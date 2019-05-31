 В Конгрессе США хотят расширить список вооружений, поставляемых Украине и предоставить статус "главного союзника"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.
Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.
Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления данным документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.
Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.
GOD BLESS AMERICA !
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
«За рахунок зміщення західних акцентів з Ющенка на Тимошенко відбувається непомітна для ока, але системна трансформація зовнішньополітичного вектору України.
Курс на вступ до НАТО, оголошений президентом, зазнав поразки. Дві спроби отримати План дій по членству в Альянсі протягом 2008 року провалилися. ПДЧ нереальне для України і в 2009 році - всередині України в цьому напрямку не зроблено нічого.
Близьке закінчення президентських повноважень Ющенка ознаменується тим, що на чолі України зникне провідник ідеї євроатлантичної інтеграції. Фаворити наступних виборів - Юлія Тимошенко і Віктор Янукович - є опонентами НАТО.
А єдина відмінність між Тимошенко і Януковичем в тому, що він це робить публічно, а вона - камуфлює за словесними конструкціями про те, що Україна інтегрується до "європейської системи колективної безпеки", якої насправді не існує, і яка навряд чи виникне навіть наприкінці другого терміну гіпотетичного президентства Тимошенко.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально". »
Он отмечает, что тем временем предприимчивая лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая сейчас саморекламируется как якобы сторонник вступления в НАТО, на самом деле, в реальности, а не на рекламе, сорвала 10 лет назад присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО в связи с заявлениями Тимошенко западным лидерам, что Украина «не готова к членству».
Историк напоминает, что имел место даже такой жалкий концерт, как бегство Тимошенко от генсека НАТО в Брюсселе в угоду Путину. Как следствие - война, оккупация 7% территории Украины, 10 тысяч погибших, более 50 тысяч раненых, 1,5 миллиона беженцев.
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УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПИСАЛ ШО ИЗ-ЗА ПОРОШЕНКО ПОДДЕРЖАВШЕГО КЛИНТОН ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
УКРАИНА МНОГО ПОТЕРЯЛА ВОЕННОЙ и ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ АМЕРИКИ.