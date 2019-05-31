 ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы в мажоритарных округах

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Рассмотрев поданные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты, а именно: Мисирука А.Н. - в округе №21, Бабенко А.В. - в округе №33, Кривохатько В.В. - в округе №82, Карплюка В.А. - в округе №95, Здоровця А.Н. - в округе №97, Климова Л.М. - в округе №137, Тесаловского О.Б. - в округе №174, Супруненко О.И. - в округе № 216, Радько Е.А. - в округе №218.

Таким образом, по состоянию на 31 мая ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в порядке самовыдвижения.

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Вадим Кривохатько, Леонид Климов и Александр Супруненко являются действующими народными депутатами, Владимр Карплюк - бывший мэр Ирпеня (Киевская область).