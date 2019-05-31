 В Конгрессе США хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

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Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.