 Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Наемники РФ применили различные системы вооружений.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм;
дважды у города Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Старогнатовка - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Травневое - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
у населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе ООС.
"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - рассказали в штабе ООС.
По данным украинской разведки пятеро боевиков НВФ получили ранения.
#ЦейДень 1.6.1996 - з України до Росії перевезено останні ядерні ракети в обмін на "гарантії безпеки"
Тримайтесь, хлопці.
Сегодня около 7 утра орки снова долбили 82-ми по Водино, под Мариком.
Будьте прокляты, рашисты!!! Всем оркам кровавых и мучительных ранений с последующей инвалидностью!!!