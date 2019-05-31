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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7507) СНБО (3203) Сарган (344)

 Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на заседание Совета национальной безопасности и обороны, хотя он является членом СНБО.

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое заседание обновленного СНБО будет посвящено ситуации на Донбассе, сегодня был новый формат - совещание, - Данилюк

Напоминаем, 31 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов СНБО, посвященное энергетической безопасности.

Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130035
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть напьется, если с утра ещё трезв.
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випередили - теж хотів посилання на цей блог дати ...))
до речі - вже добу гуляє цей аудіофайл , а ЦН , чомусь вперто "не помічає" такий зашквар !
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У вас презЕдент не может даже в баночку посцять...
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Правильно,пусть бьёт дирочки в кружке ... Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 107
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Ну тебе виднее что и где сверлить - спец Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 5665
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Комсомолец,потом Украина без чучмы,потом на все экраны чучму целовал,потом херпрокурор с нарушением полным конституции.Логичный финал.Ну и назад с кружкой,не за горами,только теперь уже без амнистий.
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Да тут, скорее всего, другая причина, почему его не пригласили. Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 1665
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випередили - теж хотів посилання на цей блог дати ...))
до речі - вже добу гуляє цей аудіофайл , а ЦН , чомусь вперто "не помічає" такий зашквар !
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навпаки , хай буде ! Може і редактори , нарешті , побачать і зроблять тему ..))
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Почему на Цензоре должны постить ваши кремлёвские убогие фейки??
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"откровения" пашинского "убогие фейки"????))))))))))))))))))закрой глаза и заткни уши...и рот закрой)))))))))))
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Не. Ну плешивый мог иметь ввиду, что пассивный гомосексуалист в плохом смысле. Как ругательство в плане Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 5006
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А хто запрошує на міжсобойчих шпиьонів?

Отож.
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Его на мероприятия приглашать нельзя - он потом по пьяни все журналистам расскажет перекрутив и перепутов. Пьяный Луценко языку не хозяин! Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 243
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А с такого ракурса жинка тысячолиття и ничо так
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Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.Источник: https://censor.net.ua/n3130035

