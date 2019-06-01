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 Политика Украины
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 Усилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин

Кремль прикладывает усилия для изоляции президента Украины Владимира Зеленского от лидеров других государств, чтобы максимально сузить его пространство дипломатического маневра.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Зеркало недели, такое мнение  выразил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

"Россия сознательно сейчас пытается изолировать нового президента и вообще уменьшить пространство для маневра, или вообще не оставить ему никакого маневра", - рассказал глава МИД.

По мнению министра, Москва пытается максимально ослабить переговорные позиции Зеленского в рамках "Нормандского формата", однако украинская сторона поддерживает постоянный контакт с Берлином и Парижем.

"У меня постоянный контакт с немцами и французами… По телефону мы разговариваем не менее раза в неделю", - отметил Климкин.

Работу МИД и Администрации президента по выстраиванию системы международных связей министр оценил как активную. Климкин отметил, что с первой же недели на должности президента Зеленский контактирует с главами государств и членами иностранных правительств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский имеет право сформировать собственную команду, - Климкин попросил нардепов поддержать его отставку

Источник: https://censor.net.ua/n3130043
 
 
 Топ комментарии
 
Ну ты сказал, Климкин.
Какое у Зеленского есть "пространство для манёвра", если к нему Коломойский даже охрану приставил такую чтобы немедленно пристрелить его в случае отклонения от генеральной линии партии ? У говорящей головы нет и не может быть никакого "пространства для манёвра".
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Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО до вступу до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.
У проекті йдеться, що політика США щодо України повинна включати підтримку суверенітету, а також її євроатлантичної та європейської інтеграції, права на захист від російської агресії, а також подальшого утвердження демократичних цінностей.
Повідомляється, що окрім цього політика США має бути спрямована на неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб, у тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ до Криму і Донбасу та окупації цих територій. Також США засуджують утримання в Росії українських моряків та будуть продовжувати спонукати РФ до повної імплементації мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів, гарантування повернення внутрішньо переміщених осіб та біженців.
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Как неожиданно совпадают помыслы пути и пети.
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Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит
оккупационные войска приводят в готовность линию столкновения на Донбассе...
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Извините логику ылиты мне не понять, но отвечу понятным только избранным словосочетанием
Саша+Саша+Саша =тутанхамон.
или

Саша+Саша+Саша =сержант
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Нвіщо тобі той Порошенко?. Мерщій біжи до воєнкомату,а то Зеля тебе випередить!Він аж 4 рази так робив.
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Остановителя танков и постройщика кресеров
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На добраніч, Україно !

У Конгресі США представили законопроект щодо підтримки України
Представлений у Конгресі США законопроект передбачає посилення підтримки суверенітету України, розширення оборонної допомоги та надання статусу головного військово-політичного союзника США.
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Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО до вступу до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.
У проекті йдеться, що політика США щодо України повинна включати підтримку суверенітету, а також її євроатлантичної та європейської інтеграції, права на захист від російської агресії, а також подальшого утвердження демократичних цінностей.
Повідомляється, що окрім цього політика США має бути спрямована на неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб, у тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ до Криму і Донбасу та окупації цих територій. Також США засуджують утримання в Росії українських моряків та будуть продовжувати спонукати РФ до повної імплементації мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів, гарантування повернення внутрішньо переміщених осіб та біженців.
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И тут все лавры Петру ? А то что за 5 лет ничего подобного даже не обсуждалось, это ничего ? Поставили джавелины , старые хамеры , контрбатарейные радары и 2 катера ,которые еще отремонтировать надо .Сейчас финансирование на следующий год увеличивается в 2 раза, плюс помощь не сравнимая с прошлыми годами , и всеровно секта Петра приписывает ему в заслуги . Вам Волкер сказал уже , что последние пару лет запад устал от Украины ( Пети ).
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Это все сделал Зеленский за 11 дней !

И посмотрел он на деяния свои и сказал"хорошо",
и сел отдохнуть и покушать шаурмы Усилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин - Цензор.НЕТ 6826
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С президентом России Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны на Донбассе. Такое мнение высказал совладелец и руководитель студии «Квартал 95» Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира в интервью «Детектору медиа».

Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.


«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну.

