 Садовый верит в союз с Вакарчуком в стенах парламента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"На прошлой неделе я общался с Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы по округам мы имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы", - отметил Садовый.

"То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили об объединении в парламенте, я в это верю", - добавил он.

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