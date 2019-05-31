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 Политика Украины, За рубежом
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 В Конгрессе США хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника"

В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США планирует заложить 100 млн долл. на летальное оружие для Украины в оборонный бюджет 2020 г.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Источник: https://censor.net.ua/n3130039
 
   
 Топ комментарии
 
Ну наконец-то, главный союзник, это то, что Украина ждет долгие годы.
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Мародёров разгоняют минимум с 2004 года, а ты всё продолжаешь орать про мародёров. ЧТо то разгоняют разгоняют, а оно никак не разгоняеца. Кстати а Беня это так понимаю благодетель теперь??
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сейчас мародеров разгонят всех, можно будет и оружие клевое передавать, свинарчук с муженко уже свои мохнатые лапы к нему не протянут В Конгрессе СЩА хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника" - Цензор.НЕТ 4810
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сейчас мародеров разгонят всех, можно будет и оружие клевое передавать, свинарчук с муженко уже свои мохнатые лапы к нему не протянут В Конгрессе СЩА хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника" - Цензор.НЕТ 4810
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Мародёров разгоняют минимум с 2004 года, а ты всё продолжаешь орать про мародёров. ЧТо то разгоняют разгоняют, а оно никак не разгоняеца. Кстати а Беня это так понимаю благодетель теперь??
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так подлец порошенко 5 лет плохо их разгонял, тебя мерзавца порошенко самого разгонять будут У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 5171
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Пока только одна болтовня. Конкретно когда разгонят. Всё никак не начнёте, уже и булаву дали , а всё никак.
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ты секундами считай, так период гораздо дольше от вручения булавы будет У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 2322
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Опять болтовня пустая. Конкретно когда. Напомнить как перед выборами вы орали что Петя уже 21 апреля сбежит в Ростов, а сейчас от тебя слошная болтовня с глупыми шутейками аля Шапито 95. Дела ноль.
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В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США Источник: https://censor.net.ua/n3130039
GOD BLESS AMERICA !
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Ну наконец-то, главный союзник, это то, что Украина ждет долгие годы.
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Ждали пока Пепа свалит со своими мародерами .
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Сейчас самое интересное в этой хорошей новости,что те,которые вроде бы за Украину(Ну а за петра)должны будут гадость сказать...
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Этой программе главного союзника много лет уже. Многие страны поднялись крепко по своим ВС. Как же нужно это было в оранжевую эпоху, там переговоры. Но потом косатая стала премьером, взять был курс на кацапию---а за океаном своё ценят дорого и всегда. Ну короче икнулось крепко нам в 2014 г! И по сей день. Не сильно верю и сегодня. Похоже падлики морозовы сохранились, размножились и опять дорвались. Там только проект.
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А він каже ПРАВДУ.

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/

«За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально". »
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вот и не ври. Юля тогда реально пошла к кацапам и амеры притормозили...
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13 февр. 2008 г. - Регионалы принесли с собой надувные шары с надписями НАТО - нет!
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Кто забыл, тому напомню, как убегала Тимошенко от генсека НАТО в Брюсселе в угоду Путину

Он отмечает, что тем временем предприимчивая лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая сейчас саморекламируется как якобы сторонник вступления в НАТО, на самом деле, в реальности, а не на рекламе, сорвала 10 лет назад присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО в связи с заявлениями Тимошенко западным лидерам, что Украина «не готова к членству».

Историк напоминает, что имел место даже такой жалкий концерт, как бегство Тимошенко от генсека НАТО в Брюсселе в угоду Путину. Как следствие - война, оккупация 7% территории Украины, 10 тысяч погибших, более 50 тысяч раненых, 1,5 миллиона беженцев.
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Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

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УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПИСАЛ ШО ИЗ-ЗА ПОРОШЕНКО ПОДДЕРЖАВШЕГО КЛИНТОН ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ

УКРАИНА МНОГО ПОТЕРЯЛА ВОЕННОЙ и ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ АМЕРИКИ.

У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника" - Цензор.НЕТ 1682
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В Америке Украину поддерживают не администрации, а народ. Уже обо всем поговорили. (До Зеленского). Дело теперь не в Порошенко, а Зеленском.
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Зеби, ну можете ви порадіти гарній новині, чи обов"язково потрібно її обгидити вашими випорожненями ?
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как же предоставят .вот Шафир еще раз рот как откроет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Конгрессе США хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника"
 
 
 
 
 
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