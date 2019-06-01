Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью газете "День", опубликованному 30 мая.
"Уголовные дела такой категории особо ответственные, поскольку обуславливают большой резонанс. Не исключаю, что в ближайшее время будут еще обращения относительно действий бывших чиновников. Поэтому я предостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, это кропотливая работа и системность следственных действий", – сказал он.
По словам директора ГБР, виновное в преступлении лицо будет привлечено к ответственности независимо от того, идет ли речь о действующем чиновнике или бывшем президенте.
Труба подтвердил, что Бюро открыло уголовные производства по обращениям экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова и нардепа от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича. Они заявили о преступлениях Порошенко.
По словам руководителя ГБР, с Портновым уже согласовали день и время допроса.
Предостерегаю от чрезмерных и преждевременных ожиданий, - Труба о заявлениях поданных в ГБР на Порошенко
От Государственного бюро расследований (ГБР), которое занимается расследованием дел относительно бывших высших должностных лиц Украины, в том числе экс-президента Петра Порошенко, не стоит ожидать быстрых результатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью газете "День", опубликованному 30 мая.
ст. 111 ККУ Державна зрада
Державна зраданадання іноземній державі, іноземній
організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної
діяльності проти України, …карається позбавленням волі
на строк від десяти до п'ятнадцяти років
Или это действительно ваша сущьность ???
Только полный ЗЕБИЛ может так тупо переть на Порошенко ИЛИ ватный агент , который на ставек у Пуйла...(уверена,что плата мизерная,т.к. таким много не платят)
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.
https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області
https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************
09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
Прекратили безобразия?
Петя гудбай,
Петя очко вобщемь спасай!
Брешут суды-им до манты,
Пете-пипец,вобщем-кранты!