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 Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор"

С 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на движения грузового транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора" на странице в Facebook.

"Государственное агентство автомобильных дорог Украины сообщает о том, что с 1 июня 2019 в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов, применяется ограничение и запрет движения по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн (кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций)", - указывается в сообщении.

На дорогах установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки транспортных средств выделены 900 площадок, которые оборудованы в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130050
 
 
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гнойсман рассказывал какие он хорошие дороги строит, а в итоге опять сезонные ограничения Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4084
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а по всей европе такие гройсманы...гадят и гадят,заставляют по ночам ездить.вот потому то узкоезычные и не любят европу.
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заставляют говоришь? Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2974 можешь написать, каким способом и кто заставляет ездить в европе по ночам. вот ты узкоязычный, ты любишь европу или нет? Вступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 714
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Если бы Кралчук отдавая ЯО поставил условие чтобы нам сделали 10-15тыс. км "бетонок".... А так получилось:
- Отдайте оружие.
- На.
А потом:
- Помогите, на нас напали.
- Путин, ты что делаешь?
- Это не я.
- Это не он. Но мы все равно озабочены.
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Кому ставити умови коли на Україну давили США, Англія, расєя і далі за списком?
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Ну так і на Ізраїль тиснули і що? Вони навпаки - зробили свою зброю, а не просрали. Ах так, ми раби їхнього божка Яхве, гої Набули чинності сезонні обмеження руху вантажного транспорту, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2293

І на фінів тиснув совок і що? Завалили фіни падлом совковим фінську землю.)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВступили в силу сезонные ограничения движения грузового транспорта, - "Укравтодор"
 
 
 
 
 
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