 Резонансное интервью соратника Зеленского Шефира - классическая иллюстрация проблемы нехватки коммуникации, - дипломат Яременко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украинский дипломат Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил: "Мини-приключение с резонансом вокруг интервью г. Бориса Шефира является классической иллюстрацией проблемы нехватки коммуникации.
Если ситуация требует реакции, а ты молчишь, то вакуум заполнят тебя и без тебя.
Когда по поводу планов по урегулированию конфликта с Россией молчит президент, молчат назначенные должностные лица, а общество (и не только украинское, но и наши друзья и враги за рубежом) стремится к знаниям, то всякое может интерпретироваться, как позиция.
Понятно, что Борис Шефир не является ни лицом, ни представителем президента Украины. Но непонятно, является ли он частью того большого и пестрого конгломерата друзей, партнеров, независимых специалистов и экспертов, ассоциировались с Зе-командой?
Поэтому пока молчит президент и члены его команды во что сказанное кем-либо, кто хоть как-то с ними пов "связаны, будет восприниматься как намек \ знак \ сигнал и тд.
Визит министров иностранных дел Германии и Франции был призван прорвать "оглушающую тишину" в Киеве вокруг мирных переговоров с Россией.
Франко-немецкую пару интересуют несколько очевидных вопросов:
- разделяет президент Зеленский мнение о том, что в вопросах установления мира не обойтись без компромиссов (частота и настойчивость продвижения темы "компромисса" европейцами часто напоминает сцену из популярного советского фильма, где иностранный посол при любой возможности восклицает "Йа, йа! Кемска волость! ")?
- считает президент Зеленский, что базой для достижения компромисса и решения "разрешения ситуации на Востоке Украины является Минские договоренности (без дипломатических уловок - подтверждение, что все в Минских договоренностях включая ненавистными большинству украинцев амнистии и тд является обязательным" обязательно для исполнения)?
- что означают на практике предвыборные обещания президента Зеленского вести переговоры с Россией?
- в чем заключается план президента Зеленского по урегулированию? В чем отличие подходов президента Зеленского от линии, проводил президент Порошенко (ага, их еще долго будут сравнивать и как бы теоретическим не выглядело это занятие - лучше все же выглядеть лучше)?
- кто является командой, которая будет реализовывать план президента Зеленского? И это не такой простой вопрос - это плохо завуалированное сомнение в способности президента Зеленского вести эти переговоры самостоятельно, а также непонимание, а кто сможет ли хотя бы иметь доверие и полномочия сделать это от имени президента?
А за кадром остается еще больше досадных вопросов и проблем, которые тоже хотелось бы знать ответы.
Например, насколько согласованы в команде президента действия внутреннего и внешнего секторов? Ведь что-сказанное, сделанное президентом или парламентом в современных условиях неразрывно "связано с международным положением Украины.
Фактически любое решение в гуманитарной сфере затрагивает ли обязательства "Обязательства в рамках Минских договоренностей, то отношения с некоторыми соседями. Будь что сделано в экономике - отношения с МВФ и кредиторами. Будь что в сфере обороны - влияет отрицательно или положительно на готовность партнеров оказывать помощь. Так и с борьбой с коррупцией и тд.
Производная проблема - любое решение и действие надо одновременно объяснять во внутреннем и внешнем измерениях, избегая или сглаживая противоречия и конфликты. Существующая система дипломатии вполне пригодна для такой работы. МИД и действующие дипломаты не имеют опыта участия в решении проблем внутреннего развития страны (так, украинская дипломатия вполне оторвана от политических, экономических и общественных реалий страны, хотя - почему только дипломатия?).
Существующая вокруг президента команда не имеет опыта такой работы на международной арене. Методы и способы коммуникации, которые обеспечили блестящую победу на выборах, абсолютно непригодны для работы наружу в секторе межгосударственных и межправительственных коммуникаций.
Дополнительная проблема - существование фактора "25%" - большой, организованной, скоординированной группы, спосбной критиковать любое решение и действие президента. Причем делать это профессионально, будучи хорошо обеспеченным материально, имея в лице Петра Порошенко определенный канал коммуникации на Запад (не сказать, что там одни только друзья Порошенко, но то, что его там слышат, - это бесспорно).