Вот-вот, исключите его из состава СНБО
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кому теперь нужен кум без образования бывшего президента, разве что его жене, а то ей сложно будет найти замену)
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ай-я-яй, как же так, стукача не пригласили Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 1005 пусть выпьет с горя и расскажет о том, как космические корабли бороздят театр
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мелкое зрадозлорадство Луценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 6696
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Ніхто не хоче там меблю поміняти? Старовинні комоди по колу, і кожному комоду по члену на старовинному стільці. Як в ті комоди можна щось крім трусів покласти?
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Его надо не в снбо приглашать,а в сизо.Пора уже.
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А почему его в СИЗО, а Юлю нет. Её кстати тоже незаконно выпустили без решения суда. По закону ей ещё срок мотать и мотать. преЗЕдент обещал придерживаца закона.
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тобто , ти стверджуєш - що соєва Свинка всі 5 років , разом з Луциком , порушувала закон і не бажала садити Юльку ?
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Выходит что так. Но преЗЕдент же не такой как Петя, он честный, он исправит нарушения закона и посадит Юлю назад в тюрьму.
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Югика честно выпустили из тюрьмы - его помиловал Янукович. Так шо гавкай только на Йульку Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 4481
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Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 4697 Ты ей так сапоги зализал что даже как то неудобно на неё такую красивую гавкать, с блестящими сапогами
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А что кстати за аргумент "не пригласили судя по фото"
а может "судя по фото приглашали, но не не пришел"? Или с какой стороны на фото смотреть, чтобы сделать вывод?
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я не могу Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 634
сама пресс-секретарь Луценко судит о том что его не пригласили, по фото
А спросить у патрона нельзя? Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 634
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Приедь с германий и лично проверь, тебе от туда наверно плохо видно
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Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - написала Сарган.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130035 - звісно , що буде виправлена - та і Лариска вже сама знає , що скоро стане безробітною ! Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 6453
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Ты тут обещал что минстець распустят и порохоботы будут безработными и вообще в тюрьму сядут. ..КОгда уже наконец то? А то я жду не дождусь. Ты сначала говорил про 21 апреля, потом начал говорить про 20 мая..сейчас вообще что то притих. Кстати когда Петя в Ростов побежит, ты не в курсе? Ато должен был ещё 21 апреля збежать. Ну когда уже?? А порохоботов когда в тюрьму?? Ну скольок можно ждать. Булаву давно дали, а дела ноль.
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ти можеш здатися сам , не чекаючи - зізнання про роботу на шкоду України може бути (а може і не бути...) зараховане , як пом'якшувальна обставина
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Значит надо самому здаваца, выходит что ЗЕкловун ничего делать не будет. Подожди так Пете тоже самому здаваца? И всем порохоботам тоже самим здаваца?? А если не здадуца то что клоун сделает??
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Украина - парламентско-президентская республика и ваш минстець управляется Продавцом труселей, а не Клованом. Стыдоба этого не знать, порохобот
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А чего тогда все зебики визжали что 21 апреля конец минстецю и порохоботам? Значит вы балаболки.
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Твоя хвигура ничтожна настолько, что никому не интересно даже наступить, чтобы панцирь хрупнул. Давят кого виднее.
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Спроси у них, порохобот. А сам почитай на досуге Конституцию и бюджетный кодекс. За свою миску помоев ты можешь не беспокоиться по крайней мере до создания новой коалиции
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А что же оно трепалось ,что сядут на нары все коррупционеры ,? Оно ,что уже прокурор.Не надо пудрить мозги людям ,если говориш без мозгов !! Хотя у ЗЕбилов это от природы!!
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югу пригласят сокамерники под шконку, не волнуйся
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Зєдебілам хочу пояснити одну важливу річ, яіку вони власними залишками розуму, напевно, не в змозі допетрати...Антагонізм і безвихідь ситуації в тому, що гарант Конституції та законності в державі,- сам відверто ЧХАЄ на них на очах у всього народу, порушуючи їх майже не кожного дня...Перед цим заявивши, що він нічого не обіцяв і нічого і нікому не винен, окрім своєї родини...Питання: на ЩО може розраховувати кожен окремо від такого "гаранта" при порушенні його власних прав? Крім відвертого хамства НІЧОГО не виходить від псевдоголобородька, який під час війни скакає в лізі сміху, жере шаурму, замість того, щоб займатися державними справами,- тобто, своїми прямими обов'язками, на які його і обрала більшість виборців...На сьогодні майже 850 мільонів грн. ВЖЕ заборгованість по зарплатні тільки перед прикордонииками...МВФ поїхало, не надавши натяку на можливий черговий транш...КУДИ котиться держава ? А ДЕ ж обіцяна зарплатня в 4 тисячі баксів вчителям?...Чи є ще ті, хто вірить цьому брехуну?
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Косюка ему на общею шконку . А сверху ляшко ..
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Как только ГПУ исправит "досадную ошибку"ГПУ в лице Л.Сарган и её шефа, с открытием дела по "теракту" против Дейлея,вернут депортированного в РФ добровольца из Ингушетии-живым и Невредимым,тада его и пригласят-в последний раз.Взамен за ингуша могут отправить Енина-там ему рады.
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Кстати, историю с экстрадированным парнем Свыни как то тихо спустили на тормозах и похоронили
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пашинский ____________"…) Я могу сколько угодно, условно говоря, говорить что Луценко - пассивный гомосексуалист и пора бы уже его у**ать. Но при этом я понимаю, что в какие-то такие важные моменты никуда он, с*ка, не денется и все равно он будет стоять рядом.")))))))))))))))))))))))))))))))))))
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А он что обиделся? Пятница вечер - это ж бухнуть можно!..
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А что там югіку делать, если даже выпить не с кем?
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Пять слов и в каждом ошибка Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 530 Не пались, щиро-костромской Луценка не запросили на перше засідання РНБО, хоча зі складу його не виключено, - прес-секретар генпрокурора Сарган - Цензор.НЕТ 1911
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Ужгородский 25 лет, я ему завидую, ням ням, только я не могу каждый день
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко не пригласили на первое заседание СНБО, хотя из состава он не исключен, - пресс-секретарь генпрокурора Сарган
 
 
 
 
 
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