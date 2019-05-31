 В АП нынешнего президента мне были сказаны "странные вещи", - глава НОТУ Аласания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 31 мая "Громадському" заявил глава НОТУ Зураб Аласания.
"Общественное и его филиалы будут жить. Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне были сказаны странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру – старая система всем не нравилась, надо лечить. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, непонятно, что из этого получится. То есть я такой настороженный", – сказал он.
Глава НОТУ отметил также, что телерадиокомпания получила от правительства только 59% финансирования.
"Должны были пересмотреть в первом полугодии, но ничего не пересмотрели. Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят: "Пересмотрим". Но потом не пересматривают. Поэтому мы на полгода живем весь год", – подчеркнул Аласания.
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
- Ганьба! Зрада! Марадьор! Пасадіть! Павєсіть! Расстрєлять! Іспєпєліть!
- Зеленський позував з шаурмою.
- Ай, красава-а!.. Наш парєнь! Дай, Боґ, єму здаров'я. Всєх блаґ, всєх блаґ!.. Святой чілавєк.
- Порошенко украл миллиарды,а дал армии 2.7 млн....ай да красава?
- Ай, красава-а!.. Наш парєнь! Дай, Боґ, єму здаров'я. Всєх блаґ, всєх блаґ!.. Святой чілавєк, не то шо Порошенко всего 2.7 млн. отдал, а мог бы гораздо больше.
Клиника.
А сколько петя на армии наворовал?
Почитай куда оно ехало, перед тем как жрать шаурму! Позорище!
"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ. Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових. Випуск ТСН.19:30 за 31 серпня 2017 року.
- Фу-у, вранье, такого же не может быть! НЕ ВЕРИМ!
КАрупция, кАраул...
Жри тепер зелень, Ослания.
А всерівно вашого баригу кишнули. Кишнемо і підбарижників. А потім візьмемось за ублюдків. Так що - готуйтесь.
Ты идиот или стецковский бот? Одно из двух...
Оно щас будет скулить шо ему не доплатили, потому он стал таким говном...
Веником эту мразь на мороз!..
Лечить это ведь не врать