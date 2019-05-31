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 В ходе испытания катеров "Кентавр" обнаружено несоответствие максимальной скорости заявленным характеристикам

В ходе испытания десантно-штурмовых катеров проекта 58503 шифр "Кентавр-ЛК" было выявлено несоответствие максимальной скорости к заявленным техническим характеристикам показателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет об этом сообщает Украинский милитаристский портал

Кроме того был выявлен ряд других несоответствий, которые уже были исправлены производителем - компанией "Кузня на Рибальском".

Проектом предусмотрена максимальная скорость катеров до 40 узлов, что по проекту имеет достигаться двумя водометами производства компании Hamilton Jet из Новой Зеландии и силовыми установками Caterpillar, установленными на катер.

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Однако сейчас эти показатели не достигаются:

Сейчас нас полностью не удовлетворяет максимальная скорость "Кентавра", над этим работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера, - рассказал начальник управления кораблестроения Командование Военно-Морских Сил ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук "Флоту Украины"

В ходе доработок были внесены изменения в конструкцию корпуса катера и его энергетической установки по результатам выхода в море было установлено, что общая шумность катера стала значительно меньше.

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Другим положительным моментом после доработок стала маневренность, сейчас при перекладке рулей с левого борта на правый, на полной скорости катер разворачивается практически на месте.

"Также положительным моментом является крен катера в четыре градуса, что, конечно, является плюсом для такого типа катера", - добавил Василий Радчук

"Кентавр" имеет радиолокационные и оптико-электронные средства, комплекты телевизионных и тепловизионных камер, позволяющих днем ​​и ночью вести наблюдение за обстановкой.

Во время выхода в море состоялась проверка возможностей оптико-электронных сенсоров, автоматическое захвата целей и их онлайн сопровождения, - подчеркнул капитан 1 ранга Василий Радчук.

По завершению всех заводских испытаний и доводки скоростных показателей катера начнут государственные испытания, программа которых уже разработана.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130026
 
 
 Топ комментарии
 
Вот Зелёный мошенник со своей "Кузней", что творит, что творит...
Однозначно - огент крымля и паскудит украинской армии!!!
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Потужно.. Дякуємо тобі, петя..Потрібно терміново провести аудит використання оборонного заказу воюючої України на підприємствах петі за весь час каденції петі.. А катери з США, котрі безоплатно були передані Україні ще в далекому 2014 році - ще й досі не в територіальних водах України..
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Там ніби спочатку мали стояти не новозеландські водомети, але їх чомусь не поставили. Кацапи детально розберали, я вже не знайду ту статтю,
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Caterpillar наверно только по бумагам.а на деле какой то китай.
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Блин да не было еще в истории случая, что бы новый проэкт отвечал всем заявленным конструкторским параметрам. Там такой змеинный клубок повязанных параметров шо застрелись...авиастроителям такие муки и не снились.девайс движется на границе сред, с учетом что сопротивление воде возрастает в кубической прогрессии -просчитались на сантиметр осадки и потеряли пару тройку узлов на раз
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Статья ни о чём
Катера. ещё находятся в разработке и госиспытаний ещё не было.
Просто один из технических моментов.
Шо тут можно обсуждать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе испытания катеров "Кентавр" обнаружено несоответствие максимальной скорости заявленным характеристикам
 
 
 
 
 
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