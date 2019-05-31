 На вступление в партию "Слуга народа" подано более 20 тысяч заявок, - Разумков

"На сегодняшний момент на утро (пятница, 31 мая, - ред.) – я, к сожалению, не готов сейчас ответить – заявок на то, чтобы присоединиться к партии "Слуга народа", было около 20 тыс.. Поэтому я думаю, что партия "Слуга народа" будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года", - рассказал Разумков в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112.Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, могут ли депутаты Рады текущего созыва и бывшие парламентарии стать членами партии, Разумков ответил: "Если мы говорим о бывших народных депутатах – я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии...Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии "Слуга народа". На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков".

По его словам, чтобы стать кандидатом от партии "Слуга народа", люди проходят достаточно серьезный конкурс, с критериями которого можно ознакомиться на сайте sluganarodu.ua .

"После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ, и достаточно скрупулезно будут изучать эти материалы представители HR-агентств. Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи", - констатировал Разумков.

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