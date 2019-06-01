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 Кандидатура уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа будет определятся после встречи с Зеленским, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским кандидатуру уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"У нас планируется встреча с Зеленским, но дата еще не определена. После этой встречи мы будем определяться, кого рекомендовать на уполномоченного. Я считаю, что уполномоченный при президенте по вопросам крымскотатарского народа желательно, чтобы был, но не обязательно это должен быть я.

Меджлис определит, кого рекомендовать. Я бы хотел, чтобы назначали кого-то более молодого, потому что мы уже старые, как мамонты", - сказал Джемилев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымские татары будут в конструктивной оппозиции к Зеленскому, - Джемилев

Напоминаем, должность уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа была учреждена в августе 2014 года. На нее был назначен Джемилев. 18 мая 2019 года Порошенко подписал указ об освобождении Джемилева от исполнения обязанностей уполномоченного.

Источник: https://censor.net.ua/n3130042
 
   
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Просто фото .Аль-Каида, начало. Усама бен Ладен и Бжезинский.Кандидатура уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа будет определятся после встречи с Зеленским, - Джемилев - Цензор.НЕТ 446
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І знайдуть уповноваженого серед 95 кварталу чи знов чекати літака із уповноваженим? Візьміть Саакашвілі уповноваженим, а я йому подарую кримсько-татарську тюбетейку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидатура уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа будет определятся после встречи с Зеленским, - Джемилев
 
 
 
 
 
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