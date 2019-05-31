 Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.
Напоминаем, 31 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов СНБО, посвященное энергетической безопасности.
до речі - вже добу гуляє цей аудіофайл , а ЦН , чомусь вперто "не помічає" такий зашквар !
Отож.
Вот-вот, исключите его из состава СНБО
Они воруют за родину #Дубинскийзашкваривает
а может "судя по фото приглашали, но не не пришел"? Или с какой стороны на фото смотреть, чтобы сделать вывод?
сама пресс-секретарь Луценко судит о том что его не пригласили, по фото
А спросить у патрона нельзя?
🤗