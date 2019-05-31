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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2682) Гройсман (4758)

 Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может быть дополнена новыми требованиями.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя пребывание миссии МВФ в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Международный валютный фонд заявил, что они готовы сотрудничать с Украиной. Я думаю, что будет программа дополнена серьезными вопросами для реализации Украиной. Я считаю, что та программа, которую мы выполняли, она была оптимальной и достаточно эффективной, но досрочные выборы фактически нас остановили", - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что у Украины сейчас нет другой альтернативы, кроме продолжения сотрудничества с Фондом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк

"Мы не можем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами, не пользуясь поддержкой международных организаций, в том числе – МВФ. Нравится нам это или нет – это вынужденные действия", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3130033
 
   
 Топ комментарии
 
У Украины нету альтернативы мвф ,но у топ чиновников зп больше ,чем в европе.Смех да и только.
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- Сарочка, ви таки в восьмой раз вернулись к своему мужу?
- Жора, ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, у этого идиёта тут же появляются деньги! Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3444
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Могут потребовать чтобы Зеленский ездил на велосипеде....
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а порох в автозаке.
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Та пожалуйста...
А чё за медведчука не вспомнил?
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Да твой Пэдря Медведчука за паребрик не выбросил, наоборот уважал и пользовал в минских перемириях.
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Что то от тебя не было слышно криков возмущения когда Петя пользовал медведчука, посмотрим как ЗЕкоманда будет его пользовать или медведчук её...
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то есть ты зуб даешь что зе его выкинет?))) интересно за что? только с юридической точки зрения а не ботовской
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Выход нашли, петицию составили чтобы отправить Медведчука послом в КНДР, но ЗЕкоманда ещё не определилась ...
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1.прекратить цирк
2.уволить клоуна.
3.отправить беню на єкскурсию в сша
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Боюсь что тогда они выбирут президентом директора зоопарка ...
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Боюсь что Парубий будет уже после директора морга ..
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А кого поставить? Мальдивского оффшорника? Нет уж.
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Порошенко - Зеленському: А хто зараз заробляє на війні?
Порошенко нагадав висловлювання оточення Зеленського про те, що війни не було б, якби на ній не заробляли політики
На з'їзді партії «Європейська стратегія» Петро Порошенко нагадав розповсюджену під час президентської кампанії тезу, що «влада заробляє на війні». Сьогодні ж влада інша, а війна продовжується, відмітив Порошенко.
«Однією з найбрудніших виборчих технологій було поширення відвертої брехні про те, що війна не тому, що її генерує Путін, а що хтось на ній заробляє. Обстріли тривають, українці гинуть. В мене питання - а хто заробляє тепер?» - запитав Порошенко під час виступу перед однопартійцями.
«А може час нарешті назвати брехню брехнею, в тому числі і представникам ЗМІ? А може прийшов час назвати правду правдою і не реалізовувати сценарій інформаційної війни?», - поставив риторичне питання п'ятий президент.
Він відмітив, що нашим захисникам важливо знати, що їм не вдарять в спину, і ніхто не оголосить їх «карателями».
«І це не вигадки. Проти мене як верховного головнокомандувача порушена кримінальна справа за те, що в 2014 році віддав наказ про контрнаступ, внаслідок якого ми звільнили дві третини Донбасу», - зауважив Порошенко.
Нагадаємо, в опублікованому 30 травня інтерв'ю співвласник «Кварталу 95» і один із авторів передвиборчої програми Зеленського Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову на радіо та телебаченні треба міняти, а закон про мову скасувати. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/poroshenko-zelenskomu-a-hto-zaraz-zaroblyaje-na-viyni-598366.html?fbclid=IwAR1KHstnk4iTuEDGWmMYfF-2WAyDS3di21VjfSvu3I5YqHPalUzX7oAeMrk
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Думаю что это будет Юля, у нее каждый год новое лицо...
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99% что так, ведь Коломойский спонсировал и Зеленского и Тимошенко.. прошел Зеленский в презы, значит Тимошенко автоматом будет премьером.. судя по тому как старая Юля лижет анус молодому Вове то будет точно премьером
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Молодому Вове Юля лижет анус а медведчук его смазывает...
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Гнать Вас в шею -- сидите нихера не делаете !!! Досрочные выборы вынужденна мера из за Вас мудозвонов Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2913
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Тоесть требование поднять цены на газ в 10!!! раз и поднять пенсионный возраст до 65 ето еще не предел?
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пусть поднимает хоть в 20 - какая разница сколько не платить
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Так хорошо бы если бы у нас была демократия и был право выбора платить или не платить и платить ли взносы в пенсионный фонд если у нас половина населения не доживает до пенсии. А то у нас называют демократией только право выбора позы в которой рабов *бут.