На внутренней арене часть либеральной публики грезит диалогом с нашими гражданами в оккупированном Донбассе (полностью игнорируя Крым) в не меньшей степени, чем пророссийские политсилы. При этом видение путей решения проблемы оккупированной территории вне призывами к странам Запада повлиять на президента Зеленского, "чтобы на оккупированных территориях выплачивали пенсии" у них нет. Проблема в том, что именно представители этого политического спектра Запад больше слышит и финансирует гранты (так, очевидно, и слышит).
Пророссийские силы в Украине Запад не слушает, но им достаточно и поддержки России. А дальше так может получиться, что в реализации некоторых "компромиссов", на которых настаивает Запад, оппозиционные пророссийские силы будут радостно подставлять президенту Зеленскому плечо. Что, конечно, будет работать некоторое время, но углубит раскол.
Все это вещи якобы и очевидны. И можно было бы не повторять их в очередной раз, если бы иметь четкие месседжи с Банковой. Отсутствие таких месседжей, а позже огромный разрыв между заявленным и совершенным, а также между желаемым и достижимым, на мой взгляд, привели к политическому краху предыдущего президента.
На правах рекламы - обращайтесь, поможем, ребята. Предыдущие решили назвать нас зрадофиламы. Последствия все знают".
"Путин - не маньяк, а умный человек. С ним можно договориться. Закон о языке нужно отменить, это первый шаг для прекращения войны."
Неужели все это говорит друг и партнер президента Украины, спичрайтер и соавтор предвыборной программы Борис Шефир?
Нет, не волнуйтесь. Говорит и показывает Москва. А Шефир - просто ретранслирует. Потому что он же не маньяк, а умный человек.
.... продовження: https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2035006336804307?__tn__=K-R
Интересно, это уже узурпация, о которой так много говорили большевики, или пока только поссать вышел, разминается?
А вообще это гениальное и простое решение. Теперь надо просто послать нах*й Кабмин, единолично стать министром всего, а заодно главой СБУ, ГПУ, ПТУ, таможни и районного кожвендиспансера.
И с задорным криком "эгегей, ***********!" кататься по пустым коридорам на велике.
Правда, АрсенБорисыч так просто велик, тьху ты, кресло не отдаст, будет отстреливаться.
https://www.president.gov.ua/documents/1502019-26562
та призначити КОГО - це дві ВЕЛИКІ різниці..
але москалям не зрозуміти))
Й твердження що "Відмінюється і так і так" - це абсурд.. бо:
призначити стіпендію (кому) - Данилюку
призначити на посаду (кого) - Данилюка..
Абетка.. спитайте у дітей - вони цн добре розуміють, бо вчаться - на відміну від блазня та його "прахвесионалов"
злой ты какой то......
бряцаньем бубенцов она врывалась в стих !
А що ви хотіли від ЗеРО? Він нікому нічого не обіцяв!
А в масштабах 42 млн Украины - это настоящее горе
Довелося шукати український оригінал:
Міні-пригода з резонансом навколо інтерв"ю пана Бориса Шефіра є класичною ілюстрацією проблеми браку комунікації.
Якщо ситуація вимагає реакції, а ти мовчиш, то вакуум заповнять за тебе і без тебе.
Коли з приводу планів по врегулюванню конфлікту з Росією мовчить президент, мовчать призначені посадові особи, а суспільство (і не лише українське, але й наші друзі та вороги закордоном) прагне знань, то будь-що може інтерпретуватися, як позиція.
Зрозуміло, що Борис Шефір не є ні посадовою особою, ні представником президента України. Але незрозуміло, чи є він частиною того великого і строкатого конгломерату друзів, партнерів, незалежних фахівців та експертів, що асоціювалися з Зе-командою?
Тому поки мовчить президент і члени його команди будь-що сказане будь-ким, хто хоч якось з ними пов"язані, сприйматиметься як натяк\знак\сигнал і тд.
Візит міністрів закордонних справ Німеччини і Франції був покликаний прорвати "оглушающую тишину" в Києві навколо мирних переговорів з Росією.
Франко-німецьку пару цікавлять кілька очевидних питань:
- чи поділяє президент Зеленський думку про те, що в питаннях встановлення миру не обійтись без компромісів (частота і наполегливість просування теми "компромісу" європейцями часто нагадує сцену з популярного радянського фільму, де іноземний посол за будь-якої нагоди вигукує "Йа, йа! Кемська волость!")?
