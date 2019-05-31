 Резонансное интервью соратника Зеленского Шефира - классическая иллюстрация проблемы нехватки коммуникации, - дипломат Яременко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украинский дипломат Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Мини-приключение с резонансом вокруг интервью г. Бориса Шефира является классической иллюстрацией проблемы нехватки коммуникации.

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Если ситуация требует реакции, а ты молчишь, то вакуум заполнят тебя и без тебя.

Когда по поводу планов по урегулированию конфликта с Россией молчит президент, молчат назначенные должностные лица, а общество (и не только украинское, но и наши друзья и враги за рубежом) стремится к знаниям, то всякое может интерпретироваться, как позиция.

Понятно, что Борис Шефир не является ни лицом, ни представителем президента Украины. Но непонятно, является ли он частью того большого и пестрого конгломерата друзей, партнеров, независимых специалистов и экспертов, ассоциировались с Зе-командой?

Поэтому пока молчит президент и члены его команды во что сказанное кем-либо, кто хоть как-то с ними пов "связаны, будет восприниматься как намек \ знак \ сигнал и тд.

Визит министров иностранных дел Германии и Франции был призван прорвать "оглушающую тишину" в Киеве вокруг мирных переговоров с Россией.

Франко-немецкую пару интересуют несколько очевидных вопросов:

- разделяет президент Зеленский мнение о том, что в вопросах установления мира не обойтись без компромиссов (частота и настойчивость продвижения темы "компромисса" европейцами часто напоминает сцену из популярного советского фильма, где иностранный посол при любой возможности восклицает "Йа, йа! Кемска волость! ")?

- считает президент Зеленский, что базой для достижения компромисса и решения "разрешения ситуации на Востоке Украины является Минские договоренности (без дипломатических уловок - подтверждение, что все в Минских договоренностях включая ненавистными большинству украинцев амнистии и тд является обязательным" обязательно для исполнения)?

- что означают на практике предвыборные обещания президента Зеленского вести переговоры с Россией?

- в чем заключается план президента Зеленского по урегулированию? В чем отличие подходов президента Зеленского от линии, проводил президент Порошенко (ага, их еще долго будут сравнивать и как бы теоретическим не выглядело это занятие - лучше все же выглядеть лучше)?

- кто является командой, которая будет реализовывать план президента Зеленского? И это не такой простой вопрос - это плохо завуалированное сомнение в способности президента Зеленского вести эти переговоры самостоятельно, а также непонимание, а кто сможет ли хотя бы иметь доверие и полномочия сделать это от имени президента?

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А за кадром остается еще больше досадных вопросов и проблем, которые тоже хотелось бы знать ответы.

Например, насколько согласованы в команде президента действия внутреннего и внешнего секторов? Ведь что-сказанное, сделанное президентом или парламентом в современных условиях неразрывно "связано с международным положением Украины.

Фактически любое решение в гуманитарной сфере затрагивает ли обязательства "Обязательства в рамках Минских договоренностей, то отношения с некоторыми соседями. Будь что сделано в экономике - отношения с МВФ и кредиторами. Будь что в сфере обороны - влияет отрицательно или положительно на готовность партнеров оказывать помощь. Так и с борьбой с коррупцией и тд.

Производная проблема - любое решение и действие надо одновременно объяснять во внутреннем и внешнем измерениях, избегая или сглаживая противоречия и конфликты. Существующая система дипломатии вполне пригодна для такой работы. МИД и действующие дипломаты не имеют опыта участия в решении проблем внутреннего развития страны (так, украинская дипломатия вполне оторвана от политических, экономических и общественных реалий страны, хотя - почему только дипломатия?).

Существующая вокруг президента команда не имеет опыта такой работы на международной арене. Методы и способы коммуникации, которые обеспечили блестящую победу на выборах, абсолютно непригодны для работы наружу в секторе межгосударственных и межправительственных коммуникаций.

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Дополнительная проблема - существование фактора "25%" - большой, организованной, скоординированной группы, спосбной критиковать любое решение и действие президента. Причем делать это профессионально, будучи хорошо обеспеченным материально, имея в лице Петра Порошенко определенный канал коммуникации на Запад (не сказать, что там одни только друзья Порошенко, но то, что его там слышат, - это бесспорно).

На внутренней арене часть либеральной публики грезит диалогом с нашими гражданами в оккупированном Донбассе (полностью игнорируя Крым) в не меньшей степени, чем пророссийские политсилы. При этом видение путей решения проблемы оккупированной территории вне призывами к странам Запада повлиять на президента Зеленского, "чтобы на оккупированных территориях выплачивали пенсии" у них нет. Проблема в том, что именно представители этого политического спектра Запад больше слышит и финансирует гранты (так, очевидно, и слышит).

Пророссийские силы в Украине Запад не слушает, но им достаточно и поддержки России. А дальше так может получиться, что в реализации некоторых "компромиссов", на которых настаивает Запад, оппозиционные пророссийские силы будут радостно подставлять президенту Зеленскому плечо. Что, конечно, будет работать некоторое время, но углубит раскол.

Все это вещи якобы и очевидны. И можно было бы не повторять их в очередной раз, если бы иметь четкие месседжи с Банковой. Отсутствие таких месседжей, а позже огромный разрыв между заявленным и совершенным, а также между желаемым и достижимым, на мой взгляд, привели к политическому краху предыдущего президента.

На правах рекламы - обращайтесь, поможем, ребята. Предыдущие решили назвать нас зрадофиламы. Последствия все знают".

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