 Усилия Кремля направлены на международную изоляцию Зеленского, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, такое мнение выразил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Радио НВ".
"Россия сознательно сейчас пытается изолировать нового президента и вообще уменьшить пространство для маневра, или вообще не оставить ему никакого маневра", - рассказал глава МИД.
По мнению министра, Москва пытается максимально ослабить переговорные позиции Зеленского в рамках "Нормандского формата", однако украинская сторона поддерживает постоянный контакт с Берлином и Парижем.
"У меня постоянный контакт с немцами и французами… По телефону мы разговариваем не менее раза в неделю", - отметил Климкин.
Работу МИД и Администрации президента по выстраиванию системы международных связей министр оценил как активную. Климкин отметил, что с первой же недели на должности президента Зеленский контактирует с главами государств и членами иностранных правительств.
оккупационные войска приводят в готовность линию столкновения на Донбассе...
Саша+Саша+Саша =тутанхамон.
или
Саша+Саша+Саша =сержант
У Конгресі США представили законопроект щодо підтримки України
Представлений у Конгресі США законопроект передбачає посилення підтримки суверенітету України, розширення оборонної допомоги та надання статусу головного військово-політичного союзника США.
У проекті йдеться, що політика США щодо України повинна включати підтримку суверенітету, а також її євроатлантичної та європейської інтеграції, права на захист від російської агресії, а також подальшого утвердження демократичних цінностей.
Повідомляється, що окрім цього політика США має бути спрямована на неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб, у тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ до Криму і Донбасу та окупації цих територій. Також США засуджують утримання в Росії українських моряків та будуть продовжувати спонукати РФ до повної імплементації мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів, гарантування повернення внутрішньо переміщених осіб та біженців.
И посмотрел он на деяния свои и сказал"хорошо",
и сел отдохнуть и покушать шаурмы
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Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.
«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну.
А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», - заявил Борис Шефир.
2.Голосуют даже убийцы в тюрьмах, если какой маньяк проголосовал за любого кандидата, это ж не повод говорить что он из команды этого кандидата а кандидат тоже убийца.
Пишите чушь разную.
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2.Голосуют даже убийцы в тюрьмах, если какой маньяк проголосовал за любого кандидата, это ж не повод говорить что он из команды этого кандидата а кандидат тоже убийца.
Пишите чушь разную.
2.Свинарчук ассоциируется с порошенком т.к. именно порошенко его назначил и или помогал или не мешал воровать.
Зеленский Бориса Шефира никуда не назначал, Борис Шефир есть таким же непубличным гражданином как и Вы и я, и может иметь и озвучивать своё мнение.
2. Где там про то, что Порошенко напал на Россию?
За свои слова ответишь или трепло?
Какое у Зеленского есть "пространство для манёвра", если к нему Коломойский даже охрану приставил такую чтобы немедленно пристрелить его в случае отклонения от генеральной линии партии ? У говорящей головы нет и не может быть никакого "пространства для манёвра".
не так всё просто, как в кино...............