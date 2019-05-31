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 Политика Украины
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Все про:Климкин (2186) Трехсторонняя контактная группа (92)

 На следующей неделе Зеленский представит новую команду Украины в ТКГ, - Климкин

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе назначит представителей Украины в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Минская площадка обновит свою работу. Насколько я понимаю, это произойдет 5 июня. Будет назначена новая команда, она будет, соответственно, представлена на следующей неделе. Поскольку это будет делать президент, я не буду этого делать. Там увидите некоторые знакомые лица и некоторые, возможно, новые", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске

Климкин добавил, что, по его мнению, Зеленский понимает масштабы вызовов со стороны России. "Из тех разговоров, что я имел с новым президентом, я вижу, что есть понимание масштаба этих вызовов. Есть ли понимание детальное, что и когда делать, этого я, конечно, не могу сказать", - сказал глава МИД.

Напомним, 19 мая представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявил о прекращении своей деятельность в это органе. Также покинула должность в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Также читайте: Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук

Источник: https://censor.net.ua/n3130027
 
 
 Топ комментарии
 
Сподіваюсь - мертведчук вже ніколи не буде представляти інтереси України..
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Сподіваюсь що ідіотів на зразок чугункіна - в ній не буде.
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Сподіваюсь - мертведчук вже ніколи не буде представляти інтереси України..
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"а вот это попробуйте..."(с).с ****** советовались?
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я всегда считал, что он представлял интересы залесья
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Не зомбированый, не фанат. Но значок Зе!команды прицепил. Потеряли проФФесионала, а ведь он предлагал ложить асфальт толще и ровнее. Жаль, что не нашлось места. На следующей неделе Зеленский представит новую команду Украины в ТКГ, - Климкин - Цензор.НЕТ 9322
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лайк за слово Демонтаж. давно пора уничтожить СОВОК. который и тормозит развитие преследуя лишь одну цель - незаконное обогащение. в следствии чего агрессия и нищета.
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Теперь понятно, на чью мельницу льют воду порошкопетики. Коломойский скупил у Порошка всю троллеферму.
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Знову прочитав ТГК.
І знаєте... В контексті Зе воно якось органічніше
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Новая команда должна состоять из НОВЫХ ПОЛИТИКОВ !!!
Старых - следствие, суд, тюрьма с конфискацией )
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Назовите, пожалуйста, имена новых профессионалов назначенных Зеленым. А назнчить первым замом СБУ своего кореша и офшорника Ваню Баканова это что?.
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Наверное, Борис Шефир точно будет в её составе. Уж этот имбецил знает о войне на Донбассе всё!
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Ну это очень спорный вывод я бы сказал он 100% олигофен 😂😂😂
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ылитка, до вас ещё не дошло, что над вами издеваются? Беня начал, остальные подхватили)) а реально, Зеля пока не накосячил нигде.
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ну разве что кроме ежедневного преступания требований законов и Конституции...
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наверное, только так и надо, чтобы снести существующую систему.
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То може ну її накуй Конституцію? Дике поле, батька Махно, гуляй рваніна?
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да фиг там...какой махно?у махно хоть ошибочная-но идеология была.а они хотят как матросня в 1917-баб,вотки и наркоты.и шоб вкусно пожрать отжатое и поделенное.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа следующей неделе Зеленский представит новую команду Украины в ТКГ, - Климкин
 
 
 
 
 
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