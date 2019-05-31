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 Политика Украины
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Все про:Разумков Дмитрий (58) Слуга народа (21)

 На вступление в партию "Слуга народа" подано более 20 тысяч заявок, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что около 20 тыс. человек уже выразили свое желание стать членами партии.

"На сегодняшний момент на утро (пятница, 31 мая, - ред.) – я, к сожалению, не готов сейчас ответить – заявок на то, чтобы присоединиться к партии "Слуга народа", было около 20 тыс.. Поэтому я думаю, что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года", - рассказал Разумков в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112.Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

На вопрос о том, могут ли депутаты Рады текущего созыва и бывшие парламентарии стать членами партии, Разумков ответил: "Если мы говорим о бывших народных депутатах – я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии...Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии "Слуга народа". На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков".

По его словам, чтобы стать кандидатом от партии "Слуга народа", люди проходят достаточно серьезный конкурс, с критериями которого можно ознакомиться на сайте sluganarodu.ua .

"После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ, и достаточно скрупулезно будут изучать эти материалы представители HR-агентств. Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи", - констатировал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3130040
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно: они, все, в партию хотят, или, думают, что билеты на концерт квартала получат, на шару?
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Более того .Народ устал от воров и ляшков .
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Интересно: они, все, в партию хотят, или, думают, что билеты на концерт квартала получат, на шару?
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халявщики.. думают что их пустят "порулить".. ага.. Беня))
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Дякую!Я й сам здивований,бо давав ЗЕЛІ 65% з Рухом включно,але виявилося-у нас прихильників набагато більше,ніж у мінстеця.Тепер,коли баригам,що стали раком під кутом від 75% до 25% вдувають інфу якісь пяні борі-борови-то сладається враження що булькіт в горлі пітерасів нагадує справедливу агонію від рвотної маси того,що вони зжерли за 5-ть років свого жирування!От і вийшло їм бумерангом,як хапугам-по заслугам!Слава Україні!
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ну як, тобі подобається бути разом в команді з сепаратистами, проросійскою частиною, що кричить "путін спаси нас от бЕндеровцев!", ригоаналами, вілуклавцамі, бойковцамі та іншими, що хочуть "почати з чистого листа мир с Расеей"?
Мабудь дуже подобається кричати в їх колі "слава Україні" ?))
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Це набір слів уПорохастого,чи мені варто задуматися?
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От молодцы! Снова честный и открытый конкурс, по результатам которого пристроят еще не пристроенных товарищей из квартала и бабушкиного окружения.
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Без ви скільки родичів і дружбанів набрали?
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Сколько не успевших к шапочному разбору к корыту хотят долучиться! Как в последний вагон ринулись.
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"Шагают бараны в ряд, бьют барабаны,--
Кожу для них дают сами бараны. " (Бертольд Брехт)
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Бывших и настоящих нариков за борт или к БЕСу)))
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Это мне напоминает шоу, Украина ищет таланты. Забавный отбор на шоу, сравнимый только прохождением в партию Слуга народа. И там, и тут будет полно фриков, тех, что считают себя, так сказать, недооцененными и думают, что могут теперь претендовать на роль депутатов))
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Такі собі зелені камсамольці(чи каламойці)...
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Мож заявку подать? В депутанах не был, не имею, не привлекался.

Токо это... По творчеству, прости Господи, САМОГО! плаваю.
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А разве это не обязательное условие? Судя по ЗЕ!команде на дураках всё и держится.
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Экспресс-курс за три дня в маршрутках можно пройти...
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Главное, партии определиться какому народу они служат
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа вступление в партию "Слуга народа" подано более 20 тысяч заявок, - Разумков
 
 
 
 
 
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