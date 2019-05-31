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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Аласания (114) НОТУ (100)

 В АП нынешнего президента мне были сказаны "странные вещи", - глава НОТУ Аласания

В дальнейшей деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) есть политическая неопределенность, которая зависит от Администрации Президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 31 мая "Громадському" заявил глава НОТУ Зураб Аласания.

"Общественное и его филиалы будут жить. Единственное, что могу сказать, что есть неопределенность политическая. В администрации нынешнего президента мне были сказаны странные вещи, которые я не очень понимаю. К примеру – старая система всем не нравилась, надо лечить. Но лекарства могут стать угрозой для жизни и иметь такой побочный эффект, непонятно, что из этого получится. То есть я такой настороженный", – сказал он.

Глава НОТУ отметил также, что телерадиокомпания получила от правительства только 59% финансирования.

"Должны были пересмотреть в первом полугодии, но ничего не пересмотрели. Но мы привыкли к этому. Каждый раз они говорят: "Пересмотрим". Но потом не пересматривают. Поэтому мы на полгода живем весь год", – подчеркнул Аласания. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3130024
 
 
 Топ комментарии
 
- Порошенко віддав на потреби 🇺🇦 армії 2,7 млн.
- Ганьба! Зрада! Марадьор! Пасадіть! Павєсіть! Расстрєлять! Іспєпєліть!
- Зеленський позував з шаурмою.
- Ай, красава-а!.. Наш парєнь! Дай, Боґ, єму здаров'я. Всєх блаґ, всєх блаґ!.. Святой чілавєк.
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Порох тебе не такой был?

Жри тепер зелень, Ослания.
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Шаурму на камеру жрал и ржал, когда ехал соболезнования высказывать.
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- Порошенко віддав на потреби 🇺🇦 армії 2,7 млн.
- Ганьба! Зрада! Марадьор! Пасадіть! Павєсіть! Расстрєлять! Іспєпєліть!
- Зеленський позував з шаурмою.
- Ай, красава-а!.. Наш парєнь! Дай, Боґ, єму здаров'я. Всєх блаґ, всєх блаґ!.. Святой чілавєк.
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Шаурму на камеру жрал и ржал, когда ехал соболезнования высказывать.
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Так ,да не так)...
- Порошенко украл миллиарды,а дал армии 2.7 млн....ай да красава?
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Порох вроде как 1.5 млрд. гривен отдал на нужды армии.
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Это деньги что он у CNN отсудил за клевету, он их передал недавно армии, но мы это по ТВ и в прессе не услышим...
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И в декларации не увидим. Пячаль. Но Виктор Барт нам сейчас выложит неоспоримые доказательства передачи денег, правда, Виктор？
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ты владеешь информацией по декларации пороха?))))
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Два триллиона вообще-то, плохо работаешь.
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Волонтеры организации "Лига волонтеров" перечислили на партию "Слуга народа" Владимира Зеленского 2 млн.гривен и не смогли объяснить причину.

- Ай, красава-а!.. Наш парєнь! Дай, Боґ, єму здаров'я. Всєх блаґ, всєх блаґ!.. Святой чілавєк, не то шо Порошенко всего 2.7 млн. отдал, а мог бы гораздо больше.
Клиника.
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порошенко украл у тебя дурака 270 млн. а дал 2.7млн. хлопай дальше придурок.
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Украл?! Когда? Где? Откуда такая точная сумма?!
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ключевое слово украл. Роттердам + чья схема?
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Факты где? Что он украл у тебя лично?
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Тогда и рот открывай... Ты уже на регыАналов в суде представил, все возвращаются...
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Это у тебя 95 квартал украл мозги, ты даже не знаешь что это за 2,7 млн, по г+г тебе никогда об этом не расскажут, и да при Порошенко я очень гордился Украиной особенно на внешней арене, почему-то мне кажется что селфи с шаурмой и в качалке в мире на нас будут смотреть косо...
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чужие не свои.

А сколько петя на армии наворовал?
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Расскажи, всем интересно сколько. В АП нынешнего президента мне были сказаны "странные вещи", - глава НОТУ Аласания - Цензор.НЕТ 8152
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да когда вы ***** порохоботу, шаурмой зеленского подавитесь?! ну не угодил порохнявым парень, за которого проголосовало самое большое число украинцев!!
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А ты каким хером, звездно-полосатое прокси？
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Открою для тебя великую тайну телепузик, США нам очень помогают!
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Уже с каждым днем, все меньше и меньше шоблы зеленой!
Почитай куда оно ехало, перед тем как жрать шаурму! Позорище!
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Наталья Мосейчук до команды "Фас!" от папы Бени:

"Стало відомо, скільки власних коштів Петро Порошенко витратив на потреби ЗСУ. Інтернет портал Ukrainian Military Pages називає суму в 500 мільйонів гривень. Цікаво, що у травневому звіті Фонду Петра Порошенка за стверджують, що родина президента пожертвувала понад 700 мільйонів гривень на благодійність, із них половину витратили на потреби армії, а ще 350 мільйонів - на соціальні та інфраструктурні проекти для військових. Випуск ТСН.19:30 за 31 серпня 2017 року.
- Фу-у, вранье, такого же не может быть! НЕ ВЕРИМ!
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Петя все потратил на выборы.
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Петя столько крал, что когда отдавал свои деньги на армию, то тоже их крал....
КАрупция, кАраул...
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Порох тебе не такой был?

Жри тепер зелень, Ослания.
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Странные вещи- транслировать только ШОУ 95 квартала из АП?
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Про полгода и год это он о порохе ? Или у него выборы были раньше ?
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Прикольно виють тролячки-багатоверстатники.........
А всерівно вашого баригу кишнули. Кишнемо і підбарижників. А потім візьмемось за ублюдків. Так що - готуйтесь.
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Ножкою топні ще. Щоб всі вкрай перелякалися.
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Наверное предложат в обмен на финансирование в пиковые часы зтранслировать Квартал по всем каналам.
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При Порошенко картошка в Днепре была по 8-10 гривен при зеленском 16-18 ничого не хочу сказать просто констатация факта
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Януковича для полноты картины не достает.
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Ну так пойди и глянь на цены да за пару недель
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Интересно, когда же она успела так подорожать? Всего то за неделю...
Ты идиот или стецковский бот? Одно из двух...
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В магазин сходи глянь цену а потом спроси у мамки почем была пару недель назад
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А при овощі долар був по 8... нічого особистого, тільки факти...
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Посмотри сколько оно набралось кредитов, для начала, что бы удерживать доллар по 8.
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Весь так насторожился, а чего, так и не сказал.
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Шифруется,а вдруг власть поменяется
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Выгоните уже эту мразь! Скоко уже можно этих мародеров/махинаторов слушать?!
Оно щас будет скулить шо ему не доплатили, потому он стал таким говном...
Веником эту мразь на мороз!..
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Ой тут Грыша Белоцэрковсий всех напужал! Доколе?!
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арсенкины друзяки становятся токсичными В АП нынешнего президента мне были сказаны "странные вещи", - глава НОТУ Аласания - Цензор.НЕТ 5224.не иначе приехавшего михуэля проделки
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Как это, просто объктивно освещать новости? Как это, не пихать заказуху? Да президент вообще уже того, такое предлагать
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Да в АП пока что постоянно странные вещи говорят.
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Что тут странного?
Лечить это ведь не врать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ АП нынешнего президента мне были сказаны "странные вещи", - глава НОТУ Аласания
 
 
 
 
 
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