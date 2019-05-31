 Кабмин на следующем заседании примет необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля, - Гройсман

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все те предприятия, государственные компании, которые имеют к этому отношение (рыкну электроэнергии - Ред.) сегодня абсолютно поняли, что они должны это сделать, и это будет сделано… Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал премьер.
По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Тут закон нам дает возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он.
Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности, а для этого, по его мнению, нужны соответствующие решения правительства и регулятора.
"Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - подчеркнул Гройсман.
Непонятно какой тут может быть рынок, если у монополиста ахметова все в руках.
О Налоговый кодекс яныка.....
Все говорят что он плохой - а легитивный и Ко - что все вы враги и контрабандисты и ничего не понимаете...
И законы пети про ментов - когда хотели им прав отсыпать - типа подчиняйся потом возмущайся.... обыски когда захочу....
Хоть кто то на этом рынке купил газ дешевле чем он раньше стоил?
- Каждый быть стратегом рад, получив пинок под зад!
🤗
когда пером в бок, это стратегия.
А если цена вырастет, то я иду на выборы чтобы боротся за понижение цены! 😷
2 - чому ж цей "запуск" не було зроблено впродовж 5-и років ..?
П.С - відключення світла в грудні 2014 , сподіваюсь , ще не забули ?