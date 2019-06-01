 Предостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, - Труба о заявлениях поданных в ГБР на Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью газете "День", опубликованному 30 мая.



"Уголовные дела такой категории особо ответственные, поскольку обуславливают большой резонанс. Не исключаю, что в ближайшее время будут еще обращения относительно действий бывших чиновников. Поэтому я предостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, это кропотливая работа и системность следственных действий", – сказал он.



По словам директора ГБР, виновное в преступлении лицо будет привлечено к ответственности независимо от того, идет ли речь о действующем чиновнике или бывшем президенте.



Труба подтвердил, что Бюро открыло уголовные производства по обращениям экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова и нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Они заявили о преступлениях Порошенко.



По словам руководителя ГБР, с Портновым уже согласовали день и время допроса.





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