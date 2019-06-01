 Посольство Швейцарии направило в ОРДЛО 22 автомобиля с 400 тоннами гумпомощи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничная служба Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 22 грузовика от посольства Швейцарии в Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн", - говорится в сообщении.
Це вже не актуально, а все інше - вірно.
Сотрудники МВД ЛНР после длительных переговоров с украинской стороной
эвакуировали из «серой зоны» в районе поселка Донецкий тело мирного
жителя, убитого киевскими силовиками в середине сентября 2018 года.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства
внутренних дел Республики. В октябре 2018 года в дежурную часть
Кировского ГОВД МВД ЛНР поступило заявление от жительницы поселка
Донецкий, входящего в состав прифронтового Кировска, о том, что ее муж
1961 года рождения в середине сентября 2018 года выехал из дома на своем
мопеде и не вернулся.
По данному факту была назначена проверка,
в ходе которой сотрудники МВД ЛНР установили, что супруг заявительницы
был убит вооруженными силами Украины, когда возвращался домой.
«Тело
мужчины и его транспортное средство находились в полях недалеко от
станции Сифонной вблизи позиций ВСУ в течение более чем полугода. При
каждой попытке забрать тело и его транспортное средство сотрудники МВД
ЛНР подвергались обстрелам со стороны ВСУ», - рассказали
правоохранители.
и
..подливают масла в огонь....