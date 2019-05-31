EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  578  51
Все про:Франция (2069) Дриан (7)

 Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал министр журналистам возле здания АП после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не хотим выслушивать поучения от диктатора", - глава МИД Франции ответил на критику Кадырова из-за чеченского террориста

Источник: https://censor.net.ua/n3130028
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перемен требуют наши сердца
Пусть даже через 100 веков в страну не дураков а гениев
Как то так
 показать весь комментарий
 
 
красивый город..где раньше жили французы..
 показать весь комментарий
 
 
- Хочу в Париж... Опять хочу в Париж...
- А что, уже был?
- Не, уже хотел.
 показать весь комментарий
 
 
І ще є вислів "увидеть Париж и умереть"... Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан - Цензор.НЕТ 7060
Експромтом склалося:

вован поспорил с друганами
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Шаурмы похавать? Там больше по круасанам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нажертися шаурми на Монмартрі. Романтично. Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 2794
 показать весь комментарий
 
 
В Голландію нехай їде. Там щось почали підозрювати.

"Власти Малайзии требуют доказательств того, что Россия несет ответственность за трагедию рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сообщает Malay Mail.

По его словам, Малайзия согласилась с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена ​​в Украине", - отметил он.
Премьер считает, что Малайзия должна быть вовлечена в исследование черного ящика, поскольку самолет принадлежит Малайзии, там были пассажиры этой страны."
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Просто щиро зневажаю цього ЗЕленого одноразового предмета Игрь Валерича)Э))
И його лупоглазу РАПУШУ Разумкова)))
 показать весь комментарий
 
 
Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан. Источник: https://censor.net.ua/n3130028

Европа становится ближе Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 6666
 показать весь комментарий
 
 
Що так? Про голодомор пожартуй, або про порноакторку!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
На велосипеде?
 показать весь комментарий
 
 
ви така витончена.
Може краще про шашлик?
 показать весь комментарий
 
В украине в моде шаурма на заправке янека
Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 5705
 показать весь комментарий
 
 
І шо?? Хоч чорта лисого. Це найкраще кафе с шаурмою і кавою. Доволі відоме і популярне.Вам би не завадило хоча б спуститися з небес де ви там обітаєте, на землю і вимагати від вашого клептомана закрити його ще 5 років потому якщо ви так ненавидите яника.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а как будет шаурма по французски (ц) Зеленский Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 3541
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Диснейленд поедет) Опыта набираться.
 показать весь комментарий
 
 
А прикольно істерикують порохососіки........... Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 7560

Сьйозь такеє, манєні? Соплики вже аж по долівці тягаємо?
Це лише початок, ублюдки - готуйтесь.
 показать весь комментарий
 
 
Неужели им еще платят? Или жить без перемен им нравится?
 показать весь комментарий
 
гугля прекладач Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 3080 не треба кацап у мову ти вже налажал як твій братушке в сірія Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 3080 Там йому секір башка робили гуглю у руки Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 9988
 показать весь комментарий
 
Порохоботам і тут щось не подобається. А Володя молодець. Добре взявся до справи. Не даремно у сої пукани тріщать Зеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан - Цензор.НЕТ 445
 показать весь комментарий
 
 
Кто куда,Вова в Париж а Петро в Липецк,чувствуете разницу,порохососы?
 показать весь комментарий
 
 
так хочу його бачити на святі дня Д хоча Вовочка за цей день не знае бо у ного ділд с 42гго року призваний криоврізьким военкомом з окупації Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан - Цензор.НЕТ 1048
 показать весь комментарий
 
странно, такое хлебное место для порохоботов и так жидо гадят...
 показать весь комментарий
 
 
пацаны кто в курсе ? прошла информация что петя вывозит вещи с пятого на рыбальском а в его особняке на козынке проводят обыск . кто что слышал?
 показать весь комментарий
 
да я без всяких глупых намеков . просто спросил .
 показать весь комментарий
 
Так что выходит минстець работает полным ходом? ты ж визжал что Петя в Ростов убежит, а порохоботы будут в тюрьме, минстець ликвидируют ещё 21 апреля. Или ты просто так трепался . Какой минстець 31 мая ??
 показать весь комментарий
 
Увидеть Париж...и умереть...
Ну пусть будет так....аминь..😀
 показать весь комментарий
 
 
Буквально одночасно написав вище (експромтом склалося):

вован поспорил с друганами
что он умрёт узрев париж
увидел застрелился ****
пари ж
 показать весь комментарий
 
