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 Посольство Швейцарии направило в ОРДЛО 22 автомобиля с 400 тоннами гумпомощи

Посольство Швейцарии в Украине направило на неподконтрольные Киеву территории Донбасса 22 автомобиля с гуманитарным грузом весом более 400 тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 22 грузовика от посольства Швейцарии в Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированный Донбасс последовали 25 грузовиков с химреагентами и медоборудованием

Источник: https://censor.net.ua/n3130063
 
 
 Топ комментарии
 
Это не ОРДЛу нужна помощь,это Украине она нужна.Мы им даём пенсии,социалку по детям,матерям,регрес,они приезжают к нам и машинами закупают продукты и прочее,а потом кормят своих боевиков,получают расейкое гражданство,обливают нас грязью и в нас же стреляют и убивают.
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І це бидло буде жерти прокдукти за обидві щоки проклинаючи і Захід і Україну.
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Лучше бы Садовик направил помощь.... С 400-4000 тоннами мусора, грузовики то. "Кормильцы", а кушать нетути. Посольство Швейцарии направило в ОРДЛО 22 автомобиля с 400 тоннами гумпомощи - Цензор.НЕТ 6794
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Дебіли стоять за 50грн. Самі не жили і другим пересрали все.
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Да, там на ипала достаточно глянуть, сразу видно уровень.
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в Швейцарии есть коллайдер. Так не лучше ли бозонами Хигса отстрелить яйца *****?
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гумпомощь загонят по спекулятивной цене, к мольфарке не ходи
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Террористы убивающие людей будут очень рады вашей помощи. Дебилы бл***.
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Это не ОРДЛу нужна помощь,это Украине она нужна.Мы им даём пенсии,социалку по детям,матерям,регрес,они приезжают к нам и машинами закупают продукты и прочее,а потом кормят своих боевиков,получают расейкое гражданство,обливают нас грязью и в нас же стреляют и убивают.
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... они приезжают к нам и машинами закупают продукты и прочее,а потом кормят своих боевиков...

Це вже не актуально, а все інше - вірно.
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По идее реальные сепары не должны принимать помощь с гейропы
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І це бидло буде жерти прокдукти за обидві щоки проклинаючи і Захід і Україну.
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Военнослужащие ЛНР эвакуировали из «серой зоны» тело мужчины, убитого ВСУ в сентябре прошлого года

Сотрудники МВД ЛНР после длительных переговоров с украинской стороной
эвакуировали из «серой зоны» в районе поселка Донецкий тело мирного
жителя, убитого киевскими силовиками в середине сентября 2018 года.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства
внутренних дел Республики. В октябре 2018 года в дежурную часть
Кировского ГОВД МВД ЛНР поступило заявление от жительницы поселка
Донецкий, входящего в состав прифронтового Кировска, о том, что ее муж
1961 года рождения в середине сентября 2018 года выехал из дома на своем
мопеде и не вернулся.

По данному факту была назначена проверка,
в ходе которой сотрудники МВД ЛНР установили, что супруг заявительницы
был убит вооруженными силами Украины, когда возвращался домой.

«Тело
мужчины и его транспортное средство находились в полях недалеко от
станции Сифонной вблизи позиций ВСУ в течение более чем полугода. При
каждой попытке забрать тело и его транспортное средство сотрудники МВД
ЛНР подвергались обстрелам со стороны ВСУ», - рассказали
правоохранители.
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А тем временем за океаном... Трамп зовёт Зеленского в Вашингтон.
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В суд штата Делавэр, наверное. Запасаемся попкорном.
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Без бродячих бандо защитников не обойдётся на раздаче в столовой стоит Гитлер .
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Сами виноваты,потому что неподконтрольные территории пока убивают наших солдат должны быть изолированы,а не устанавливать там проходные дворы.Но нет в Украине такого сильного политика,только и вашим и нашим
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ЦВК фальсифікував жеребкування членів ОВК, багато партій не отримали нормального представництва, а представництво оппоблока зашкалює.
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....спасают от карателей....

и

..подливают масла в огонь....
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Зеленский - когда посадишь свинарчуков - кто заказал Катю ? - я в отличии от предвыборных речевок - буду напоминать сейчас об этом, каждый день - не делаешь уходи - мы выберем другого - ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ - вон тут Швейцария гум помощь на Донбасс посылает - а ты так и не снизил тарифы - только опять цены поползли вверх,а доллар вниз - не чего не выполняешь шо обещал - не будем голосовать за твою партию - Слуга народа - ты слугам Бени Коломойского, а не народа Украины - как же мы могли так ошибиться?
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Гейропа годує сепарню. Так війна не закінчиться ніколи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосольство Швейцарии направило в ОРДЛО 22 автомобиля с 400 тоннами гумпомощи
 
 
 
 
 
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