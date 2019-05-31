 Двое чиновников филиала "Укрзализныци" задержаны на взятке 270 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Установлено, что вышеуказанные должностные лица по предварительному сговору требовали от представителя субъекта хозяйствования 270 тыс. ривен взятки за заключение договора ответственного хранения.
Злоумышленники задержаны "на горячем" после передачи всей суммы взятки.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении взяточников о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
а деньги им давали не менее потужные представители ассоциации владельцев вагонов или владельцев шпал под рельсами. Или это были проклятые евробляхеры?
Надо буть к людям мьякше! ЗЕ-преЗЕдент!
Просто даже и не вспоминают!