моло надежды на лучшее. Уезжать надо из Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, - "Зеркало недели"
 
 
 
 
 
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