EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  1480  15
Материалы по теме:
Все про:взятка (4554) Киев (17553) прокуратура (3517) Укрзализныця (1628)

 Двое чиновников филиала "Укрзализныци" задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" и начальника отдела указанной филиала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Двое чиновников филиала Укрзализныци задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура 01

Установлено, что вышеуказанные должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. ривен взятки за заключение договора ответственного хранения.

Злоумышленники задержаны "на горячем" после передачи всей суммы взятки.

Двое чиновников филиала Укрзализныци задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура 02

Также читайте: Двум экс-сотрудникам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в нанесении компании 39,8 млн грн убытков, - НАБУ

Двое чиновников филиала Укрзализныци задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура 03

В настоящее время решается вопрос об уведомлении взяточников о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Смотрите: Глава госслужбы занятости Ярошенко задержан за получение отката 500 тыс. грн, - Луценко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3130025
 
   
 Топ комментарии
 
лишний раз убеждаюсь, что Украина не бедная страна, а разграбленная..
 показать весь комментарий
 
наверное им нужны были деньги на мыролюбные свинореформы. хотели сделать небольшой гиперлуп. Правильно соевые?
а деньги им давали не менее потужные представители ассоциации владельцев вагонов или владельцев шпал под рельсами. Или это были проклятые евробляхеры?
 показать весь комментарий
 
Як пороблено з тими хабарниками. Вже ЗЄ!біли баригу вигнала, а хабарники як були так і є.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чиновникы укрзализныци берут взятки вагонами! )
 показать весь комментарий
 
 
наверное им нужны были деньги на мыролюбные свинореформы. хотели сделать небольшой гиперлуп. Правильно соевые?
а деньги им давали не менее потужные представители ассоциации владельцев вагонов или владельцев шпал под рельсами. Или это были проклятые евробляхеры?
 показать весь комментарий
 
 
Это потужный движ расейского рот-фронта у форми робитныкив УЗ.
 показать весь комментарий
 
лишний раз убеждаюсь, что Украина не бедная страна, а разграбленная..
 показать весь комментарий
 
 
А в это время доллар немного подорожал ну ничего страшного нужно просто немного потерпеть 🙌🙌🙌
 показать весь комментарий
 
 
Прокуратура Луценка, ви беспредєльщики!
Надо буть к людям мьякше! ЗЕ-преЗЕдент!
 показать весь комментарий
 
У нас постоянно кого-то громко задерживают, но потом никаких результатов!
Просто даже и не вспоминают!
 показать весь комментарий
 
 
Як пороблено з тими хабарниками. Вже ЗЄ!біли баригу вигнала, а хабарники як були так і є.
 показать весь комментарий
 
 
Придется теперь поделится, если и дальше тырить хотят.
 показать весь комментарий
 
Даёшь законы Северной Кореи для украинских порохо-корупционеров!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое чиновников филиала "Укрзализныци" задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх