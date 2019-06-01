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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17569) Труба (89) ГБР (337)

 Предостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, - Труба о заявлениях поданных в ГБР на Порошенко

От Государственного бюро расследований (ГБР), которое занимается расследованием дел относительно бывших высших должностных лиц Украины, в том числе экс-президента Петра Порошенко, не стоит ожидать быстрых результатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью газете "День", опубликованному 30 мая.

"Уголовные дела такой категории особо ответственные, поскольку обуславливают большой резонанс. Не исключаю, что в ближайшее время будут еще обращения относительно действий бывших чиновников. Поэтому я предостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, это кропотливая работа и системность следственных действий", – сказал он.

По словам директора ГБР, виновное в преступлении лицо будет привлечено к ответственности независимо от того, идет ли речь о действующем чиновнике или бывшем президенте.

Труба подтвердил, что Бюро открыло уголовные производства по обращениям экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова и нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Они заявили о преступлениях Порошенко.

По словам руководителя ГБР, с Портновым уже согласовали день и время допроса.

Также читайте: Портнов принес в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3130046
 
 
 Топ комментарии
 
Все зрозуміло. І тут наї...ли! От же ж кляті,не посадять Петра.
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Портнова та Шуфрича треба посадити, якщо Порошенко виявиться невинуватим.
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Ты, Труба сади Порошенка в СИЗО, а потом кропотливо работай и тщательно проводи хоть до пенсии системность следственных действий! Можешь посадить его к Ефремову, над которым уже 3 года кропотливо и тщательно разбираются...
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Все зрозуміло. І тут наї...ли! От же ж кляті,не посадять Петра.
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Звичайно, що такі справи розслідують роками. Через п'ять років буде результат - усі справи закриють, а справа про Порошенка, де він винний у захопленні моряків вже не має перспективи.
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чи ти проти того щоб злочинець уникнув покарання ?

ст. 111 ККУ Державна зрада

Державна зраданадання іноземній державі, іноземній

організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної

діяльності проти України, …карається позбавленням волі

на строк від десяти до п'ятнадцяти років


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там для свиновальцмана не одна эта статья, там и более тяжелые статьи. Причем считается срок не по меньшей статье а по более тяжелой. там на два пожизненных как минимум. А вот свиношныри свиномыролюбца должны илти прицепом за звиньей как соучастники. им и по десятке строгого хватит.
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А мародерство, кришування москалячого бізнесу і банків в Україні, співпраця з окупантом ? ст 111 Державна зрада - вишак з повною конфіскацією !
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вишак з повною конфіскацією і ганьба на весь світ - справедливе покаранння для Зрадника і Мародера
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И не надоело вам , укропбандерівець , " дурня клеять" ?
Или это действительно ваша сущьность ???
Только полный ЗЕБИЛ может так тупо переть на Порошенко ИЛИ ватный агент , который на ставек у Пуйла...(уверена,что плата мизерная,т.к. таким много не платят)
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плюс мыролюбный реформизм плюс потужные перемирия плюс снабжение русни на крысме электрикой и газом.
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22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області

https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************

09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
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Порошенко уже не президент

Прекратили безобразия?
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когда я писал об этом соевая свиномразь до всрачу хрюкала что я всевру и что свиновальцман онижыдеть.мыролюбный онижыдеть.
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ты хотел чтото проблеять о твоей мыролюбной свинье, по совместительству лучшей пьяной жабе галактики сатановской по кличке гонтарева?
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Портнова та Шуфрича треба посадити, якщо Порошенко виявиться невинуватим.
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Их надо посадить в любом случае. После посадки Потрошенки.
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дудкин не хочет быстро? так нужно заставить чтобы он сделал все очень быстро иначе и его мыролюбно отреформируют.
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Буря в стакане воды. Которого и не было. Как и воды - просто испарилась.
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Стакану теж не було, один бардак "бір бардак"
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Ты, Труба сади Порошенка в СИЗО, а потом кропотливо работай и тщательно проводи хоть до пенсии системность следственных действий! Можешь посадить его к Ефремову, над которым уже 3 года кропотливо и тщательно разбираются...
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Петя тикай,

Петя гудбай,

Петя очко вобщемь спасай!
Брешут суды-им до манты,

Пете-пипец,вобщем-кранты!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, - Труба о заявлениях поданных в ГБР на Порошенко
 
 
 
 
 
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