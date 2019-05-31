 ЦИК образовал 199 окружных комиссий на внеочередных парламентских выборах

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

В ссобщении отмечается: "Рассмотрев соответствующие представления политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва, а также политических партий - субъектов избирательного процесса, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 г, кандидатуры от которых в состав окружных избирательных комиссий включаются по результатам жеребьевки, проведенной Комиссией 30 мая 2019 г., учитывая, что другие кандидатуры в состав ОИК являются отклоненными, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека.

Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек".

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