 Надеемся, что Рада примет закон об отзыве нардепов, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы предлагали и предлагаем закон об отзыве народного депутата. Я очень надеюсь, что этот закон все-таки будет разработан и все-таки принят в парламенте", - сказал он в ток-шоу на телеканале "112.Украина" в пятницу вечером, комментируя озвученный в эфире тезис о том, что нардепы не ходят на работу, за что не несут никакой ответственности, и как следствие, работа парламента не изменится в случае сокращения числа народных депутатов, а расходы на содержание депутатского корпуса снизятся.
"Когда у нас избиралось 450 депутатов, у нас на тот момент страна была гораздо больше (по числу проживающих в Украине граждан). Сегодня мы понимаем, что многие уехали, многих уже просто нет. И, наверное, и такого количества народных депутатов может не быть, можно и поменьше … Но основная проблема даже не в количестве, которое можно уменьшить, а в качестве. Потому что тут не столько количество народных депутатов, которое теоретически может быть в этой Раде, а беспокоит то количество депутатов, которое ходят на эту работу", - сказал глава "Слуги народа".
Разумков полностью поддержал озвученный перед этим в эфире ток-шоу телезрителем тезис о том, что "Если ты не ходишь на работу – тебя уволят".
"Вы (граждане Украины), как работодатель, народного депутата уволить не можете. Вам надо ждать пять лет (срок, на который избирается созыв Верховной Рады – ИФ). Вообще классная работа: ты берешь на работу сотрудника, через два месяца понимаешь, что он вообще не такой, как тебе надо было, не выполняет те обещания, которые тебе давал, на работу не ходит, зарплату получает, голосует за соседа, а ты его уволить не можешь. Поэтому ты должен ждать пять лет, чтобы потом его выгнать, в лучшем случае", - отметил политик.
Отозвать депутата при закрытых списказ не возможно....по той простой причине...что за конкретного депутат не голосуют...голосуют ща партию...
Отозвать можно только можаритарщика...
Так что там зебильная комвнда наваяла？
🤗
Через 1,5 місяці отримаєте нову Раду де вас буде 73% і усе приймете.
Спамери фуєві
ТАК ЧТО ИМ ТЕПЕРЬ ВЫГОДНО, чтобы КС отменил выборы. 😀😀😀
Конституция Соединенных Штатов устанавливает строгие требования к отстранению действующего президента из-за преступлений, связанных с «изменой, взяточничеством или другими тяжкими преступлениями и проступками», и процессом, требующим согласия как палаты, так и двух третей Сената.
К примеру же о депутатской неприкосновенности здесь:
Парламентский иммунитет представляет собой систему, в которой членам парламента или законодательного органа предоставляется частичный иммунитет от судебного преследования. Прежде чем преследовать в судебном порядке, необходимо, чтобы иммунитет был отменен, как правило, вышестоящим судом или самим парламентом.
Итог-Президент-это круто,а депутат-служака общества!
Это не так дорого.
ТОЛКУ С НИХ ВСЕ РАВНО НИКАКОГО А ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАСХОД БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА НИХ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ.
Во власть ворвалось уголовное быдло, и оно пытается установить фашистский режим.
Характерные признаки.
1. Попытки отменить депутатскую неприкосновенность. Это полностью уничтожает фундамент демократии: разделение власти на три независимые ветви: исполнительную, законодательную и судебную. Рада, в которой можно арестовать любого депутата, становится ручным резиновым штампом.
2. Срочная замена областных руководителей СБУ. Очевидно, задачей новых начальников будет организация массовых арестов патриотов; другого смысла такой ураган не имеет. Поэтому готовьтесь к тому что за вами в четыре утра приедет воронок.
3. Массированная кампания дезинформации и клеветы в адрес предыдущих руководителей государства.
Той мирной Украины, которую вы знали, больше не будет. У днепровско-криворожской банды жуткий цейтнот - они должны успеть установить тотальную диктатуру до того как гривна рухнет и начнутся гражданские волнения.