 Садовый верит в союз с Вакарчуком в стенах парламента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Радио НВ".
"На прошлой неделе я общался с Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы по округам мы имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы", - отметил Садовый.
"То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили об объединении в парламенте, я в это верю", - добавил он.
ну сакушваль может и депутати не пойдёт, он бы не против премьером или президентом Украины, но его новый рих то будет, вот и всё.
Эта убийственная для имиджа России, как крупнейшего экспортера вооружений, история произошла 27 февраля 2019 года, когда 8 истребителей ВВС Индии, в том числе 2 самолета СУ-30МКИ, были направлены на перехват пакистанского авиасоединения,
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/05/31/118162/po-itogam-razgromnogo-boya-s-vvs-pakistana-indiya-otkazhetsya-ot-rossijskikh-raket.shtml
А теперь ответьте мне на такой вопрос: почему Ахметов на президентские выборы выставил клоуна Добкина? Вспомните рыговский съезд тогда, когда выдвигали Мишаню и скандал с Тигипко, которого Ахметов отказался поддержать категорически. И почему Тигипко пошел самовыдвиженцем? А не потому ли, что Сережа успел смотаться к Путину и заручиться поддержкой, а потом на встречах с избирателями на Востоке говорил, что как только станет президентом, так сразу же мы на следующий день будем с Москвой? И почему его сейчас финансировал Беня? Хорошо хоть, что как финансировал, так и слил. И не надо забывать главного: у Рината все бабло в Лондоне, а не в России. Вот по таким деталям я понимаю, что у нас было две войны - одна между Беней и Ахметовым, а вторая между Кремлем и украинским народом. А теперь они помирились, а мы - нет. И еще. Они не только слили Тигипко и "Свободу", они фактически и Петю слили, но хуже всего то, что они сбили на взлете Садового. Садовой сегодня - это такой же Кристоф де Маржери, сбитый на взлете снегоуборочной машиной - Семеном Семенченко. Я думаю, что Садовой это понял уже, если не дурак.
Всё, они зарубили все планы Садового на президентство сразу. Не знаю, кто это придумал - Аваков или сам Беня, или Корбан. Понятно, что этот клоун Семенченко был на крючке у ментов, но он так же выполнял все поручения Корбана. Если подумать, зачем слили Иловайск? Теперь уже совершенно ясно одно. Слив был запланирован. Бойцы, вернувшиеся из плена, говорят, что их россияне там ждали. Вся наша разведка говорила о том, что весь Иловайск был залит бетоном. Но туда заманили все батальоны. "Решение о взятии Иловайска принималось не военным лицом в Днепропетровской ОГА". А теперь вспомните, что писала Соня Кошкина. В этом котле было еще до фига журналистов, перед которыми пиарились некоторые командиры батальонов. Когда началась бойня, Соня узнала об этом от своего журналиста. Она связалась с Гелетеем, который понятия не имел, что там происходит. Помните эту историю? Он начал выяснять у Сони СМСками. Понимаете, командование вообще ни черта не знало о том, что они туда поперлись. Если действительно все это заварил Корбан, то зачем? Ведь когда оттуда драпали генерал Хомчак и комбат Берёза, то их не тронули. О том, как оттуда свалил сам Семенченко, я лучше промолчу. Вот я себе все время и задаю этот вопрос: сливая Иловайск россиянам, что Корбан получил от них взамен?
В итоге Гелетея просто тупо подставили. Генштаб, кстати, тоже. Гениальная операция. Садовой - это тоже слив в пользу Кремля. Меньше всего Кремлю нужен президент с Западной Украины. Поэтому ему и загнали в список Семенченко еще и с его же подельницей Веселовой. А знаете, что будет позже? В нужный момент Кремль сольет про эту парочку интересные ролики. Там ведь, в батальоне, были те, кто воевали, а были те, кто занимался грабежами и вымогательством. Вся эта черная драматургия батальона Семёнченко в один прекрасный день всплывет. И народ ахнет. Им такое покажут, что они возненавидят этого ублюдка, но вот только отвечать за эту парочку аферистов придется Садовому. И никому особо не интересно будет, как так получилось, что эти люди оказались рядом с Садовым. Если, конечно, этого придурка не грохнут раньше свои же бойцы, которые до сих пор в плену сидят. Это же какой-то адский Ад - проводить пивной фестиваль в поддержку своего батальона, а организатор фестиваля Питерская компания с учредителем по фамилии Стрелков Игорь, в то время, когда твои люди гибнут под Иловайском. Нарочно не придумаешь.
"Опоблок" може возз'єднатися
до переговорів залучені Сергій Льовочкін та Вадим Новинський (група олігарха Ріната Ахметова), та Вадим Рабінович (група Віктора Медведчука).За словами співрозмовників УП, дуже ймовірно що проросійські сили на вибори до Верховної Ради підуть разом.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/29/7216515/
Доречи, раніше відношення до Садового було позитивне.
Бо ж мер ЛЬВОВА, Західної столиці України !
Але, після того, як він процитував слова радника ***** Андрєя Ілларіонова про «платних порохоботів» (виходить, це про Львів'ян і Львівську область, де переміг Порошенко, і взагалі про 4,5 МІЛЬЙОНІВ українців) ...
Хочеться сказати багато слів...