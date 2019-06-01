 Военнослужащие ВСУ, приступающие к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы в размере 3 тыс. грн, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
"В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания.
С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.", - написал Полторак.
Такое решение министр обороны Украины принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.
А где Патриотизм? За деньги пытаются привлечь в окопы?
Пассажиры
электрички "Харьков - Золочев" пережили настоящий кошмар. На ходу у
одного из вагонов оторвалось колесо и влетело прямо в салон.
По
предварительным данным, никто не пострадал. Мужчина, который ехал на том
самом месте, куда прилетело колесо, незадолго до происшествия пересел.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним,
7 января 2017 года между станциями Краснопавловка и Беспаловка у поезда
"Краматорск - Харьков" оторвался люк и влетел в салон. После этого
через дырку начали залетать камни. Тогда никто из пассажиров не
пострадал. А в конце августа 2016 года в одном из вагонов этого же
поезда произошел пожар.
Грамотным грамоту
Тем кто на передовой двойной депутатский оклад
Раду сократить вдвое
Очередь за билетами на Мальдивы уже стоит? Или все в очередях в автосалонах?
Неужели Полторак премирует из своего кармана? А Грося об этом знает, а в бюджете это заложено? Сколько же тогда он премировал себя и своих генералов? Петро перед уходом раздавал должностя и медали, Полторак раздает деньги! Чего ты не платил эти премии раньше? Не было денег или раньше никого из бойцов не тренировали и не готовили?