не знаю как в Париже умереть, но шаурмой можно отравица на смерть - случаев полно.
 показать весь комментарий
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=567084850362512&id=100011830050778Зеленський найближчим часом планує відвідати Париж, - глава МЗС Франції Дріан - Цензор.НЕТ 471Helgi Sharp з Ol Sharp.
поскольку времени немного
я вкратце матом объясню
(редко даю инсайды, но если даю, стараюсь их перепроверять)
* * *
Паника - наше всё...
Вы думаете, для чего приезжали вчера в Украину респектабельные и с иголочки министры двух крупнейших европейских держав?Для чего целая делегация экспертов МВФ и ВБ в течение нескольких дней "светилась" в АП и других локациях?Чтобы посмеяться над рубашонкой Зе-Ленина с закатанными рукавами и его пацанами? Ну, это, конечно, тоже, но неоглашаемо главной целью мозгоправства был... "Приват".Да-да, не украинско-российская война, не санкции против Кремля, не новый политический расклад в Украине, не перевод "Сватов" на язык суахили, а именно судьба этой структуры.Ибо "Приват" - почти половина финансовой системы Украины (на сегодня там обязательств перед физическими и юридическими лицами на 220 млрд грн), независимо от того, в чьих он руках. Рухнет он - как домино посыплется всё остальное. Мы не Греция, где ЕС с большим трудом и континентальными потрясениями, но залатал создавшуюся прореху у самого себя - а ведь Греция в четыре раза меньше Украины, и у неё общая с Европой валюта.Одним словом, это не внутриукраинская проблема. Падёт "Приват" или будет объявлен дефолт - волна финансово-экономической нестабильности, эмигрантов и оружия хлынет в Европу, а Эрэфия быстренько захапает ту часть Украины, которую будет в состоянии поглотить экономически. ТАМ это поняли гораздо быстрее, чем ЗДЕСЬ.Именно поэтому МВФ, ВБ, Госдеп и ЕС в последние дни усиленно вправляли мозги вновь избранному президенту с главным посылом: мы закроем глаза, если ты поставишь раком свою челядь и весь продажный судейский корпус, но если пойдёшь на поводу у И. В. в его хотелках по возврату "Привата" и дефолту, пожалеешь о том дне, когда был зачат своими родителями. Мы понимаем, что ты ему (К) обязан и его боишься, но мы сделаем так, чтобы нас ты боялся больше.В качестве возможных мер воздействия рассматривались варианты от выхода дела ФБР против К на качественно новый уровень до драконовских санкций в отношении ВСЕГО бизнес-окружения Зе и его лично. В качестве первой степени воздействия - далее по ситуации.Этот же источник утверждает, что Зе уже звонил К и провёл с ним долгий разговор на повышенных тонах, в котором обсуждались новые диспозиции сторон с учётом выдвинутых ультиматумов. Кстати, сошлись на том, что к появлению этих ультиматумов в значительной степени приложил руку... Порошенко - как без него? На повышенных тонах поговорил он и со старшим Шефиром после его мерзкого антиукраинского интервью - типа, иногда лучше жевать, чем говорить.Я думаю, нынешний гарант немного не так представлял себе начало своего президентства, но с учётом начавшегося рейдерства страны и превращения её в АО "Бенин квартал", начали подключаться имеющиеся предохранители, в том числе - внешние.Тягаться с ними кишка тонка, ибо он прекрасно понимает - босс в любой момент может сдрыснуть в Израиль или какую-нибудь Патагонию (если не сядет в США), рейтинг уйдёт под плинтус, у друзей культурно отожмут бизнес, а разгребать всё это придётся в одиночку, ибо даже Богдан сбежит к какому-нибудь новому хозяину.Понял ли всё это наш герой? Надеюсь, понял... По-крайней мере, по дефолту и "Привату" я негативного развития событий пока не ожидаю. Ибо пацану (или чуваку - как ему больше нравится) более сильные игроки дали понять: им пофиг, сколько процентов лохотрата надели на него корону - они в состоянии сшибить веслом эту корону в считанные месяцы.
 показать весь комментарий
 
 
На сей раз эйфелева башня упадёт... его посещение не остаётся бесследным!
 показать весь комментарий
 
А вот новости из мира животных

Экс-замглавы администрации
президента Виктора Януковича,
юриста Андрей Портнов
опубликовал в сети разговор-
компромат главы
парламентского Комитета
парламента по нацбезопаности
Сергея Пашинского. Об этом он
написал в своем Телеграм-
канале.
При этом за "аудиофайл и
хорошую работу" он поблагодарил
главу СБУ Василия Грицака.
Как сообщил Портнов, в разговоре
прекрасно всё - "как кормил с
руки депутатов, назначал
начальников полиции,
бесстрашно оскорблял и давал
задания главе НАБУ".
"Немного непонятно, почему
называет Посла проституткой и
Генерального прокурора
гомосексуалистом, но это видимо
издержки производства или такая
благодарность за закрытие
уголовного дела о стрельбе
Пашинского в киевского
прохожего", - добавил юрист
и опубликовал ссылку на разговор .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в ближайшее время планирует посетить Париж, - глава МИД Франции Дриан
 
 
 
 
 
 вверх