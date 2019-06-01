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 Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы в размере 3 тыс. грн, - Полторак

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки с последующим привлечением к службе в подразделениях Операции Объединенных сил, будут премированы в размере 3 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания.

С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.", - написал Полторак.

Такое решение министр обороны Украины принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130059
 
 
 Топ комментарии
 
а можно судье,прокурору премию 3000 а солдату тысяч 30000?
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Отлично! Теперь бойцы разбогатеют! Смогут отдохнуть, как прошлый главнокомандующий, на Мальдивах! Или автомобили себе в салонах купят, как Свинарчук!
Очередь за билетами на Мальдивы уже стоит? Или все в очередях в автосалонах? Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 1534
Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 4418
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"...я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.", - написал Полторак. Источник: https://censor.net.ua/n3130059

Неужели Полторак премирует из своего кармана? А Грося об этом знает, а в бюджете это заложено? Сколько же тогда он премировал себя и своих генералов? Петро перед уходом раздавал должностя и медали, Полторак раздает деньги! Чего ты не платил эти премии раньше? Не было денег или раньше никого из бойцов не тренировали и не готовили?
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папєрєднікі), допомагають армії, хоч так, а не як свинаренки і інші посіпаки папа!
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хоча пол)тарак це і є посіпака) папа, але остання дія), запам"ятовується форева! Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы в размере 3 тыс. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 4296
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Шо ти мелещ, зовсім від гавномєтанія з розуму вижив???
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"С целью повышения мотивации личного состава подразделений..." ВС Источник: https://censor.net.ua/n3130059
А где Патриотизм? За деньги пытаются привлечь в окопы?
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Украинский гиперлуп разогнался до сверхсветовой скорости, из-за чего видервались колэса

Пассажиры
электрички "Харьков - Золочев" пережили настоящий кошмар. На ходу у
одного из вагонов оторвалось колесо и влетело прямо в салон.

По
предварительным данным, никто не пострадал. Мужчина, который ехал на том
самом месте, куда прилетело колесо, незадолго до происшествия пересел.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним,
7 января 2017 года между станциями Краснопавловка и Беспаловка у поезда
"Краматорск - Харьков" оторвался люк и влетел в салон. После этого
через дырку начали залетать камни. Тогда никто из пассажиров не
пострадал. А в конце августа 2016 года в одном из вагонов этого же
поезда произошел пожар.
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А яке відношення має громадянин шликов до українських справ?Пиши про свою Орду-РФ,бо там твої корені!А Україна зрівняла зарплатню наших військових з військовими Мордора!
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а можно судье,прокурору премию 3000 а солдату тысяч 30000?
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Нет нельзя
Грамотным грамоту
Тем кто на передовой двойной депутатский оклад
Раду сократить вдвое
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Хоть так, ніж ніяк, але я сумніваюсь що це бла- бла - бла і не вийшло б так, як з бойовими і преміями за підбиту техніку і тд.
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Отлично! Теперь бойцы разбогатеют! Смогут отдохнуть, как прошлый главнокомандующий, на Мальдивах! Или автомобили себе в салонах купят, как Свинарчук!
Очередь за билетами на Мальдивы уже стоит? Или все в очередях в автосалонах? Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 1534
Військовослужбовців ЗСУ, які приступають до інтенсивної фази підготовки перед залученням до ООС, буде премійовано в розмірі 3 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 4418
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Тут хоча б нормально євробляху розмитнити не дають, а то з салону, та ще й нового Ланоса.... дорого.
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"...я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.", - написал Полторак. Источник: https://censor.net.ua/n3130059

Неужели Полторак премирует из своего кармана? А Грося об этом знает, а в бюджете это заложено? Сколько же тогда он премировал себя и своих генералов? Петро перед уходом раздавал должностя и медали, Полторак раздает деньги! Чего ты не платил эти премии раньше? Не было денег или раньше никого из бойцов не тренировали и не готовили?
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2 світову не по Савецким книгам ізучав?
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по целых 100 евро премий? балует он их, любит наверное, благодетель
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоеннослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы в размере 3 тыс. грн, - Полторак
 
 
 
 
 
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