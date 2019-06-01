 Усилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, такое мнение выразил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

"Россия сознательно сейчас пытается изолировать нового президента и вообще уменьшить пространство для маневра, или вообще не оставить ему никакого маневра", - рассказал глава МИД.

По мнению министра, Москва пытается максимально ослабить переговорные позиции Зеленского в рамках "Нормандского формата", однако украинская сторона поддерживает постоянный контакт с Берлином и Парижем.

"У меня постоянный контакт с немцами и французами… По телефону мы разговариваем не менее раза в неделю", - отметил Климкин.

Работу МИД и Администрации президента по выстраиванию системы международных связей министр оценил как активную. Климкин отметил, что с первой же недели на должности президента Зеленский контактирует с главами государств и членами иностранных правительств.

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