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У Украины нету альтернативы мвф ,но у топ чиновников зп больше ,чем в европе.Смех да и только.
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конечно есть - я уже приводил - раскулачив одного ***** и его семейку - зватит оплатить долги и хватит ещё купить мвф - свинарчуками полирнуть ))
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МВФ напуган клоунами и их хозяином коломойским, но по большому счету элитой нации 73%
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Таки да. Шо може зробити секта-73 завтра невідомо, бо вона непередбачувана.
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- Сарочка, ви таки в восьмой раз вернулись к своему мужу?
- Жора, ну шо я могу поделать? Как только я ухожу от него, у этого идиёта тут же появляются деньги! Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3444
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- прикинь, сегодня прокололся. утром оставил на тумбочке жене 100 баксов..
- а она?
- взяла...
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МВФ сделает украинцев ещё беднее из-за ихней прихоти.
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В чем эффективность? Ну, затыкаются дыры старых долгов, новыми долгами, и все.
Эффективность, это когда деньги взятые в долг позволяют не только вернуть сам долг, но и принести прибыль для дальнейшего развития.
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Сначала у Петра Алексеевича был приход мысли и он начал раздавать ордена и генералов. Теперь у гройсмана мысли появились. Титаник все же тонет.
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А вы шо думали можно взять денег у серьезных дядей а потом сказать мы решили объявить дефолт ? 😂😂😂😂😂 Вазелин в голове это беда
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вчера один политолог рассказал суть программы, деньги даем вам, а чем отдавать будете?ведь отдавать надо с роста экономики, можно сократить коррупцию, теневые схемы, но нет сказали Гройсманы, есть у народа деньги в закромах, вытащим их тарифами, падением курса и низкими пенсиями.
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Когда уже эта барыжная гнида исчезнет из украинской политики?!
Обворовался, обосрался, замазался в грязных схемах... но вгрызся зубами в державное корыто и не оторвать этого паразита!!!
Видимо отрывать придется по частям его тела, как того клеща...
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Эта гнида ещё смеет свой поганый рот открывать ...
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Більше половини кредитів МВФ розсовано по карманах олігархів - Фірташа, Ахметова, Порошенка, Медведчука, Пінчука і т.д. Кому воно втирає ото все? Мажорний синок завбазару.
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бульканье гройсмана уже никто не слушает, но он продолжаешь нести чушь похлопывая себе по щекам ушами Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3510
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А ведь реально в Украине "типаЫлита" глупые люди. Я не говорю что они ушлые или хитрые, они реально глупые
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я бы сказал жадные, за копейку мать родную продадут, последнюю розетку выдернут Програма МВФ для України може бути доповнена "серйозними" вимогами, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8682
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самое страшное это даже не косимческая цена на газ (хотя для меня - таки да...страшно)
а для ылит всех мастей и "новостей" это борьба с коррупцией, казнокрадством и незаконным обогащением (плюс с выводом денежек в закордонные офшоры и слепые трасты), накоплением налички под матрасами и недвижимости гроздьями, земли - гектарами...
ибо как-то странно в стране по уши в долгах и с нетерпением наркомана ждущей следующую дозу-транш...как грибы после дождя растет количество долларовых миллионеров и не сокращается количество чиновников-лакеев-обслуги...а производство то как бы не очень.. а лес кругляк и янтарь как бы не бесконечны...(это частности)..и хитрый дефолт на горизонте)))
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Я считаю, что та программа, которую мы выполняли, она была оптимальной и достаточно эффективной, но досрочные выборы фактически нас остановили

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ГРОЙЦМАН!!! ВАШЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ ШОБЛЕ МВФ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ УЖЕ НЕ ДАВАЛ ДЕНЕГ

ТАК О КАКОЙ ТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕШЬ РЕЧЬ?

ИМЕННО ПО ПРИЧИНЕ НЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МВФ ОСТАНОВИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАШЕЙ ВОРОВСКОЙ ШОБЛОЙ

ВАШЕ ВРЕМЯ - ПРОШЛО!!!

А ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ - ЭТО УЖЕ НЕ ВАШЕ ВРЕМЯ!!!

ПРОСТО ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ВАША ШОБЛА ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ВЛАСТИ.
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мы полностью это потдерживаем. но не нужно так громко кричать капс локом.
нужно просто было написать гнойную собаку и свиновальцманяку на гилляку.
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А этот куй тут при чем - уже в МВФ на работу пристроилсо?
Требования, судя по всему, тоже традиционные: "нэ чипай мойых хлопцив"...
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Грося ! Пилите арбузы , они золотые .
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Я, конечно, знал, что Гройсман еврей, но чтобы до такой степени ...
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Крутанем мы тебя , Косюка , Ахметова . Фирташа , Порося , Бойко . Нам еще валютный фоннд должен будет .
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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