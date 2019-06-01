 Посольство Швейцарии направило в ОРДЛО 22 автомобиля с 400 тоннами гумпомощи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 22 грузовика от посольства Швейцарии в Украине. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн", - говорится в сообщении.

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