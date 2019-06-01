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 Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Наемники российско-террористических войск 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"31 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Наемники РФ применили различные системы вооружений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм;
дважды у города Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Старогнатовка - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Травневое - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
у населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - рассказали в штабе ООС.

По данным украинской разведки пятеро боевиков НВФ получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130049
 
 
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Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3162History Ukraine‏ @History_Ukraine 8 ч.8 часов назад
#ЦейДень 1.6.1996 - з України до Росії перевезено останні ядерні ракети в обмін на "гарантії безпеки"

Двое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1584
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Одужання нашим захісникам.
Тримайтесь, хлопці.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянськии окупантам!! щоб оті п'теро рогатих поспішили до пекла!!!!
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А Бутусов будет отвечать за Иловайск ! Новое видео Ростислава Шапошникова на ютубе ! 👍
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Скорейшего и полного выздоровления, Братья!!!
Сегодня около 7 утра орки снова долбили 82-ми по Водино, под Мариком.
Будьте прокляты, рашисты!!! Всем оркам кровавых и мучительных ранений с последующей инвалидностью!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое украинских воинов получили ранения, наемники РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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