А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», - заявил Борис Шефир.
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А кто такой этот Борис Шефир ? Что то я таких не слышал в комманде "Зебила" ?
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1.Так у нас же тайное голосование, откуда Вы знаете за кого кто голосовал.
2.Голосуют даже убийцы в тюрьмах, если какой маньяк проголосовал за любого кандидата, это ж не повод говорить что он из команды этого кандидата а кандидат тоже убийца.
Пишите чушь разную.
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так вы за что поошенко свинарчуком назвали
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2.Голосуют даже убийцы в тюрьмах, если какой маньяк проголосовал за любого кандидата, это ж не повод говорить что он из команды этого кандидата а кандидат тоже убийца.
Пишите чушь разную.
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1.Я свинарчуком назвал гладковского, вернее не я, а это его настоящая фамилия, которую он сменил при порошенке.
2.Свинарчук ассоциируется с порошенком т.к. именно порошенко его назначил и или помогал или не мешал воровать.
Зеленский Бориса Шефира никуда не назначал, Борис Шефир есть таким же непубличным гражданином как и Вы и я, и может иметь и озвучивать своё мнение.
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Санек , не стоит , это бесполезно ! Они прямолинейные и тупые как кацапы ! И то козломордого легче переубедить чем порохолюба. Это диагноз и он не лечится как и шиза .
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1. Какую должность занимает Шефир, что бы заявлять от имени Зеленского?
2. Где там про то, что Порошенко напал на Россию?
За свои слова ответишь или трепло?
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Прикол в том что это вообще не тот Шефир, что многие с подачи порохоботов изначально подумали. Усилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин - Цензор.НЕТ 2207
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И такие люди причисляют себе к "думающим", задаёшь простые вопросы к тексту, который он сам написала, а в ответ "вы фсе врете", страшно за будущее Украины с такой "элитой"
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и поэтому Климкин говорит, шо нафиг мне ехать с ним в Брюссель?
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Как неожиданно совпадают помыслы пути и пети.
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Так он себя сам изолирует украинофобскими замашками и любовью к кремлю упомянутому.
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Ну ты сказал, Климкин.
Какое у Зеленского есть "пространство для манёвра", если к нему Коломойский даже охрану приставил такую чтобы немедленно пристрелить его в случае отклонения от генеральной линии партии ? У говорящей головы нет и не может быть никакого "пространства для манёвра".
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Беня назначил начальником охраны зели своего телохранителя.
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Вам дибилам не понять ! Даже Петин министр говорит, а вам все божья роса
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Да мы всё понимаем, Юрочка. Вашему кловану дают шанс соскочить. Его шкура никого на Западе не интересует. Главной мишенью является Беня.
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Более того , 99 процентов политиков против . Потому как ворье . А патрон на мой пистоль стоит дорого .
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а на что расчитывали эти аферисты из квартала, что их мир примет на равных ??? оказывается
не так всё просто, как в кино...............
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напиши заявление о принятие тебя защитником зе - он добрый и выполнит твоё пожелание, только это уже тогда будет подледная твоя песня.
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Ну так работай, дружок, налаживай связи со всеми лидерами - это твоя прямая обязанность - налаживание контактов с лидерами стран, переговоры, разъяснение позиций, доведение информации по ключевым вопросам и т.д. и т.п. Тут не важно, кто президент по большому счету!
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"У меня постоянный контакт с немцами и французами… По телефону мы разговариваем не менее раза в неделю", - отметил Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3130043
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Тогда в чем проблемы, не понимаю. Если четко работает МИД, исправно выполняется вся рутинная работа по доведению украинской внешней политики всем основным политическим партнером - не вижу, каким образом можно блокировать президента Украины на международной арене.
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Лучше самого Зеленского изолировать Зеленского на международной арене не может никто! Даже первые попытки общения западных дипломатов с Зе приводят к печальному фиаско. Как они на равных могут общаться с фактически недееспособным политикиком,который о проблемах даже своей страны знает из сценариев для Квартала95???. Даже Янукович так не унижал страну,как самовлюбленный инфантил возомнивший себя Пупом земли.
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страшней наполеончика человека нет.... Усилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин - Цензор.НЕТ 8605
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Щось Клімкін не того.. Навіщо кацапні прикладати якісь зусилля для ізоляції Зеленського-коли той сам іх прикладає -надзусилля навіть..
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"приводят к печальному фиаско"_______________порохнявый! расскажи нам про это по подробней??!
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Оно само себя изолирует и без кацапов.
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Умственная самоизоляция - самая страшная из всех внешнеполитических изоляций Усилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин - Цензор.НЕТ 9895
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Ті політичні кроки, які зробив Зеленський його вже ізолювали. Тому дивують слова Клімкіна, який почав підхалімаж.
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Та Кремлю і напружуватись не потрібно. зе і сам не погано справиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУсилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин
 
 
 
 
 
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