- чи вважає президент Зеленський, що базою для досягнення компромісу і розв"язання ситуації на Сході України є Мінські домовленості (без дипломатичних вивертів - підтвердження, що усе в Мінських домовленостях включно з ненависними більшості українців амністією і тд є обов"язковим для виконання)?
- що означають на практиці передвиборчі обіцянки президента Зеленського вести переговори з Росією?
- в чому полягає план президента Зеленського по врегулюванню? В чому відмінність підходів президента Зеленського від лінії, що проводив президент Порошенко (ага, їх ще довго порівнюватимуть і наскільки б теоретичним не виглядало це заняття - краще все ж таки виглядати краще)?
- хто є командою, яка реалізовуватиме план президента Зеленського? І це не таке просте питання - це погано завуальований сумнів у здатності президента Зеленського вести ці переговори самостійно, а також нерозуміння, а хто зможе чи хоча би матиме довіру і повноваження президента зробити це від імені президента?
А за кадром залишається ще більше прикрих питань і проблем, на які теж хотілось би знати відповіді.
Наприклад, наскільки узгоджені в команді президента дії внутрішнього і зовнішнього секторів? Адже будь що сказане, зроблене президентом чи парламентом в ******** умовах нерозривно пов"язане з міжнародним становищем України.
Фактично будь-яке рішення в гуманітарній сфері зачіпає чи то зобов"язання в рамках Мінських домовленостей, чи то відносини з деякими сусідами. Будь що зроблене в економіці - взаємини з МВФ та кредиторами. Будь що в сфері оборони - впливає негативно чи позитивно на готовність партнерів надавати допомогу. Те саме з боротьбою з корупцією і тд.
Похідна проблема - будь-яке рішення і дію треба одночасно пояснювати у внутрішньому та зовнішньому вимірах, уникаючи або згладжуючи протиріччя й конфлікти. Існуюча система дипломатії цілком непридатна для такої роботи. МЗС і діючі дипломати не мають досвіду участі у вирішенні проблем внутрішнього розвитку країни (так, українська дипломатія цілком відірвана від політичних, економічних та суспільних реалій країни, хоча - чому лише дипломатія?).
Існуюча навколо президента команда не має досвіду такої роботи на міжнародній арені. Методи і способи комунікації, що забезпечили блискучу перемогу на виборах, абсолютно непридатні для роботи назовні у секторі міждержавних та міжурядових комунікацій.
Додаткова проблема - існування фактору "25%" - великої, організованої, скоординованої групи, яка критикуватиме будь-яке рішення і дію президента. При чому робитиме це професійно, будучи добре забезпеченою матеріально, маючи в особі Петра Порошенка певний канал комунікації на Захід (не сказати, що там одні лише друзі Порошенка, але те, що його там чують, - це безперечно).
На внутрішній арені частина ліберальної публіки марить діалогом з нашими громадянами в окупованому Донбасі (цілком ігноруючи Крим) не меншою мірою, ніж проросійські політсили. При цьому бачення шляхів вирішення проблеми окупованої території поза закликами до країн Заходу вплинути на президента Зеленського, "щоб на окупованих територіях виплачували пенсії" у них немає. Проблема в тому, що саме представників цього політичного спектру Захід найбільше чує і фінансує через гранти (тому, очевидно, і чує).
Проросійські сили в Україні Захід не слухає, але їм достатньо і підтримки Росії. А далі так може вийти, що в реалізації деяких "компромісів", на яких наполягає Захід, опозиційні проросійські сили радо підставлятимуть президенту Зеленському плече. Що, звичайно, працюватиме якийсь час, але поглиблюватиме розкол.
Усе це речі ніби то й очевидні. І можна було б не повторювати їх вчергове, якби мати чіткі месиджі з Банкової. Відсутність таких месиджів, а пізніше величезний розрив між заявленим і зробленим, а також між бажаним та досяжним, як на мене, призвели до політичного краху попереднього президента.
На правах реклами - звертайтесь, допоможемо, хлопці. Попередні вирішили назвати нас зрадофілами. Наслідки всі знають.
шерифашефира
«Брат заместителя» - это не политика руководителя государства
Так что зря пыжились
Обыкновенная хупца
1. Ви шукаєте раціональні пояснення безладу збіговиська шоуменів.
2. Зіц-президент і його зекоманда на утриманні.
ПМ: Вам заважає досвід і професіоналізм, як не дивно.
Ротердам-0
Перестать стрелять-0..Зато паржом..